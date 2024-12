BULL BITCOIN EST DÉSORMAIS DISPONIBLE EN EUROPE

La société, qui a obtenu son statut PSAN en 2024 suite à l'acquisition de Bitcoin Lyon, est dirigee par une equipe d'experts Bitcoin Francais de renom qui inclut Francis Pouliot, Théo Mogenet, Gilles Cadignan, Jimmy Chambrade et Géraud Maronne.

Ayant déjà vendu des dizaines de milliers de Bitcoin aux Canadiens depuis 2013, et opérant le plus gros service de paiement Bitcoin en Amérique centrale, la réputation internationale de Bull Bitcoin comme une plateforme fiable avec un service hors pair la précède sur le territoire Européen.

Cette expansion internationale de Bull Bitcoin, qui a débuté au Costa Rica en 2023, marque une étape importante pour la communauté Bitcoin de France, avec l'arrivée d'un acteur majeur privilégiant la souveraineté financière des utilisateurs

Bull Bitcoin se démarque par son approche unique exigeant que les utilisateurs conservent la pleine possession de leurs bitcoin et par son engagement envers l'éducation de sa clientèle sur les bonnes pratiques. Une équipe dédiée d'experts Bitcoin francophones, anglophones et hispanophones accompagne les utilisateurs dans leur parcours, offrant un support gratuit et continu non seulement sur l'utilisation de sa plateforme mais également sur l'usage de wallets.

"La transparence et l'honnêteté de la tarification du prix de Bitcoin, la rapidité et la fiabilité des transactions ainsi que notre offre d'accompagnement pour les entreprises fait de Bull Bitcoin un partenaire incontournable pour ceux qui recherchent les bénéfices de Bitcoin non seulement comme actif spéculatif mais aussi comme outil monétaire", selon Theo Mogenet, Directeur Général de Bull Bitcoin Europe.

À propos de Bull Bitcoin

Opérant au Canada depuis 2013, Bull Bitcoin se décrit comme une plateforme non-custodial spécialisée dans les services d'achat et de vente de Bitcoin. Bull Bitcoin est réglementée en France en tant que PSAN enregistrée avec l'AMF et est réglementée au Canada comme entreprise de services monétaires enregistrée avec la CANAFE.

Contact presse :

