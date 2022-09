Bugworks Research Inc. et Cytecare Cancer Hospitals annoncent leur collaboration pour accélérer le développement de thérapies d'immuno-oncologie de pointe

Bugworks, une start-up basée aux États-Unis, en Inde et en Australie, dont l'expertise en matière de découverte de médicaments est mondialement reconnue, a mis en place un laboratoire de recherche ex vivo dédié à l'immuno-oncologie à l'hôpital Cytecare, basé à Bangalore .

Le laboratoire permet de passer de la découverte au développement, en s'attaquant à plusieurs cancers difficiles à traiter, tels que les cancers gastriques, colorectaux, rénaux, du sein, de la tête et du cou, et du poumon non à petites cellules.

Ce partenariat entre une start-up spécialisée dans la découverte de médicaments et un grand hôpital spécialisé dans le traitement du cancer ouvre la voie au développement de nouveaux médicaments immuno-oncologiques qui peuvent être efficaces dans des populations de patients plus larges.

Les résultats de cette recherche translationnelle guideront les premiers essais chez l'homme, qui devraient commencer au début de 2024.

BANGALORE, Inde, 19 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Bugworks Research Inc., une société biopharmaceutique en phase clinique, et Cytecare Cancer Hospitals ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une collaboration unique en son genre. Bugworks développe les meilleures thérapies innovantes pour le cancer et les maladies infectieuses et a mis en place un centre de recherche dédié au sein de Cytecare, qui s'engage en faveur de l'excellence dans le traitement des patients atteints de cancer.

Le regroupement d'un innovateur de premier plan dans la découverte de médicaments et d'un hôpital ultramoderne spécialisé dans le traitement du cancer promet de changer la donne en sauvant d'innombrables vies humaines. Le moteur de découverte de médicaments de Bugworks, associé à l'excellence de Cytecare dans la fourniture de résultats cliniques optimaux, offrira des solutions différenciées aux patients du monde entier.

Commentant l'importance de cette collaboration stratégique, Suresh Ramu, cofondateur et PDG de Cytecare Cancer Hospitals, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Bugworks Research, dans cette entreprise inspirante visant à découvrir de nouveaux traitements pour différents types de cancers. En 2016, nous avons commencé avec la vision de construire la meilleure institution du pays pour les soins du cancer, soutenue par des données de recherche spécifiques à l'Inde. Chez Cytecare, nous nous engageons à fournir le meilleur traitement possible aux patients et à soutenir la recherche de pointe. Nous croyons fermement que des thérapies d'immuno-oncologie abordables et accessibles peuvent venir d'Inde et être accessibles à tous les patients. Cette collaboration annonce un nouveau départ courageux vers un avenir plus sain. »

Les recherches actuelles de Bugworks en immuno-oncologie portent sur la modulation du micro-environnement tumoral qui comprend l'antagonisme de l'adénosine, un domaine de recherche qui s'applique à de nombreuses tumeurs solides. Les médicaments candidats issus de cette recherche feront l'objet d'essais translationnels sur des tumeurs provenant de patients dans les laboratoires ex vivo de Cytecare, avant de passer aux premières études cliniques chez l'homme.

Le Dr V. Balasubramanian, cofondateur et directeur d'exploitation de Bugworks, a déclaré : « Nous découvrons de nouveaux agents immunothérapeutiques à petites molécules hautement différenciés qui ciblent le micro-environnement immunosuppresseur et promoteur de tumeurs. Les laboratoires ex vivo des Cytecare Cancer Hospitals, dans le cadre de notre collaboration, aideront grandement à traduire nos recherches en résultats cliniques à fort pourcentage de réussite. »

À l'heure actuelle, l'immunothérapie est un pilier important de l'arsenal des soins du cancer. Les agents actuellement approuvés sauvent effectivement des vies, mais seulement pour un petit segment de patients. L'approche de Bugworks, en collaboration avec les Cytecare Hospitals, offre de nouvelles pistes pour augmenter le pourcentage de patients qui pourraient bénéficier de ces immunothérapies vitales. La collaboration actuelle est un petit pas, mais significatif, pour aider l'Inde à devenir une puissance biotechnologique.

Bugworks Research est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe de nouveaux actifs thérapeutiques pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) et des immunothérapies pour traiter les patients atteints d'un cancer à l'aide d'une chimie médicale structurée innovante. Son actif de RAM, le BWC0977, qui fait actuellement l'objet d'études de phase 1 sur l'homme, s'attaquera aux infections bactériennes graves dans les hôpitaux, les collectivités et les biothérapies. Sa filière d'immuno-oncologie est en développement préclinique et a le potentiel de cibler plusieurs cancers.

Cytecare a lancé son centre phare, Cytecare Cancer Hospitals, un hôpital de 150 lits axé sur le cancer d'organes, en novembre 2016 à Yelahanka, Bangalore. Fondé sur le principe de « Combattre le cancer de la bonne manière », Cytecare abrite certains des meilleurs chirurgiens, médecins, oncologues médicaux, radio-oncologues et autres experts cliniques du pays dans son établissement de classe mondiale. L'accent mis sur le patient est une caractéristique du traitement chez Cytecare et, aujourd'hui, son équipe clinique complète offre des soins holistiques à travers une gamme de spécialités médicales. Cytecare participe également à de multiples études cliniques mondiales, ce qui garantit un apprentissage et une amélioration continus des résultats cliniques pour ses patients. Cytecare fournit des soins spécialisés de haut niveau à des milliers de patients atteints de cancer, dans plus de 40 pays.

