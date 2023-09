BRZ Insurance abre vagas em Minas Gerais

Mercado de seguros segue com oportunidades de emprego em alta

SÃO PAULO, 25 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O mercado segurador segue em transformação, buscando profissionais com visão estratégica, que sejam capazes de avaliar tendências e projetar cenários para a criação de soluções e atualização de produtos. Esta foi a previsão da 15º edição do Guia Salarial da consultoria Robert Half para este ano, o que vem se confirmando. As 50 maiores seguradoras brasileiras apresentaram ganhos no primeiro semestre deste ano, de acordo com um ranking elaborado pela consultoria Siscorp , especializada no setor.

Tiago Prado, CEO da BRZ Insurance

O que precisa ser destacado é que existe a possibilidade inclusive de atuar com mercados estrangeiros aqui do Brasil. Este é o caso da BRZ Insurance, uma Insurtech focada na comunidade brasileira e latina nos EUA, que atualmente está com posições abertas para trabalho em Belo Horizonte. No total são 11 vagas, nas funções de Customer Excellence Analyst, Client Success Analyst, Retention Analyst e Estágio em Recursos Humanos.

"Trata-se de uma experiência de desenvolvimento diferente das demais, pois o profissional aqui vai lidar com situações e realidades distintas do mercado brasileiro", pontua Tiago Prado, CEO da BRZ Insurance. "Nos Estados Unidos os seguros mais importantes não são opcionais, mas sim obrigatórios, por exemplo. Outro ponto importante é o sistema em si, bem diferente do brasileiro e um dos mais complexos e competitivos do mundo. Este conhecimento todo um profissional que venha para a BRZ vai absorver", detalha.

Há também uma grande diferença cultural: brasileiros e latinos estão acostumados a ter atendimento personalizado, com vendedores acolhedores, que explicam os pormenores dos contratos. Já nos EUA, isso nem sempre acontece, somando a barreira do idioma, é comum ver brasileiros e latinos inseguros e frustrados na hora de escolher o seguro. "É aí que entra a BRZ e quem estiver conosco no time; mais do que oferecer a melhor opção, ter o cuidado de atender este cliente da maneira que um brasileiro espera ser atendido. É muito importante não abandonar o que temos de melhor, que é nosso espírito conciliador e hospitaleiro. Por isso nosso ambiente dentro da empresa é casual, mantemos essa cultura. E a pessoa ainda vai praticar bastante o inglês", acrescenta Tiago.

As vagas, com as exigências e benefícios, podem ser conferidas neste link: https://brzinsurance.vagas.solides.com.br/

Sobre a BRZ Insurance

A BRZ Insurance é uma Insurtech focada na comunidade brasileira e latina nos EUA. Operando desde 2017, usa IA para oferecer ao imigrante latino que atualmente reside em solo norte-americano uma gama de serviços de seguros, levando em consideração as exigências de cada cliente à legislação e exigências locais. Com operação no Brasil e nos Estados Unidos, consegue não só conceder atenção e cuidado de acordo com a cultura e os hábitos desse público, mas também levar a solução adequada a cada necessidade em específico, descomplicando o processo de contratação de seguros e democratizando, dessa forma, o seu acesso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2219110/Tiago_Prado.jpg

