BRZ Insurance democratiza o acesso de imigrantes latinos aos seguros, obrigatórios ou não, nos Estados Unidos

Seguradora tem equipe de atendimento nativa para entender melhor esse consumidor e sua cultura na sua língua nativa

SÃO PAULO, 8 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A BRZ Insurance é uma corretora de seguros independente que oferece uma ampla gama de produtos e serviços de seguros para atender às necessidades de pessoas físicas e jurídicas, inclusive de imigrantes de qualquer parte da América Latina, que residam nos EUA. A empresa é especializada em fornecer seguros de autos, residências, inquilinos, umbrella, barco, e pacotes que combinam diferentes tipos de cobertura, para residentes dos Estados de Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, Connecticut e New Jersey, atendendo às necessidades exclusivas de cada cliente. A equipe de agentes e consultores agrega à sua experiência ímpar o empenho em fornecer atendimento personalizado principalmente para imigrantes brasileiros e latino-americanos, além das melhores opções de cobertura possíveis.

Criada por dois imigrantes brasileiros, Tiago Prado e Rodolpho Sanz, aos quais se uniu depois Eucimar Raposo e Monica Adwani, a BRZ Insurance entende a dificuldade dos latinos com a obrigatoriedade de se contratar os seguros exigidos pela regulamentação dos Estados Unidos. "Na BRZ Insurance, entendemos que cada cliente tem necessidades e objetivos únicos. É por isso que dedicamos tempo para conhecer nossos clientes, entender e explicar os detalhes do funcionamento e da obrigatoriedade de se ter seguros nos Estados Unidos", afirma Tiago Prado, CEO da BRZ Insurance.

A BRZ Insurance foi criada a partir da vivência que os sócios tiveram por terem experimentado tragédias e perdas em suas vidas devido a coberturas de seguros ruins ou inadequados. Após superar esses acontecimentos, os dois sócio-fundadores chegaram à conclusão de que suas experiências e conhecimento adquirido com elas seriam úteis para ajudar outros imigrantes como eles.

Além disso, a companhia conhece o jeito brasileiro e latino-americano de fazer negócios, muito diferente da cultura americana, mais sóbria e direta. A partir dessa observação, entendeu-se que o negócio seria um nicho de mercado a ser explorado e com grande potencial de crescimento. "Uma grande diferença é que no Brasil e no restante da América-Latina, seguros são uma opção e não uma obrigatoriedade", afirma Tiago. "Além disso, entendemos que existe uma dificuldade dos imigrantes em entender as demandas por seguros nos Estados Unidos e, em sua maior parte, os vendedores não são calorosos e não explicam o por quê das coisas. Essa fatia do mercado é ignorada pelas seguradoras, que não fazem esforços para entender o idioma, a cultura ou ainda as diferenças, deixando os latinos à mercê do mercado. Essa lacuna cultural é gritante e, enquanto o imigrante que acabou de chegar ao solo americano quer ser acolhido e cuidado, essa não é a realidade dos vendedores locais", informa o executivo.

A BRZ Insurance está comprometida em fornecer aos seus clientes a melhor cobertura e atendimento possível. "Nós nos esforçamos para garantir que cada cliente esteja satisfeito com seu plano de cobertura, com a proteção de que precisa e, o que é mais valioso, com informações para compreender como cada processo funciona", finaliza o executivo.

Sobre a BRZ Insurance

A BRZ Insurance é uma corretora de seguros focada na comunidade latina nos EUA. Operando desde 2017, oferece ao imigrante latino que atualmente reside em solo norte-americano uma gama de serviços de seguros, levando em consideração as exigências de cada cliente à legislação e exigências locais. Com atendimento feito por equipes atuando remotamente, no Brasil e no Peru, consegue não só conceder atenção e cuidado de acordo com a cultura e os hábitos desse público, mas também levar a solução adequada a cada necessidade em específico, descomplicando o processo de contratação de seguros e democratizando, dessa forma, o seu acesso.

