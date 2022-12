Bupa gebruikt het platform van CoverGo om zijn ecosysteem voor zorgverzekeringen te stroomlijnen

NEW YORK en HONG KONG, 14 december 2022 /PRNewswire/ -- Bupa (Asia) Limited, een specialist in zorgverzekeringen, en CoverGo, het wereldwijd toonaangevende, no-code SaaS-platform voor zorgverzekeringen, P&C en leven, bundelen hun krachten om Bupa's ecosysteem voor zorgverzekeringen in Hong Kong te stroomlijnen.

Peter Tam, Deputy CEO of CoverGo, Yuman Chan, General Manager of Bupa (Asia) Limited, and Tomas Holub, Founder & CEO of CoverGo

Bupa heeft nu CoverGo overgenomen als zijn nieuwe systeem voor zorgverzekeringen om de instroming van klanten te versnellen, in recordtijd maatwerkproducten te lanceren, de verkoop via nieuwe kanalen te verhogen en de gebruikerservaring voor alle belanghebbenden in zorgverzekeringen te verbeteren.

Met de bekroonde applicatiebouwer van CoverGo kan Bupa binnen enkele uren verschillende soorten individuele en collectieve zorgverzekeringsproducten vormgeven, zonder daarvoor programma 's te moeten schrijven, en ze direct toegankelijk maken via CoverGo's open verzekerings-API's. Applicatie kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant en beschikbaar worden gesteld via bureaus, tussenpersonen en partners voor zowel nieuwe verzekeringen als prolongaties.

Bupa koos CoverGo tevens als partner om de juiste basis te leggen voor toekomstige verbeteringen in zijn ecosysteem. De modulaire architectuur van het CoverGo-platform biedt verzekeraars ongeëvenaarde flexibiliteit om quick wins te behalen die in bestaande systemen kunnen worden geïntegreerd, maar ook gemakkelijk kunnen worden opgeschaald tot een volwaardig kernsysteem voor zorgverzekeringen, waaronder polisadministratie, claims, distributie, ledenbewegingen, leveranciersbeheer en meer.

Yuman Chan, algemeen directeur van Bupa (Azië) Limited zei : "We kijken ernaar uit om samen met CoverGo de digitale transformatie van onze systemen sneller te voltooien. Met innovatieve oplossingen en technologieën zijn we in staat soepel verlopende zorgtrajecten te creëren. Door onze systemen digitaler en meer connected te maken, wordt ons bedrijf beter voorbereid op de toekomst en zal dit leiden door een betere klantbeleving. Innovatieve gezondheidszorg gaat over het vinden van nieuwe manieren om voor mensen te zorgen, waardoor het voor mensen gemakkelijker en toegankelijker moet zijn, van aanmelding tot en met claimafhandeling."

Tomas Holub, oprichter en CEO van CoverGo zei : "We zijn blij om Bupa terzijde te staan bij hun digitale transformatie. Bupa heeft een duidelijk betrokkenheid getoond om met behulp van CoverGo's geavanceerde no-code verzekeringsplatform en op een efficiënte en schaalbare manier hun ecosysteem voor zorgverzekeringen te digitaliseren en te stroomlijnen. Het is ook een bevestiging van de mogelijkheden van CoverGo op het gebied van zorgverzekeringen, met toonaangevende zorgverzekeraars die wereldwijd van ons platform gebruikmaken. We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Bupa voor veel producten en markten uit te breiden."

CoverGo is wereldwijd het toonaangevende no-code verzekeringsplatform voor gezondheid, P&C en leven, waarmee verzekeringsmaatschappijen digitaal kunnen transformeren op de meest flexibele, schaalbare en kosteneffectieve manier. Een groeiend aantal verzekeringsmaatschappijen en opkomende insurtechs over de hele wereld gebruiken CoverGo om binnen enkele dagen alle soorten verzekeringsproducten te bouwen en te lanceren, omni-channel distributie te ontwikkelen en polisadministratie en claims te digitaliseren. Klanten van CoverGo zijn onder meer AXA, Bupa, MSIG (MS&AD), Dai-ichi Life, DBS Bank naast vele anderen. Ga voor meer informatie naar https://www.covergo.com/ .

Het doel van Bupa is mensen te helpen langer, gezonder en gelukkiger te leven en een betere wereld te creëren.

Wij zijn een internationaal bedrijf in de gezondheidszorg dat wereldwijd meer dan 38 miljoen klanten bedient. Zonder dat we aandeelhouders hebben, herinvesteren we de winst in het leveren van meer en betere gezondheidszorg ten behoeve van huidige en toekomstige klanten.

In Hong Kong staan we bekend als de zorgverzekeringsspecialist. We hebben inmiddels het vertrouwen gewonnen van meer dan 400.000 particulieren en 3.200 bedrijven. We bieden al meer dan 20 jaar een kwaliteitsvolle zorgverzekering voor de ambtenaren van Hongkong.

Bupa levert ook eerstelijnszorg via Quality HealthCare Medical Services (QHMS), een van Hongkongs grootste privéklinieknetwerken. Ga voor meer informatie naar https://www.bupa.com.hk/en/.

