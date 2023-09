BT et Johnson Controls collaborent pour aider les entreprises à atteindre plus rapidement le net zéro

La technologie des bâtiments intelligents, associée à une connectivité sécurisée, permettra aux clients de mieux numériser, analyser et optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments

CORK, Irlande, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- BT et Johnson Controls ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration visant à aider les entreprises clientes au Royaume-Uni et à l'étranger à bénéficier de la technologie des bâtiments intelligents pour surveiller, analyser et optimiser numériquement la consommation d'énergie sur les lieux de travail. Les bâtiments, qu'il s'agisse de bureaux ou d'usines, peuvent tous en bénéficier, aidant les clients à atteindre plus rapidement le net zéro tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Sarwar Khan (global head of digital sustainability, Business, BT) and Katie McGinty (vice president and chief sustainability and external relations offer, Johnson Controls) review energy usage data of the digital twin at Adastral Park that incorporates OpenBlue technology.

Les leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs s'appuieront sur leur vaste expertise en matière de gestion durable des bâtiments et de réseaux mondiaux pour permettre aux clients de réduire plus facilement les émissions des bâtiments dans le monde entier.

Sarwar Khan, responsable mondial de la durabilité numérique au sein de l'unité Business de BT, a déclaré : « Notre collaboration avec Johnson Controls aidera BT à tenir son engagement d'aider ses clients à économiser 60 millions de tonnes de CO2 d'ici la fin du mois de mars 2030. Les clients bénéficieront d'une meilleure visibilité et d'une meilleure gestion des données énergétiques des bâtiments connectés, ce qui les aidera à réduire les émissions de type 1 et 2 et à atteindre plus rapidement le net zéro. »

Selon le World Green Building Council , les bâtiments sont responsables de près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre et l' IEA estime qu'ils consomment au moins 30 % de l'énergie mondiale. Les bâtiments intelligents et durables sont de plus en plus nombreux, car ils représentent une opportunité clé pour atteindre les objectifs climatiques. Dans le même temps, le nombre de sous-systèmes, de dispositifs IdO et de données augmente considérablement, ce qui entraîne une demande de réseaux sécurisés et fiables. La connectivité au cloud est désormais nécessaire dans les zones des bâtiments qui peuvent avoir été mal desservies par les anciennes solutions de mise en réseau.

Les deux parties proposent une solution commune qui s'appuie sur la technologie des bâtiments intelligents et la plateforme numérique OpenBlue de Johnson Controls, connectée par des réseaux sécurisés et résilients qui peuvent améliorer la capture des données, renforcer la sécurité et fournir une gestion efficace des bâtiments connectés à l'échelle.

Katie McGinty, vice-présidente et responsable du développement durable et des relations extérieures de Johnson Controls, a commenté : « En associant la technologie et les partenariats, et en bénéficiant d'incitations gouvernementales, le moment est idéal pour encourager le leadership et l'action en matière de développement durable. La collaboration entre Johnson Controls et BT ouvrira de nouvelles perspectives aux clients pour réduire davantage les émissions, diminuer les coûts et dynamiser les employés dans le cadre de leur mission de développement durable. »

En recourant aux technologies combinées, le Groupe BT et Johnson Controls effectueront une démonstration en direct dans les installations de recherche de BT à Adastral Park.

À propos du Groupe BT

Le Groupe BT est le premier fournisseur britannique de télécommunications fixes et mobiles et de produits, solutions et services numériques sécurisés connexes. Nous fournissons également des services gérés de télécommunications, de sécurité, de réseau et d'infrastructure informatique à des clients répartis dans 180 pays.

Le Groupe BT se compose de trois unités orientées vers la clientèle : Business couvre les entreprises et les services publics au Royaume-Uni et à l'international ; Consumer sert les particuliers et les familles au Royaume-Uni ; Openreach est une filiale indépendante, en propriété exclusive, qui vend en gros des services d'infrastructure d'accès fixe à ses clients, soit plus de 650 fournisseurs de communications à travers le Royaume-Uni.

British Telecommunications plc est une filiale en propriété exclusive de Groupe BT plc et englobe pratiquement toutes les activités et tous les actifs du Groupe BT. Groupe BT plc est coté à la bourse de Londres.

À propos de Johnson Controls

Chez Johnson Controls (NYSE:JCI), nous transformons les environnements où les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, notre mission est de réimaginer la performance des bâtiments pour servir les personnes, les lieux et la planète.

Forte d'une histoire de près de 140 ans d'innovation, nous façonnons l'avenir des secteurs tels que les soins de santé, les écoles, les centres de données, les aéroports, les stades, la fabrication et autres, grâce à notre offre numérique complète OpenBlue.

Avec une équipe mondiale de 100 000 experts répartis dans plus de 150 pays, Johnson Controls offre le plus grand portefeuille au monde de technologies du bâtiment, de logiciels et de solutions de services, ainsi que certains des noms les plus fiables du secteur.

