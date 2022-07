- EL FUNDADOR Y CONSEJERO DELEGADO DE SMART HOME MIRROR, BRYNN PUTNAM, SE UNE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE YOUSICIAN

YOUSICIAN ES LA PLATAFORMA LÍDER MUNDIAL PARA APRENDER Y TOCAR MÚSICA CON TECNOLOGÍA AI QUE TE ESCUCHA Y TE CORRIGE MIENTRAS TOCAS

NUEVA YORK, 14 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Yousician, la plataforma de música interactiva líder en el mundo, nombró a Brynn Putnam, fundador y exconsejero delegado del gimnasio inteligente para el hogar, Mirror, en su junta directiva. El nombramiento fue realizado por Chris Thür, cofundador y consejero delegado de Yousician.

Antes de unirse a la junta directiva de Yousician y establecer Mirror, Putnam era una bailarina profesional que se graduó en Literatura y Cultura Rusa en la Universidad de Harvard. Su viaje empresarial comenzó en 2010 al abrir una cadena de estudios boutique de fitness en la ciudad de Nueva York: The Refine Method. Su idea para The Mirror surgió al identificar la necesidad de elevar el fitness en el hogar a un concepto que lo tenía todo. Putnam construyó y lideró el impresionante éxito de Mirror como fundador y consejero delegado, lo que llevó al negocio a su éxito final de adquisición por parte de Lululemon en 2020 por 500 millones de dólares.

La experiencia de Putnam en el aprovechamiento de tecnología y hardware avanzados para ayudar a las personas a aprender y hacer lo que aman desde la comodidad de su hogar desempeñará un papel fundamental, ya que trabaja en estrecha colaboración con el consejero delegado y el equipo de liderazgo de Yousician en la estrategia de crecimiento global de la empresa.

"No podríamos estar más emocionados de que Brynn se una a nuestra junta. Su experiencia en la construcción y escalado de una plataforma de tecnología avanzada para el hogar de gran éxito será inestimable para nosotros a medida que buscamos crecer y escalar aún más nuestro negocio y promover la posición de Yousician como plataforma líder mundial para aprender y tocar música".

Thür espera que la base de usuarios por suscripción crezca un +50 % en 2022 debido a la innovación de productos, el aumento del catálogo de licencias de canciones y las relaciones con los artistas, como su asociación con Metallica, lo que ofrece a sus más de 20 millones de usuarios activos mensuales más formas de disfrutar del aprendizaje innovador y experiencia de juego.

"Aunque no tengo talento musical, como puede atestiguar mi profesor de piano de la infancia, siempre me ha gustado la música. Esta oportunidad es realmente música para mis oídos. Estoy verdaderamente inspirado por la pasión de Chris por lo que él y el equipo están construyendo". "Yousician ha construido un gran negocio rentable que la mayoría de las empresas no logran hacer, y claramente ya ha creado algo que a la gente le encanta y en lo que encuentra valor. Estaba muy claro que el negocio tiene un montón de potencial y está trayendo un cambio realmente importante al mundo. Estoy emocionado de ser parte de esto", añadió Putnam.

La tecnología de IA de reconocimiento de audio patentada de Yousician y las atractivas técnicas de aprendizaje interactivo han ayudado a la plataforma a convertirse rápidamente en la plataforma líder de aprendizaje musical. A principios del año pasado, Yousician recaudó 28,5 millones de dólares en una ronda de financiación de la Serie B que atrajo a importantes inversores, incluidos Alexa Fund de Amazon, el fundador de Zynga, Mark Pincus, el cofundador de Trivago, Rolf Schromgens, y MPL Ventures.

Acerca de Yousician :

Yousician es la plataforma líder mundial para aprender y tocar música, impulsada por la creencia de que cuantas más personas toquen música, mejor será este mundo. Con 20 millones de usuarios mensuales combinados, los productos innovadores de la plataforma, Yousician y GuitarTuna , son líderes en su campo.

Yousician ha revolucionado la forma en que las personas aprenden y tocan música con tecnología innovadora que ofrece a los jugadores comentarios en tiempo real. Ofrece aprendizaje interactivo para guitarra, bajo, ukelele, piano y voz con lecciones, ejercicios y canciones.

GuitarTuna es el afinador de instrumentos n.º 1 del mundo, que proporciona la afinación más rápida, fácil y precisa en cualquier momento y en cualquier lugar. Los usuarios pueden descubrir más de 100 afinaciones en 15 instrumentos, incluidas opciones cromáticas y personalizadas. Y la nueva función Play de GuitarTuna presenta la tecnología de IA "Smart Scroll" que la convierte en la aplicación elegida para afinar y tocar para guitarristas de todo el mundo.

Yousician y GuitarTuna están disponibles para descargar en App Store y Google Play Store. La plataforma Yousician se puede utilizar en cualquier teléfono, tableta, ordenador portátil o de escritorio. GuitarTuna está disponible en cualquier dispositivo móvil o tableta.

CONTACTO: Natasha Weber, directora de Comunicación - 646-427-1635 / [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1498880/Yousician_Logo.jpg

SOURCE Yousician