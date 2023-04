Bugworks Research Inc. präsentiert acht Poster auf der 33. Europäischen Gesellschaft für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (ECCMID) 2023 in Kopenhagen, Dänemark

BANGALORE, Indien und DELAWARE CITY, Delaware und ADELAIDE, Australien, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Bugworks Research Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, präsentiert seine neuesten Forschungsergebnisse über den neuartigen bakteriellen Topoisomerase-Inhibitor BWC0977 auf dem kommenden 33. Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (ECCMID) 2023 in Kopenhagen, Dänemark.

Auf acht Postern werden Daten aus den mikrobiologischen und Wirksamkeitsstudien des klinischen Kandidaten BWC0977 vorgestellt, der ein breites Wirkungsspektrum gegen eine Reihe von grampositiven, gramnegativen Krankheitserregern mit weltweiter Verbreitung und hoher Biogefährlichkeit aufweist. Darüber hinaus werden Daten aus einer Reihe von Studien vorgestellt, darunter biochemische In-vitro- Tests, In-vitro-Studien zur Resistenzhäufigkeit, Daten zur minimalen Hemmkonzentration (MIC 90 ) gegen multiresistente klinische Isolate aus der ganzen Welt sowie In-vivo -Wirksamkeitsdaten in Infektionsmodellen bei Mäusen und Ratten.

Diese Studien wurden in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR), Bethesda, USA, der University of Liverpool, Vereinigtes Königreich, der University of Texas Medical Branch, USA, International Health Management Associates (IHMA), USA, und TheraIndx Lifesciences Pvt. Ltd., Indien, durchgeführt.

„Die ECCMID 2023 ist eine weltweit anerkannte Plattform für Forschung und Entwicklung im Bereich der Infektionskrankheiten und wir sind stolz darauf, die präklinischen Highlights unseres Arzneimittelkandidaten BWC0977 dort präsentieren zu können. Es handelt sich um das erste Medikament seit über sechs Jahrzehnten mit dem Potenzial, eine ganze Reihe von Infektionen zu behandeln, die durch schwer behandelbare gramnegative und grampositive bakterielle Krankheitserreger verursacht werden", so Dr. Vasanthi Ramachandran, Vice President - Collaborations, Bugworks Research India.

Bugworks Research steht an vorderster Front bei der Entwicklung neuartiger Antibiotika zur Bekämpfung der wachsenden Bedrohung durch antimikrobielle Resistenzen. Die zukunftsweisende Forschung des Unternehmens konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung niedermolekularer Medikamente, die gezielt auf Enzyme wirken, die für das Überleben von Bakterien wichtig sind.

Die Konferenz ECCMID ist ein weltweit führendes Forum für Infektionskrankheiten und klinische Mikrobiologie. Die Präsentationen von Bugworks Research werden am 17. April 2023 auf der Postersession stattfinden. Teilnehmer sind eingeladen, den Stand von Bugworks Research zu besuchen, um mehr über den innovativen Ansatz des Unternehmens zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen zu erfahren.

Bugworks Research Inc. (Bugworks) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das neuartige therapeutische Wirkstoffe mit mehreren Zielmolekülen in den Bereichen Antiinfektiva und Immunonkologie (IO) entwickelt, indem es die neuesten Innovationen in den Bereichen computergestützte Biologie, Pharmakologie, Strukturbiologie und medizinische Chemie integriert. BWC0977 befindet sich derzeit in einer klinischen Phase-1-Studie und zielt auf den ungedeckten Bedarf bei schweren Krankenhaus- und ambulant erworbenen Infektionen sowie bei bakteriellen Biobedrohungen ab. Der IO-Wirkstoff befindet sich in der späten präklinischen Phase, zielt auf verschiedene Krebsarten ab und wird voraussichtlich entweder als Einzelwirkstoff oder in Kombination mit Immuncheckpoint-Therapien eingesetzt werden.

