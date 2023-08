BRZ Insurance traz dicas de seguros para empresas de serviços de limpeza que atuam nos EUA

Proteger a reputação pode ajudar a construir a marca e garantir a continuidade do negócio

SÃO PAULO, 18 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A prestação de serviços de limpeza doméstica e corporativa nos EUA e no Brasil apresenta algumas diferenças significativas , tanto do ponto de vista dos trabalhadores quanto dos contratantes. No Brasil, os profissionais de limpeza muitas vezes são empregados domésticos, que trabalham para uma única família ou empresa, com carteira assinada ou informalmente. Eles também costumam acumular várias funções, como cozinhar, cuidar das crianças, lavar e passar roupas, etc.. Além disso, eles enfrentam dificuldades para garantir seus direitos trabalhistas e sociais, como férias, décimo terceiro e FGTS.

Em contrapartida, nos EUA, os profissionais de limpeza geralmente são autônomos ou donos de pequenas empresas, que oferecem seus serviços por hora ou por contrato, sem vínculo empregatício com os clientes. Eles costumam se especializar em um tipo de serviço, como faxina, lavanderia, passadoria, babá, etc.. Além disso, contam com seus direitos trabalhistas e sociais assegurados, como seguro-saúde, aposentadoria e indenização por acidentes.

"Esse último ponto, sobre acidentes, estabelece uma necessidade especial em relação aos seguros necessários para empresas de limpeza que oferecem serviços domésticos ou comerciais nos Estados Unidos para enfrentar os diversos desafios e riscos em sua atividade", explica Tiago Prado, CEO da BRZ Insurance. "Além de garantir a qualidade e a satisfação dos clientes, elas precisam cuidar da segurança e da saúde dos seus funcionários, que estão expostos a produtos químicos, equipamentos pesados e acidentes de trabalho. Por isso, é fundamental que as empresas de limpeza contratem os seguros adequados para proteger o patrimônio, a reputação e, consequentemente, a continuidade da empresa", acrescenta.

A BRZ Insurance, insurtech que atua focada na venda de seguros para a comunidade de brasileiros e latinos que moram nos EUA, detalha que existem pelo menos três tipos de seguros que as empresas de limpeza devem ter: o BOP (Business Owner Police), o General Liability e o Workers' Compensation. Esses seguros são essenciais para cobrir os principais riscos de propriedade e responsabilidade que as empresas de limpeza podem enfrentar.

O BOP é um pacote de seguro que combina diversas coberturas em uma única apólice. Ele pode proteger os edifícios, equipamentos e inventário da empresa, bem como os custos financeiros caso a empresa tenha que fechar temporariamente por causa de uma perda coberta. Ele também permite que a empresa personalize suas coberturas de acordo com suas necessidades e particularidades. Por exemplo, a empresa pode incluir coberturas para proteger caixa, automóvel, depósito, ou até mesmo contra fraudes ou desonestidades de clientes ou funcionários.

O General Liability é o seguro de responsabilidade civil que protege a empresa contra reclamações de terceiros por danos corporais ou materiais causados pelo serviço de limpeza, como em situações nas quais um funcionário quebra um objeto do cliente, se um cliente escorregar no chão molhado, ou se a empresa for acusada de prestar um serviço mal feito ou não realizado. Esse seguro pode cobrir os custos de defesa, indenização e reparação dos danos.

Já o Workers' Compensation é um seguro que pode trazer muitos benefícios para sua empresa de limpeza nos EUA. Além de cumprir com as exigências legais de alguns estados, ele também pode ajudar a proteger seus funcionários pois, ao contratá-los, garante-se que funcionários terão acesso a assistência médica de qualidade e a uma compensação financeira caso se acidentem ou adoeçam por causa do trabalho. Isso pode aumentar a satisfação, a motivação e a produtividade da equipe, além de reduzir o absenteísmo e a rotatividade. Outra vantagem é evitar que a empresa seja processada pelos funcionários por danos decorrentes de acidentes de trabalho e multas e penalidades por não cumprir com as leis trabalhistas. Além disso, pode-se economizar nos custos de seguro ao adotar medidas de gerenciamento de riscos e prevenção de acidentes. Uma última vantagem é demonstrar aos clientes que a empresa é responsável e comprometida com a segurança e a saúde dos funcionários. O que pode melhorar a imagem e a reputação da empresa, além de aumentar a confiança e a fidelidade dos clientes.

