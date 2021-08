Buchanan's Blended Scotch Whisky presenta 'Buchanan's La Reunión', una experiencia multi-ciudad de mercado que reúne a los queridos en celebración de la cultura hispana local

NUEVA YORK, 13 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este verano, Buchanan's Blended Scotch Whisky reunirá a amigos, familias y comunidades con Buchanan's La Reunión, una experiencia de mercado que celebra la vitalidad de la cultura hispana local y, al mismo tiempo, retribuye a los vecindarios que más lo necesitan. Los eventos organizados en varias ciudades están reuniendo a empresas hispanas locales, incluyendo floristas, artistas, diseñadores, y chefs, para celebrar las muchas tradiciones y el sazón que le da ese toque único a cada comunidad. En cada evento de Buchanan's La Reunión, Buchanan's está facilitando que los invitados retribuyan a través de la iniciativa Pull up a S[eat] with Buchanan's. Al donar comida a través de organizaciones locales como Rethink Food (Nueva York), No Us Without You LA (Los Angeles), Target Hunger (Houston) y Buddy System MIA (Miami), el programa alimenta a los vecindarios con inseguridades alimentarias y amplifica las voces de aquellos que inspiran el cambio en su comunidad.