BRZ Insurance traz dicas de seguros que protegem oficinas mecânicas nos Estados Unidos

SÃO PAULO, 26 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Cuidar do carro dos outros não é tarefa fácil. Quem trabalha com reparo de veículos e tem oficina mecânica já conhece bem o estresse que a situação pode trazer. Portanto, nada mais justo do que deixar tudo segurado, desde o imóvel, passando pelo maquinário, até a propriedade do cliente em si.

Mas engana-se quem pensa que o seguro é apenas para as oficinas mecânicas. "Os seguros servem para todo tipo de empresa que faz reparos, manutenção e melhorias em veículos automotivos como, por exemplo, oficinas de automóveis em geral, lojas de transmissão, lojas de troca de óleo ou lubrificação rápida, conserto de vidros, auto detailing, instalação de sistemas de áudio, proteção contra ferrugem, pintura automotiva, lojas de lanternagem ou estofamento e instalação de remote starter, alarmes e outros eletrônicos", afirma Tiago Prado, CEO da BRZ Insurance. "Uma combinação nos tipos de seguros existentes no mercado é o ideal para que cada empreendedor possa focar única e exclusivamente no seu negócio, sem ter que se preocupar com acidentes ou incidentes. Antes de se fazer um seguro é necessário que cada um considere quanto vale sua paz", completa o executivo.

As pequenas empresas ficam mais resguardadas quando contam com a Business Owner Police, uma apólice do proprietário de empresas, que combina proteção para todos os principais riscos de propriedade e responsabilidade em um pacote de seguro. Geralmente é vendida com um prêmio inferior ao custo total das coberturas individuais. Essa apólice permite que a empresa personalize suas coberturas de forma flexível e ampla.

O Commercial General Liability (CGL) ou seguro de responsabilidade, protege a oficina contra queixas de possíveis lesões corporais e danos materiais dos seus clientes relacionados ao seu serviço. A apólice também protege a oficina de reclamações decorrentes de danos causados ao carro ou por alguma peça instalada. No entanto, o seguro não cobre danos resultantes de negligência profissional.

Já a cobertura de Nonowned e Hired Auto Liability, fundamental para qualquer empresa que lida com veículos, pode ajudar a cobrir danos materiais ou lesões corporais que uma empresa tenha causado a outra pessoa em um acidente. A Nonowned é uma cobertura para automóveis que não são propriedade da empresa, mas dos funcionários e é usada nas operações empresariais. Ele fornece cobertura extra sobre a responsabilidade por lesões corporais e danos materiais do seguro auto pessoal do funcionário, caso os danos ultrapassem os limites da apólice. E a Hired é a cobertura que garante a segurança da empresa quando o dono ou os funcionários da empresa dirigem um carro alugado ou emprestado para negócios. No caso de uma oficina mecânica, a cobertura se aplica aos carros de clientes que estão em posse dela para reparo.

Além das essenciais, algumas outras coberturas são oferecidas como a Garagekeepers Liability ou Responsabilidade do Garageiro, que garante compensação para o cliente caso algum evento esteja fora do controle, mas nos domínios aconteçam.

O seguro Equipment Breakdown, ou Pane de Equipamento, protege o estabelecimento em caso de picos elétricos de energia, curtos-circuitos, superaquecimento ou panes inexplicáveis. A apólice garante que o local contará com a cobertura dos danos causados nos equipamento.

A Cyber Liability, ou Responsabilidade Cibernética, serve para empresas que aceitam cartões de crédito, têm site ou usam um sistema online ou tem emails corporativos. Ele protege a empresa contra a responsabilidade para as operações digitais, caso ocorram ataques cibernéticos. Esse tipo de seguro protege não apenas os dados eletrônicos e sistemas de computador contra ataques cibernéticos, mas também as informações dos clientes. A cobertura de comprometimento de dados protege os dados de funcionários e clientes no caso de serem hackeados, roubados ou expostos. Outro componente do seguro, a proteção de recuperação de identidade, ajuda as vítimas de roubo de identidade a se recuperarem da violação de seus dados pessoais. Ele reembolsa as despesas, incluindo salários perdidos e honorários advocatícios.

Sobre a BRZ Insurance

A BRZ Insurance é uma Insurtech focada na comunidade brasileira e latina nos EUA. Operando desde 2017, usa IA para oferecer ao imigrante latino que atualmente reside em solo norte-americano uma gama de serviços de seguros, levando em consideração as exigências de cada cliente à legislação e exigências locais. Com operação no Brasil e nos Estados Unidos, consegue não só conceder atenção e cuidado de acordo com a cultura e os hábitos desse público, mas também levar a solução adequada a cada necessidade em específico, descomplicando o processo de contratação de seguros e democratizando, dessa forma, o seu acesso.

