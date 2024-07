BSI reçoit la certification ISO 37001 de Speeki Europe

PARIS, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Speeki Europe, un organisme de certification de premier plan spécialisé dans les certifications éthiques et de conformité, a certifié la British Standards Institution (BSI) selon la norme ISO 37001.

La norme ISO 37001 est une norme reconnue mondialement. Elle guide les organisations dans l'établissement, la mise en œuvre et le maintien d'un système de gestion anti-corruption qui fournit une approche globale pour atténuer les risques de corruption.

BSI & Speeki logos

BSI a été à l'origine de la définition de la norme ISO 37001 en étant le premier organisme national de normalisation à rédiger une norme relative à la prévention de la corruption (la norme prédécesseur BS 10500). BSI a ensuite joué un rôle clé dans la transition vers une norme internationale.

Le choix du bon organisme de certification est essentiel pour garantir la crédibilité du processus de certification. Les organisations doivent tenir compte de facteurs tels que la réputation, l'expérience, l'accréditation et la reconnaissance mondiale lorsqu'elles prennent cette décision.

Lorsque BSI a décidé de certifier son propre système de gestion anti-corruption, elle a choisi Speeki Europe en raison de l'expertise de Speeki en matière de certifications ISO et de son engagement en faveur des normes éthiques.

« Chez Speeki Europe, nous sommes déterminés à aider les organisations à améliorer leur conformité anti-corruption par le biais de la certification ISO 37001« , a déclaré Scott Lane, PDG et fondateur de Speeki Europe. « Notre approche globale et notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence permettent aux entreprises du monde entier non seulement de respecter, mais aussi de dépasser les normes mondiales de lutte contre la corruption. »

Magdalena Duke, conseillère juridique de BSI, a déclaré : « Chez BSI, l'intégrité est au cœur de notre objectif. Elle est non seulement un pilier fondamental de nos propres opérations, mais elle sous-tend également les services que nous fournissons à nos clients et à nos parties prenantes. L'obtention de la certification ISO 37001 reflète notre volonté de relever l'un des défis les plus importants auxquels sont confrontées les organisations aujourd'hui, ainsi que notre engagement à construire un avenir meilleur pour la société. »

En tant qu'organisme de certification accrédité par l'ISO, Speeki Europe est un leader dans le domaine de l'assurance ESG et fournit une assurance sur les rapports ESG, une assurance sur la diligence raisonnable des entreprises et des services ISO pour les normes ISO 26000, ISO 31000, ISO 37000, ISO 37001, ISO 37002, ISO 37003, ISO 37008 et ISO 37301. Speeki Europe est connue pour avoir certifié des entreprises de premier plan dans le monde entier, y compris la récente certification ISO 37001 pour le grand fournisseur d'énergie britannique ScottishPower.

Visitez cette page pour plus d'informations sur les offres de certification anti-corruption de Speeki. Pour les demandes des médias ou pour plus de détails, veuillez contacter la responsable marketing de Speeki, Ana Garcia.

À propos de Speeki Europe

Speeki Europe est un organisme de certification de premier plan spécialisé dans la certification éthique et de conformité. Notre mission est de permettre aux organisations d'établir la confiance, la transparence et la résilience.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2461252/BSI_Speeki.jpg