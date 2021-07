Bucher + Suter kündigt b+s Connects for Service Cloud Voice auf Salesforce AppExchange an

Bucher + Suter-Kunden können die Cisco Contact Center-Integration mit b+s Connects direkt über Salesforce Service Cloud Voice nutzen.

BERN, Schweiz, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Bucher + Suter hat heute die Einführung von b+s Connects for Service Cloud Voice auf Salesforce AppExchange bekannt gegeben, mit dem Kunden das Cisco Contact Center mit Salesforce Service Cloud Voice verbinden können. Wie alle Produktreihen von b+s Connects führt Service Cloud Voice Telefon-, digitale Kanäle und CRM-Daten in einer zentralen Ansicht für Contact Center-Vertreter zusammen, diesmal mit einem nativen Salesforce-Sprachobjekt. Mit b+s Connects for Service Cloud Voice können Kunden ihre Cisco Contact Center-Lösung jetzt mit Service Cloud Voice verbinden und so ein einheitliches Erlebnis zwischen Vertreter und digitalem Kanal schaffen, um für ein schnelleres, intelligenteres und individuell angepasstes Kundenerlebnis zu sorgen.

b+s Connects ist direkt in Salesforce Service Cloud Voice integriert, wurde für Cisco Contact Center entwickelt und ist derzeit in AppExchange unter https://sforce.co/3yiTJ7l verfügbar.

b+s Connects für Service Cloud Voice

Nachdem Bucher + Suter seit langem die Vorteile eines einzigen, einheitlichen „Agent Desktops" für Marken, Contact-Center-Mitarbeiter und Endkunden gleichermaßen genutzt hat, sieht das Unternehmen die Einführung von Service Cloud Voice for Partner Telephony als vielversprechende Perspektive für die Branche. b+s Connects ermöglicht es den Cisco Contact Center-Kunden, alle innovativen Funktionen, die Service Cloud Voice verspricht, vollständig zu nutzen. Von den Grundlagen der dialogorientierten KI wie Transkription bis hin zu fortschrittlichen KI-gestützten Funktionen wie Next Best Action, automatischer Nachbearbeitung sowie kanalübergreifender Interaktion und Stimmungsanalyse: Cisco Contact Center-Nutzern und ihren Kunden steht eine rosige Zukunft bevor.

Seit 10 Jahren investiert Bucher + Suter umfassend in Salesforce und AppExchange und hat bereits herausragende Erträge aus dieser Investition erzielt. Die Einführung von b+s Connects während der Einführung von Service Cloud Voice for Partner Telephony bekräftigt das Engagement von Bucher + Suter für CRM-basierte Unified Agent Desktops und zeugt von den Chancen, die die kontinuierliche Weiterentwicklung der Salesforce-Plattform Marken, Anbietern und Endkunden bietet.

Kommentare zu der Nachricht

„Die Erwartungen der Verbraucher ändern sich mit unerschütterlicher Entschlossenheit, aber sie werden von Unternehmen wie Salesforce und Cisco geprägt, die Marken ermutigen, ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Wachstumsstrategie zu stellen", erklärte der VP für Produktstrategie von Bucher + Suter, Trent Cook. „Einheitliche Agent Desktops werden bleiben, und mit der Unterstützung von Service Cloud Voice und der jahrzehntelangen Erfahrung von Bucher + Suter bei der Integration von Cisco Contact Center in die Salesforce-Plattform sind KI-gestützte Contact Centers, die es Vertretern möglich machen, verbesserte Erfahrungen zu bieten, die Zukunft."

„b+s Connects for Service Cloud Voice ist eine willkommene Ergänzung zum Service Cloud Voice-Ökosystem", erklärte Patrick Beyries, VP für Produktmanagement bei Service Cloud. „Die Erweiterung von Service Cloud Voice für die Partnertelefonie ermöglicht es Kunden, das Telefonie-Erlebnis direkt in den Agent-Arbeitsbereich zu integrieren, kombiniert mit CRM-Daten, Prozess- und Sprachintelligenz."

