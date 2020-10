Budweiser celebra el emotivo recorrido de Halsey para alcanzar la fama en su última campaña mundial, "Be A King"

NUEVA YORK, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Budweiser anuncia su colaboración con la cantante y compositora con múltiples discos de platino, nominada al Grammy y activista social, Halsey, al revelar una nueva película titulada: "Make Your Name – Be a King". La talentosa estrella de reconocimiento mundial protagoniza esta película que destaca la increíble historia de autoconfianza que inició como Ashley Frangipane, una adolescente de Nueva Jersey, para luego convertirse en la galardonada compositora Halsey. Impulsada por su ambición, la película muestra el recorrido para superar la adversidad al encontrar inspiración tanto para su música como para su nombre artístico.