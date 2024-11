Built by Nature annonce un cofinancement de 250 000 euros pour soutenir les programmes de recherche financés par le gouvernement français (plan d'investissement France 2030) sur la sécurité incendie des constructions en bois

Les résultats contribueront à nourrir les connaissances techniques du réseau au niveau européen.

AMSTERDAM, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Une étape décisive pour l'implantation de Built By Nature en France a été franchie au travers d'une subvention de 250 000 euros pour accompagner le gouvernement français dans sa volonté de développer la recherche et les essais pour les constructions en bois massif vis-à-vis de la sécurité incendie. Cette subvention permettra de financer la première partie d'un programme global sur la sécurité incendie de 42 mois, menant des recherches essentielles pour soutenir le développement de bâtiments multi-étages en bois massif.

Cette initiative pionnière menée par le Centre d'Essais au Feu du CERIB, en collaboration avec plusieurs partenaires de premier plan, vise à répondre aux questions du gouvernement français sur la sécurité incendie des bâtiments résidentiels en bois de plusieurs étages. L'accent est mis sur les protections passives et actives contre l'incendie, en associant la recherche et l'expertise de l'industrie pour créer de nouveaux principes de sécurité et renforcer la confiance dans les constructions en bois.

Le « projet Safeti », un programme de 3,3 millions d'euros, est financé par l'État français dans le cadre de France 2030 porté par l'ADEME (l'Agence française de la transition écologique). La subvention de Built by Nature appuie significativement ce financement et intervient dans la première phase du calendrier. Elle garantit la poursuite de la recherche et renforce la participation du réseau à un niveau européen. La collaboration s'appuiera sur la participation d'experts techniques, universitaires et industriels, notamment l'institut de recherche universitaire I2M de l'université de Bordeaux, la société CRUARD Charpente, ainsi que des représentants de l'industrie de la protection contre les incendies à travers les experts en sécurité incendie du GTFI.

Un conseil scientifique international composé de représentants des principaux programmes de recherche vis-à-vis du feu du monde entier supervisera les étapes du projet et veillera à ce qu'il réponde aux objectifs fixés. A travers la subvention de Built by Nature, le Royaume-Uni sera également représenté au sein de ce conseil consultatif ce qui permettra d'éclairer les discussions sur la règlementation incendie au Royaume Uni.

Paul King, PDG de Built by Nature, souligne que le projet a des répercussions considérables dans de nombreux secteurs, tant en France qu'à l'étranger : « Nous sommes convaincus que le gouvernement français obtiendra des informations précieuses sur le comportement au feu des constructions en bois, ce qui permettra d'élaborer des réglementations fondées sur des données probantes. Nous pensons également que les concepteurs, les promoteurs, les investisseurs et les assureurs pourront bénéficier de compétences et d'une confiance accrue dans la sécurité des bâtiments en bois, ce qui encouragera les investissements dans les procédés de construction durable. »

Tout au long des 21 mois de subvention, le programme fournira une série de résultats essentiels, notamment un état de l'art international, des rapports d'essais complets et des synthèses sur les principaux résultats, des publications scientifiques, ainsi que des conférences et des webinaires pour impliquer les réseaux de Built by Nature à travers l'Europe et assurer une large diffusion des conclusions.

CITATION DE FABIENNE ROBERT, CERIB

"Le projet Safeti va permettre de démontrer la performance de solutions constructives en bois en situation incendie au travers d'un programme expérimental de grande ampleur, en mettant autour de la table tous les acteurs de l'acte de construire : une vision partagée et consensuelle de la sécurité incendie".

Notes aux éditeurs

A propos de Built by Nature

Built by Nature est un réseau et un fonds d'aide - soutenu par des financements philanthropiques - dont la mission est d'accélérer la transformation des bâtiments en bois et la vision de constructions qui fonctionnent à l'unisson avec la nature. BbN soutient les précurseurs du monde de la construction, architectes et ingénieurs, les propriétaires, les financeurs, les investisseurs et assureurs, les maires, les universitaires, les chercheurs, les organisations à but non lucratif et les décideurs politiques dans leur quête de décarbonisation de notre environnement bâti et de protection de notre capital naturel. Notre fonds octroie des subventions aux équipes et aux solutions qui peuvent accroître l'utilisation du bois durable et améliorer son impact sur le climat.

A propos du CERIB

Le Centre d'Essais au Feu du CERIB est agréé par le Ministère de l'Intérieur français pour les essais de résistance au feu depuis le 4 avril 2011 (voir l'arrêté ministériel de 1959 modifié). Depuis une quinzaine d'années, le Centre d'Essais au Feu réalise des essais, des calculs et des modélisations numériques sur la croissance du feu et la résistance au feu des structures de bâtiment et de génie civil. Ces activités sont menées pour le compte d'entreprises privées et dans le cadre de partenariats de recherche et développement au niveau français et européen.

Le Centre d'essais au feu du CERIB est également impliqué dans la normalisation française, européenne et internationale relative à la résistance au feu et à l'ingénierie de la sécurité incendie, dans le cadre des CEN TC 127, CEN TC 250 et ISO TC 92 SC4.

Le Centre d'Essais au Feu du CERIB est particulièrement reconnu pour la qualité scientifique des études réalisées et est à l'origine de nombreuses publications scientifiques dans les différents domaines de la recherche sur le feu.