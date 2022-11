BUCHANAN'S 蘇格蘭威士忌發起全國運動，邀請粉絲在世界最大的足球活動期間慶祝他們的 100% 拉丁裔和 100% 美國人雙重身份

透過全新國歌電影和與洛杉磯社區品牌 Kids of Immigrants 的限量版商品合作,Buchanan's 正在激勵粉絲擁抱他們 200% 的拉丁美洲自豪感

紐約2022年11月8日 /美通社/ -- Buchanan's 蘇格蘭威士忌透過團結體現 200% 精神的人,自豪慶祝他們 100% 的拉丁裔和 100% 的美國人雙重身份,繼續致力支援拉丁美洲的自豪感。去年秋天,品牌推出 What Glory We Are 活動,向一直歡迎 Buchanan's 參加慶祝活動並活得兩全其美的 200% 人士舉杯慶祝,尊重他們的雙重文化經歷和身份,使他們活得更精彩、更有品味。在世界最大的足球盛會舉行前,品牌推出其最新的全國創意活動,無論是場內還是場外,進一步捍衛這種 200% 拉丁美洲的自豪感。

為了揭開比賽的序幕,Buchanan's 推出了一部由 Crispin Porter Bogusky (CPB) 創作的網上電影,來自墨西哥、厄瓜多爾、阿根廷和巴西的足球迷以美國足球比賽中最受歡迎的聖歌為靈感,唱了西班牙和葡萄牙文聖歌。11 月 4 日在 Fox Deportes 播出這部 60 秒的澎湃電影電視版,並融合語言和文化來慶祝 200% 的精神,展示在這些比賽中結合一起的獨特傳統、美食、臉孔和同志情誼。隨附的 15 秒版本還將在 Telemundo、NBC Universo 和 Fox Deportes 播出,包括在比賽報導期間。

BUCHANAN'S 蘇格蘭威士忌發起全國運動,邀請粉絲在世界最大的足球活動中慶祝他們的 100% 拉丁裔和 100% 美國人雙重身份 Buchanan's 蘇格蘭威士忌 x Kids of Immigrants 限量版足球別注系列慶祝 100% 拉丁裔和 100% 美國人雙重身份 Buchanan's 蘇格蘭威士忌與 Kids of Immigrants 合作推出限量版足球別注系列,慶祝 100% 拉丁裔和 100% 美國人雙重身份 Buchanan's 蘇格蘭威士忌邀請球迷在世界最大的足球活動中慶祝他們的 100% 拉丁裔和 100% 美國人雙重身份 Buchanan's 蘇格蘭威士忌與 Kids of Immigrants 合作推出限量版足球別注系列,以慶祝 100% 拉丁裔和 100% 美國人的自豪感

Buchanan's Whisky 品牌總監 Gustavo Salguero 表示:「談到足球,拉丁美洲人在場上和場外都發揮 200% 的雙重身份。就像我們喜歡成為美國文化的一部分一樣,我們的拉丁裔永遠不會消失。這 200% 的口號是對我們身份的慶祝,我們是 100% 的拉丁裔和 100% 的美國人,過著更充實的 200% 生活。」

除了數碼內容外,Buchanan's 還與持續的品牌合作夥伴和位於洛杉磯的社區品牌 Kids of Immigrants 合作,推出他們今年的第二次降價商品,呈獻獨家以足球為靈感的別注系列,為忠實粉絲和每四年一次讓粉絲在比賽日表現出 200% 的自豪感。設計師以擁抱 100% 移民和 100% 社區而聞名,他們創造一系列受球衣啟發的色彩繽紛限量版長袖上衣、足球短褲和圍巾,備有四種顏色,分別代表阿根廷、墨西哥、厄瓜多爾和巴西。該系列將於 11 月 15 日 在 www.kidsofimmigrants.us 上發售,而 100% 的收益將贈予 Make The Road,進一步支援該組織為紐約的移民和工人階級社區實現社會正義的工作。

Kids of Immigrants 的 Debbie Gonzales 表示:「足球在這一刻將來自世界各個角落的人聚集一起,無論您來自哪裡或代表哪支球隊,而口號『我們是由不同布料併成」一直是與 Buchanan's 合作背後的驅動訊息。」 Kids of Immigrants 聯合創辦人 Daniel Buezo 表示:「Kids of Immigrants 的最大靈感始終是我們的社區,從設計到我們選擇的榜樣,再到與我們的長期合作夥伴 Make the Road NY 背後的合作意圖,我們想利用這一刻繼續激勵、賦能和團結。」

Buchanan's 將繼續邀請足球球迷透過不同的接觸點和可在 www.buchananswhisky.com/futbol 上獲得的節目,自豪慶祝他們的雙重身份以及場上的行動,包括:

西班牙和葡萄牙足球聖歌的音訊版本,將託管在 Instagram Reels 歌曲庫中,供 200% 的人在社交媒體上發佈他們的足球靈感內容。

粉絲提交今年他們支援的球隊的相片,可參加 10,000 美元現金大獎和足球裝備的抽獎活動。**

Buchanan's 獨家貼紙包,讓 200% 的人在使用 WhatsApp 等訊息應用程式與國內或國外朋友發短訊時,可自豪展示他們的雙重身份。

靈感來自每個競爭拉丁美洲國家的招牌雞尾酒配方,供粉絲在家製作

在 Facebook 關注 @BuchanansUS,在 Instagram 關注 @BuchanansWhisky 及在 Twitter 關注 @BuchanansUSA 以加入對話,了解最新消息、威士忌雞尾酒和精彩的社交內容。更多有關 Buchanan's Whisky 的資訊,請瀏覽 www.BuchanansWhisky.com。

**無需購買。美國,21 歲以上人士。抽獎活動將於 2022 年 12 月 18 日晚上 11:59:59 (美國東部時間)結束。報名:futbol.buchananswhisky.com。獲獎者透過隨機抽籤選出。有關全部獎品描述/限制和中獎機會等官方規則,請瀏覽網站。

關於 BUCHANAN'S 混合蘇格蘭威士忌

BUCHANAN'S 混合蘇格蘭威士忌的真正目的是團結所有擁有 100% 西班牙裔和 100% 美國人身份的人士,共同過著 200% 的生活。它的建立是為了彼此分享並供所有人享受,因為我們的創辦人 James Buchanan 相信分享的力量。BUCHANAN'S 混合蘇格蘭威士忌品牌擁有 130 多年的純正傳統,每一瓶都代表了 James Buchanan 對創造最好的混合蘇格蘭威士忌的承諾。BUCHANAN'S 混合蘇格蘭威士忌產品組合擁有四個獲得金獎的品牌,包括:BUCHANAN'S 豪華混合蘇格蘭威士忌、BUCHANAN'S 大師混合蘇格蘭威士忌、BUCHANAN'S 特别珍藏混合蘇格蘭威士忌和 BUCHANAN'S 紅章混合蘇格蘭威士忌。所有這些品牌都在享負盛名的國際烈酒比賽中獲得認可。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.BuchanansWhisky.com 或在 Facebook:www.facebook.com/BuchanansUS、Instagram:www.instagram.com/BuchanansWhisky 和 Twitter:www.twitter.com/BuchanansUSA 與我們聯繫。

關於 DIAGEO North America

DIAGEO 是酒精飲品的全球領導者,擁有眾多著名品牌,包括 Johnnie Walker、Crown Royal、Bulleit 和 Buchanan's 威士忌、Smirnoff、Cîroc 和 Ketel One 伏特加、Casamigos、DeLeon 和 Don Julio 龍舌蘭、Captain Morgan、Baileys、Tanqueray 及 Guinness. DIAGEO 在紐約證券交易所 (NYSE: DEO) 和倫敦證券交易所 (LSE: DGE) 上市,產品在全球 180 多個國家/地區銷售。 如欲了解更多關於 Diageo、我們的員工、品牌和表現的資訊,請瀏覽 www.diageo.com。瀏覽 DIAGEO 的全球負責任飲酒資源 - www.DRINKiQ.com 了解更多資訊、計劃和分享最佳實踐。請關注 Twitter 和 Instagram,了解有關 DIAGEO North America: @Diageo_NA 的新聞和資訊。

Buchanan’s Scotch Whisky

SOURCE Buchanan’s Scotch Whisky