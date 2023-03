BURNA BOY VA FAIRE MONTER LA TEMPÉRATURE AU SHOW D'OUVERTURE DE LA FINALE DE L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023 PRÉSENTÉ PAR PEPSI MAX®

- PEPSI MAX RÉVÈLE QUE LA STAR LAURÉATE D'UN GRAMMY® AWARD SERA L'UN DES DEUX ARTISTES À SE PRODUIRE AU SHOW D'OUVERTURE DE LA FINALE DE L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023, OÙ LES FANS AURONT UNE OCCASION UNIQUE DE FAIRE PARTIE DU SPECTACLE -

NEW YORK, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow – L'UEFA et Pepsi MAX® ont l'immense plaisir d'annoncer que Burna Boy, l'auteur-compositeur-interprète et producteur multiplatine lauréat d'un GRAMMY® Award, sera l'un des deux artistes à l'affiche du show d'ouverture de la finale de l'UEFA Champions League présenté par Pepsi (Kick Off Show by Pepsi) le 10 juin prochain. Et pour la première fois, les fans auront une occasion unique de faire partie du plus grand événement sportif annuel de la planète.

La mégastar, qui a obtenu des tubes mondiaux avec « Last Last » et « It's Plenty », est célèbre pour ses sons afrobeat teintés de sonorités soul. Il se produira au stade olympique Atatürk d'Istanbul, devant une audience télévisée de millions de supporters à travers le monde, quelques minutes avant le coup d'envoi de la finale de la plus grande compétition de football interclubs de la planète. Après une année record et la sortie de son sixième album, Love, Damini, Burna Boy va assurer le spectacle sur la scène Pepsi MAX aux côtés d'une autre sensation internationale dont l'identité sera bientôt dévoilée.

Révélé sur TikTok , Burna Boy a fait équipe avec des ambassadeurs Pepsi MAX et des stars du football (le champion du monde Leo Messi, le vainqueur de la Champions League Vini Jr et la Lionne championne d'Europe Leah Williamson) pour encourager les fans à poster leurs meilleurs mouvements de danse ou leur maîtrise du ballon sur TikTok avec le hashtag #PepsiKickOffShow. Les gagnants du concours se verront offrir la chance de démontrer leurs talents au Kick Off Show by Pepsi MAX avant la finale de l'UEFA Champions League 2023.

Burna Boy a déclaré : "Étant moi-même un grand amateur de football, je sais qu'il n'y a pas plus prestigieux que l'UEFA Champions League ! C'est pourquoi je suis si excité à l'idée de me produire sur la scène Pepsi MAX avant la finale de cette année. La musique et le football vont main dans la main, et j'ai bien l'intention de faire vibrer le monde à Istanbul. Vous ne savez pas ce qui vous attend!"

Gustavo Reyna, Directeur marketing mondial de Pepsi MAX, a ajouté : "La finale de l'UEFA Champions League est la date la plus importante du calendrier de football interclubs, et Pepsi MAX est fier de marquer l'occasion avec les meilleurs divertissements. Le spectacle de cette année, nouvellement baptisé « Kick Off Show by Pepsi» va être spectaculaire. Nous sommes ravis d'accueillir Burna Boy, l'un des artistes les plus excitants de la planète, sur la scène Pepsi MAX x UEFA Champions League, et avons hâte de découvrir quels fans seront sélectionnés pour participer à cette performance incontournable. Et surtout, restez à l'écoute dans les prochaines semaines pour découvrir qui va être à l'affiche aux côtés de Burna Boy !"

Guy-Laurent Epstein, Directeur marketing de l'UEFA, a pour part sa part commenté : « Le Kick Off Show de la finale de l'UEFA Champions League, fruit de notre partenariat avec Pepsi MAX, constitue une superbe occasion d'attirer des audiences plus jeunes en mettant en scène les plus grands noms, ainsi que les étoiles montantes, de la musique. Pour la finale de cette année à Istanbul, nous sommes ravis d'avoir à l'affiche des artistes talentueux qui vont sans aucun doute offrir un spectacle énergique et inoubliable. »

Maintenant dans sa septième année, la cérémonie d'ouverture de la finale de l'UEFA Champions League, désormais baptisée « UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi MAX », sera diffusée dans plus de 200 pays et territoires du monde entier quelques minutes avant le coup d'envoi du match qui marque l'apothéose de la saison de football. En réunissant les mondes du football et de la musique dans un show incontournable qui marquera les esprits des fans, l'événement est la démonstration parfaite de la plateforme « Thirsty For More » (Soif de plus) de Pepsi MAX. Le show n'est que l'un des nombreux moments passionnants qu'offriront Pepsi MAX et l'UEFA aux supporters de football cette saison, parmi lesquels l'annonce d'une autre superstar à l'affiche du Kick Off Show, des vidéos TikTok, des collaborations avec le monde de la mode, des innovations de produits et bien davantage !

Les fans pourront regarder le spectacle à la télévision et sur les chaînes YouTube et TikTok officielles de l'UEFA, et trouveront toutes les informations dont ils ont besoin pour avoir la chance de faire partie du show de cette année sur la chaîne @PepsiGlobal TikTok.

À propos du UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi MAX

Depuis son inauguration en 2016, Pepsi MAX invite des artistes de musique de renommée mondiale à se produire avant le plus grand événement sportif annuel de la planète, transformant la finale de l'UEFA Champions League en une plateforme de divertissement véritablement mondiale. Le spectacle de cette année sera assuré par l'auteur-compositeur-interprète et producteur multiplatine Burna Boy, qui a vécu une année exceptionnelle après la sortie de son sixième album, Love, Damini. Pepsi MAX a une longue histoire en matière de divertissement footballistique et se fait depuis longtemps le champion des meilleurs talents internationaux, sur et hors du terrain. Alors, qui de mieux que Burna Boy, vainqueur d'un Grammy Award, pour partager la tête d'affiche de l'UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi MAX ? Le plus grand artiste nigérian de notre génération.

À propos de Pepsi MAX

Dans plus de 200 pays, chaque jour, les produits Pepsi MAX sont consommés plus d'un milliard de fois. En 2022, le groupe a enregistré 86 millions de dollars en revenus annuels, grâce à un large portefeuille de produits alimentaires et de boissons qui comprend de nombreuses marques emblématiques telles que Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker ou encore SodaStream. Chacune de ces marques génère un chiffre d'affaires annuel estimé à plus d'un milliard de dollars.

Winning with Pepsi MAX Positive (pep+) traduit la vision du groupe Pepsi MAX en tant que leader mondial des produits alimentaires et des boissons. pep+ est un notre projet de transformation stratégique de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au centre de notre stratégie de création de valeur et de croissance en opérant dans les limites de la planète et en inspirant un changement positif pour l'homme et la planète. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn @PepsiCo.

