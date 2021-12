BSV et un groupe d'experts sensibilisent au fait que la prise de médicaments appropriés selon une posologie adéquate change la donne en matière de résistance aux antimicrobiens

Nous sommes peut-être en mesure de ralentir considérablement le développement et la propagation des infections résistantes aux antibiotiques par la mise en place d'une mesure unique mais d'une importance capitale : il s'agirait de changer la façon dont les antibiotiques sont utilisés. Jusqu'à la moitié des antibiotiques administrés à l'être humain et une grande partie des antibiotiques utilisés chez l'animal sont inutiles et inappropriés, une situation qui affecte la sécurité de chacun. L'arrêt de l'utilisation inappropriée et inutile d'antibiotiques chez l'être humain et l'animal contribuerait grandement à ralentir la propagation des bactéries résistantes. Il s'agit de s'engager à toujours utiliser les antibiotiques de façon appropriée et sûre, uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour traiter la maladie, à choisir les bons antibiotiques et à les administrer de la bonne façon dans tous les cas.

L'administration de médicaments appropriés devient une question prioritaire et implique une évaluation périodique de l'utilisation des antibiotiques lors du traitement d'une infection. Cette évaluation aide à déterminer la qualité de l'utilisation des antibiotiques. L'utilisation d'antibiotiques peut être optimisée en utilisant des critères de diagnostic précis pour l'infection, et en prescrivant des agents recommandés pour une indication particulière, sur une durée donnée et selon les résultats de l'hémoculture réalisée avant l'antibiothérapie. L'évaluation de la consommation de médicaments peut être effectuée au moyen de formulaires de vérification des antibiotiques.

Le respect de la posologie selon l'étiquette de prescription est tout aussi importante pour réduire la résistance aux antimicrobiens. La posologie est définie avec soin par le médecin et peut être affectée par l'âge, le poids, la santé des reins et du foie, ainsi que par d'autres paramètres de santé ou conditions médicales. Il est important d'utiliser une posologie correcte. Pour certains médicaments, elle ne peut être définie que par le biais de tentatives et d'erreurs. Dans ce type de situation, le prestataire de soins devra surveiller le début du traitement du patient. De nombreux médicaments doivent atteindre un certain niveau dans la circulation sanguine pour être efficace. Il faut les administrer à des moments précis, tous les matins par exemple, pour maintenir cette quantité de médicament dans l'organisme. La prise trop anticipée d'une dose pourrait entraîner des niveaux de médicament trop élevés, et le fait de manquer une dose ou d'attendre trop longtemps entre les doses pourrait réduire la quantité de médicament dans l'organisme et l'empêcher de fonctionner correctement.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1713385/BSV_and_Experts.jpg

