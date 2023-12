Bulat Utemuratov Foundation erhält prestigeträchtigen Philanthropie-Preis für weiteres Erfolgsjahr

Für seine sozialen Projekte wurde Bulat Utemuratov vom Kazakhstan Growth Forum zum Philantropen des Jahres 2023 ernannt

Langfristiger Fokus auf Autismus und kürzliche Eröffnung des 13. Asyl Miras-Autismuszentrum in Semey

Weitere wichtige Projekte sind die Eröffnung einer neuen Schule in Kosshy, Pläne für zwei weitere Schulen in der Region Almaty sowie der Bau des Flughafenterminals in Kyzylorda

Das humanitäre Hilfsprogramm beinhaltet Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und die Familien der Opfer der Kostenko-Mine in Kasachstan

ALMATY, Kasachstan, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Bulat Utemuratov Foundation hat ein weiteres erfolgreiches Jahr abgeschlossen. Bulat Utemuratov, der Gründer der Organisation, wurde kürzlich vom Kazakhstan Growth Forum als Philanthrop des Jahres 2023 gewürdigt.

Diese Auszeichnung wurde in Anerkennung der sozialen Projekte der Stiftung vergeben, die 150 Millionen US-Dollar für Gesundheits-, Bildungs-, Infrastruktur- und Kulturprojekte in Kasachstan bereitgestellt hat. Die Ergebnisse wurden während eines Wohltätigkeitsevents in Almaty bekannt gegeben, bei dem unabhängige Mitglieder des Expertenrats des Kazakhstan Growth Forum die Preisträger in 13 Kategorien auswählten.

Die wichtigste Initiative der Bulat Utemuratov Foundation ist ihre Arbeit auf dem Gebiet des Autismus. Kürzlich eröffnete die Stiftung mit Unterstützung des Akimat der Region Abay ihr 13. Asyl Miras-Autismuszentrum in Semey, Kasachstan.

Das neue Zentrum wird 15 Fachkräfte beschäftigen und bis zu 300 Kinder pro Jahr betreuen. Der Unterricht wird auf die sechs Interventionsprogramme „Autismus. Eine Welt für alle." abgestimmt sein. Es wird eine individuelle Unterstützung für jedes Kind ermöglichen, indem die spezifischen Bedürfnissen des Kindes nach der Diagnose in den Mittelpunkt jedes dreimonatigen Betreuungszyklus gestellt werden. Die sieben Klassenräume des Zentrums werden vollständig mit Möbeln, Inventar und Lehrmitteln ausgestattet.

In den neun Jahren ihres Bestehens haben die „Asyl Miras"-Autismuszentren bereits 16.000 Kinder in ganz Kasachstan kostenlos unterrichtet. Sie wenden modernste Methoden an und arbeiten mit anerkannten Institutionen wie dem Kasari Lab an der University of California, dem Marcus Autism Center in Atlanta oder der internationalen Organisation Autism Speaks zusammen.

Zu den weiteren bedeutenden Projekten der Stiftung im Jahr 2023 gehören der Bau und die Eröffnung einer neuen Schule in der Stadt Kosshy für 3.000 Schüler sowie der Beginn des Baus eines Gemeindezentrums mit einer Gesamtfläche von 8.500 Quadratmetern. Für das Jahr 2024 plant die Stiftung die Eröffnung von zwei weiteren Schulen in der Region Almaty, in den Städten Issyk und Shelek. Zudem unterstützt sie den Bau eines neuen Flughafenterminals in Kyzylorda, das im Frühjahr 2024 fertiggestellt werden soll.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die humanitäre Hilfe. Im Jahr 2023 spendete die Stiftung 5 Millionen US-Dollar für die Opfer des Erdbebens in der Türkei sowie 1 Million US-Dollar als Hilfe für die Familien der Opfer des Kostenko-Minenunglücks in der kasachischen Region Karaganda. Über ihr Programm „Aid Card" leistet die Stiftung eine regelmäßige Unterstützung für Kasachinnen und Kasachen, die von Naturkatastrophen betroffen sind.

Darüber hinaus fördert Bulat Utemuratov kulturelle Projekte wie die Galerie zeitgenössischer Kunst der Batyrkhan Shukenov Foundation und von Kulanshi.

Almaz Sharman, Vorsitzender des Kuratoriums der Bulat Utemuratov Foundation, kommentiert: „In den vergangenen zehn Jahren hat die Bulat Utemuratov Foundation verschiedenen Bereichen wie Infrastruktur, Gesundheitswesen, Bildung und kulturelle Initiativen wichtige Impulse gegeben. Hervorzuheben ist dabei ihr Engagement für die Unterstützung von Menschen mit Autismus. Dieser Weg begann mit der Gründung des ersten Autismuszentrums in Almaty, das sich seither zu einem erfolgreichen Netzwerk entwickelt hat. Die positiven Veränderungen im Leben der Kinder und die Stärkung ihrer sozialen Fähigkeiten waren inspirierend und haben ihre Integration in die Gesellschaft und ihre Vorbereitung auf Herausforderungen erheblich erleichtert. Diese Initiativen demonstrieren die Anstrengungen Kasachstans für eine faire und integrative Gesellschaft."

