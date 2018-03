Bubble Shooter™ d'Ilyon : 50 millions de téléchargements et ce n'est pas fini

Ilyon, la société israélienne de jeux sur mobile à la croissance la plus rapide, a annoncé aujourd'hui que son jeu phare Bubble Shooter™ a dépassé les 50 millions de téléchargements.

Téléchargeable gratuitement, Bubble Shooter est une appli occasionnelle captivante comportant des milliers d'énigmes intéressantes à résoudre. Bubble Shooter est dérivé du jeu électronique d'arcade à la mode dans les années 90. Sa popularité est montée en flèche après la sortie de la version pour PC d'Absolutist Ltd. en 2002 et la distribution sur des centaines de sites Web flash permettant d'y jouer partout et à tout moment.

Ilyon a acheté la PI (propriété intellectuelle) de Bubble Shooter et sa marque de commerce à Absolutist, et a mis au point la version mobile pour iOS et Android en améliorant la jouabilité, les fonctionnalités et la conception graphique. La version mobile du jeu est restée simple d'utilisation : elle présente un lanceur classique et les joueurs doivent combiner au moins trois bulles de même couleur pour les faire toutes éclater.

Depuis le lancement de la version mobile, Bubble Shooter est devenu l'un des jeux les plus populaires sur Google Play et Apple App Store, et on y a joué des milliards de fois. Bubble Shooter d'Ilyon comporte plus de 2 000 niveaux, dont le nombre augmente régulièrement, et des fonctionnalités exceptionnelles comme le mode pour joueurs daltoniens, de nouveaux effets visuels et sonores, des récompenses et des prix quotidiens fantastiques. Ilyon projette de relancer la marque sur le Web avec une nouvelle version plus tard dans l'année.

« Notre équipe est vraiment contente de la popularité de Bubble Shooter et nous remercions de tout cœur tous nos fans », déclare Yonatan Erez, président-directeur général d'Ilyon. « Bien que nous allons célébrer les 50 millions de téléchargements, notre objectif est de continuer à créer des jeux divertissants et passionnants pour nos utilisateurs. »

Outre Bubble Shooter, le portfolio d'Ilyon comporte différents types de jeux occasionnels tels que les populaires Match 3 et Tap 2. L'équipe Ilyon compte plus de 100 professionnels parmi les plus talentueux du secteur des jeux sur mobile. Les différents services d'Ilyon, conception, développement et marketing de produits, coopèrent pour offrir aux utilisateurs du monde entier la meilleure expérience possible. Les jeux du portfolio d'Ilyon ont été téléchargés plus de 300 millions de fois au total, un bond de plus de 200 millions en moins d'un an.

