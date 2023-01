btt Corp., companhia detentora de tecnologia pioneira criada por médico brasileiro e avaliada em US$ 1,7 bilhão (R$ 9,2 bilhões), recebe aporte de US$ 34,3 milhões (R$ 185 milhões) de banqueiro norte-americano e empresário brasileiro

A btt Corp. é a única empresa no mundo que possui tecnologia para indução de proteínas de choque térmico no cérebro com potencial de ajudar milhões de pessoas afetadas com doenças neurológicas;

A Organização Mundial da Sáude (OMS) estima que 1 em cada 3 pessoas desenvolverá um distúrbio neurológico em algum momento da vida, tornando essas doenças a principal causa de incapacidade e a segunda principal causa de morte1,2.

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A btt Corp., empresa focada no desenvolvimento de tecnologias disruptivas para monitoração, diagnóstico e tratamentos baseados na termodinâmica cerebral e frequências termorregulatórias, anuncia que a Oklahoma Rock Holdings, LLC (Oklahoma Rock) e o Trust Group investiram um total de US$ 34,3 milhões (R$ 185 milhões) na Companhia. A rodada de investimento foi liderada pelo banqueiro norte-americano G. Jeffrey Records, Jr., o proprietário do MidFirst Bank, o maior banco privado dos Estados Unidos, com o aporte de US$ 29,3 milhões (R$ 158,2 milhões) por meio da Oklahoma Rock, e US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) do investidor brasileiro Juliano Victorino, o proprietário do Trust Group, conglomerado brasileiro de comércio exterior com 17 anos de atuação, que movimentou mais de US$ 2,5 bilhões (R$ 13,5 bilhões) em importações nos últimos cinco anos.

Dr. Marc Abreu, médico e neurocientista do Instituto Médico BTT

Com os novos investimentos, a Companhia que detém a tecnologia pioneira desenvolvida pelo médico brasileiro, doutor Marc Abreu, atingiu um valor de mercado superior a US$ 1,7 bilhão (R$ 9,2 bilhões). A btt Corp. é a única empresa no mundo com o direito de desenvolver, comercializar e licenciar as diferentes tecnologias baseadas no túnel térmico cerebral (BTT), descoberta biológica realizada pelo doutor Marc Abreu na Universidade de Yale, nos EUA.

"Temos uma capacidade única de desenvolver tecnologias exclusivas baseadas na termodinâmica cerebral, temperatura do cérebro e frequências termorregulatórias. Como exemplo, nossa tecnologia de tratamento focada na indução de proteínas de choque térmico que tem o potencial inédito de restaurar a função cerebral por meio do processo de redobramento de proteínas mal dobradas e degradação de agregados tóxicos", diz o presidente e CEO da btt Corp., Robert Mogel.

"Apenas a doença de Alzheimer afeta cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo3. Acreditamos que esses pacientes, bem como outras milhões de pessoas afetadas por diferentes doenças neurológicas e neurodegenerativas, podem se beneficiar de nossas tecnologias baseadas na termodinâmica do cérebro. Os investimentos da Oklahoma Rock e Trust Group nos permitirão expandir significativamente nossas operações e continuamente avançar nossa pesquisa e desenvolvimento de tecnologias especializadas de diagnósticos e tratamento.", completa Mogel. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 1 em cada 3 pessoas desenvolverá um distúrbio neurológico em algum momento da vida, tornando essas doenças a principal causa de incapacidade e a segunda principal causa de morte1,2.

"Estamos orgulhosos em expandir o nosso portfólio de empresas no segmento de tecnologia médica com o investimento na btt Corp. Também estamos muito entusiasmados com a pesquisa sobre a aplicação dessa tecnologia, focada no cérebro, que visa atender condições de saúde atualmente sem tratamentos efetivos no mundo", disse Zach Osko, diretor administrativo da Oklahoma Rock.

A btt Corp. é focada no desenvolvimento de alta tecnologia para a aplicação da descoberta do túnel térmico cerebral e termodinâmica cerebral em inúmeras condições de saúde. Isso inclui a prevenção e o tratamento de uma ampla gama de distúrbios neurológicos que vão desde esclerose múltipla até doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica (ELA), ataxia, atrofia de múltiplos sistemas e doença de Huntington, entre outros.

"Decidimos nos unir com a btt Corp. nessa missão de trazer as mais avançadas tecnologias de diagnóstico e terapia disponibilizando tratamentos capazes de gerar a restauração da função cerebral e qualidade de vida para pacientes antes desesperançosos por tratamentos não efetivos", diz Juliano Victorino, CEO do Trust Group. "Esse investimento agrega valor ao sistema de saúde por meio de inovação e eficiência com centenas de resultados comprovados por uma metodologia rigorosa de exames laboratoriais, testes clínicos e testes de função neurológica, motora e cognitiva. Além disso, por se tratar de uma metodologia não invasiva e que pode ser aplicada na população em geral, vemos um potencial único, para aplicação da tecnologia de forma preventiva no combate de uma provável epidemia de doença de Alzheimer que enfrentaremos devido ao COVID-19, como amplamente divulgado pelas principais instituições de saúde do mundo4", completa Victorino.

"Albert Einstein uma vez disse: 'A medicina do futuro será a medicina das frequências', e na btt Corp. incorporamos essa visão de Einstein como base, nos esforçando incansavelmente na missão de reduzir o sofrimento humano e preservar vidas", disse Dr. Marc Abreu, responsável pelo desenvolvimento tecnológico da btt Corp. "Acreditamos que a nossa tecnologia, baseada na termodinâmica do cérebro e frequências termorregulatórias, tem um potencial único de prevenir e tratar inúmeras doenças a nível molecular. Parcerias com organizações e pessoas tão respeitadas como Jeffrey Records e Juliano Victorino nos motivam cada vez mais para levar esse objetivo adiante. Esse aporte de capital nos permitirá acelerar nossa pesquisa e desenvolvimento de ensaios clínicos bem como expandir nossa equipe de talentosos médicos e engenheiros visando expandir e consolidar a tecnologia e desenvolver novas aplicações baseadas em nossa descoberta do túnel térmico cerebral.", completa Dr. Abreu.

Sobre a btt Corp. (Brain Tunnelgenix Technologies, Corp): Sediada em Aventura, Flórida, EUA, a btt Corp. é uma empresa de tecnologia médica que desenvolve soluções pioneiras baseadas na termodinâmica cerebral, temperatura do cérebro e frequências termorregulatórias com uma ampla gama de aplicações em terapia, diagnóstico e prevenção de doenças, além de aplicações esportivas para melhoria de desempenho e longevidade. A btt Corp. utiliza o poder da termodinâmica cerebral, frequências termorregulatórias e inteligência artificial para desenvolver tratamentos moleculares por meio da indução de proteínas de choque térmico guiada pelo cérebro. A Companhia é a única no mundo que possui produtos e algoritmos proprietários para monitoração e modulação da temperatura e termodinâmica cerebral de forma não invasiva por meio de sensores e indutores altamente especializados.

Sobre Oklahoma Rock Holdings, LLC: Oklahoma Rock Holdings, LLC é um veículo de investimento controlado pelo banqueiro norte-americano G. Jeffrey Records, Jr., presidente e CEO do MidFirst Bank, o maior banco privado dos Estados Unidos. Fora do setor bancário, Jeffrey Records desempenhou diversos papéis como empreendedor e investidor. Seu conglomerado de empresas também inclui os segmentos de construção, hotelaria, private equity e esportes profissionais.

Sobre a Trust: Trust Group é um conglomerado brasileiro de 17 anos, que tem a integridade e transparência em sua essência, originalmente como empresa de trading e supply chain com foco exclusivo no comércio internacional e negócios de distribuição interna que movimentou mais de US$ 2.5 bilhões (R$ 13.5 bilhões) em importações nos últimos cinco anos. O grupo está sediado em Santa Catarina/Brasil e é o maior player privado de marcas norte-americanas de saúde e suplementos alimentares e está presente em mais de 20 mercados, incluindo têxtil, químico, material e equipamentos hospitalares, farmacêutico, mineração e energia renovável.

Sobre o Dr. M. Marc Abreu: Dr. Abreu é médico, formado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), ex-professor da Yale University School of Medicine e da Harvard Medical School, o qual projetou e patenteou as tecnologias BTT. Dr. Abreu, um especialista em termodinâmica cerebral e frequências termorregulatórias, foi o pioneiro em delinear a assinatura de radiação da molécula de glicose (resultando em patente nos EUA #7403805). Descobriu também o túnel térmico cerebral (BTT) na Universidade de Yale, o que permitiu, pela primeira vez na história, a medição contínua e não invasiva da temperatura do cérebro. Essa descoberta levou à invenção e patente do sistema Abreu BTT 700, aprovado pela agência regulatória de saúde do Governo Federal dos Estados Unidos (FDA). Dr. Abreu tem tratado pacientes com neuro degeneração, incluindo doença de Alzheimer, doença de Parkinson, ataxia, doença de Huntington, doenças do neurônio motor (ELA), paralisia supranuclear progressiva e atrofia de múltiplos sistemas, bem como esclerose múltipla, epilepsia e outras doenças neurológicas baseadas na modulação da termodinâmica cerebral e frequências termorregulatórias.

Referências:

Organização Mundial da Saúde. Lançamento do primeiro documento de posicionamento da OMS sobre como otimizar a saúde do cérebro ao longo da vida. Disponível em: https://www.who.int/news/item/09-08-2022-launch-of-first-who-position-paper-on-optimizing-brain-health-across-life . Acesso em: 26/01/2023 OMS lança documento inédito sobre otimização da saúde do cérebro. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/oms-lanca-documento-inedito-sobre-otimizacao-da-saude-do-cerebro . Acesso em: 26/01/2023 Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual em Saúde. Conhecer a demência, conhecer o Alzheimer: o poder do conhecimento – Setembro, Mês Mundial do Alzheimer. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/conhecer-a-demencia-conhecer-o-alzheimer-o-poder-do-conhecimento-setembro-mes-mundial-do-alzheimer/ . Acesso em: 26/01/2023 Uol. Como Covid-19 Deve Acelerar epidemia de demência no mundo. Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2021/08/28/como-covid-19-deve-acelerar-epidemia-de-demencia-no-mundo.htm . Acesso em: 26/01/2023

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1990766/btt_Corp_Dr_Marc_Abreu_M_dico_e_Neurocientis_ta_do_Instituto_M_dico_BTT.jpg

FONTE btt Corp.

SOURCE btt Corp.