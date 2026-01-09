Burton Riders inaugure la collection "From Burton to the World" à Aspen et Laax

L'édition limitée Drop comporte des citations emblématiques de Jake Burton sur des snowboards, des vêtements et des accessoires.

BURLINGTON, Vt., 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Burton est fière de dévoiler 'From Burton to the World', une collection en édition limitée de planches à neige, de vêtements et d'accessoires qui comportent des citations emblématiques de feu le fondateur de Burton, Jake Burton Carpenter. Les snowboarders professionnels sponsorisés par Burton présenteront la collection lors des compétitions à Aspen (Colorado) et à Laax (Suisse) ce mois-ci. La collection sera disponible à partir du 3 février sur Burton.com et dans certains magasins phares et partenaires de vente au détail dans le monde entier.

From Burton to the World collection

« Jake a fondé Burton sur une conviction simple : Le snowboard rassemble les gens, » a déclaré Donna Carpenter, propriétaire de Burton et présidente du conseil d'administration. « Nous regardons des athlètes individuels concourir, mais ce que Jake a compris et ce que nos riders incarnent, c'est que le snowboard a toujours été une affaire de communauté. From Burton to the World' célèbre cet esprit. Chaque planche porte les mots de Jake, mais plus important encore, "From Burton to the World " représente la passion que les snowboarders partagent sur et en dehors de la montagne. Cette collection est un hommage à la vision de Jake, qui est aujourd'hui portée par des coureurs du monde entier qui continuent à faire avancer le sport tout en restant fidèles à son âme. »

Les mots de Jake, le choix des coureurs

Les riders de l'équipe Burton ont travaillé directement avec les designers pour sélectionner les citations de Jake Burton qui résonnaient le plus avec eux. Le résultat : six snowboards audacieux et graphiques dans une palette de couleurs vibrantes, chacun comportant des citations historiques en caractères d'imprimerie.

La collection

S'AMUSER AUTANT QUE POSSIBLE

Monté par : Oliver Martin (États-Unis), Gaon Choi (Corée), Hiroto Ogiwara (Japon), Yiming Su (Chine), Mitsuki Ono (Japon), Nicola Liviero (Italie), Shaotong Wu (Chine) et Clemens Millauer (Autriche).

L'ÉQUITATION EST L'ENDROIT D'OÙ VIENT L'ÉNERGIE ET C'EST AUSSI LÀ QU'ELLE VA.

Monté par : Anna Gasser (Autriche), Ayumu Hirano (Japon), Hanna Karrer (Autriche), Reira Iwabuchi (Japon), Romain Allemand (France), Taiga Hasegawa (Japon) et Jakub Hrones (République tchèque).

CHEZ BURTON, NOUS PRENONS NOTRE PLAISIR AU SÉRIEUX".

Monté par : Brock Crouch (États-Unis), Jiayu Liu (Chine), Jonas Hasler (Suisse), Leon Vockensperger (Allemagne), Øyvind Kirkhus (Norvège), Telma Sarkipajou (Finlande), Dane Menzies (Nouvelle-Zélande), Zoi Sadowski-Synnott (Nouvelle-Zélande).

LE MEILLEUR DU SNOWBOARD - CE N'EST PAS L'APPARENCE QUI COMPTE, C'EST CE QUE L'ON RESSENT".

Monté par : Shuichiro Shigeno (Japon).

CROIRE AU SNOWBOARD

Monté par : Kaishu Hirano (Japon).

'QUESTION : LE SNOWBOARD EST-IL UNE MODE ? RÉPONSE : SOYEZ SÉRIEUX

Monté par : Cam Melville Ives (Nouvelle-Zélande), Clemens Millauer (Autriche), Lu Yang (Chine), Mark McMorris (Canada) et Mari Fukada (Japon).

Soutenir les coureurs, célébrer la communauté

Burton est fier de soutenir cette incroyable communauté mondiale de riders qui perpétuent la vision de Jake à chaque fois qu'ils s'y rendent. Les fans peuvent célébrer avec les riders Burton et posséder une partie de l'histoire du snowboard avec la collection 'From Burton to the World' de snowboards, vêtements et accessoires - disponible en quantités limitées dans le monde entier à partir du 3 février sur Burton.com et dans certains magasins phares Burton et partenaires de vente au détail.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857988/Burton_Riders_Debut.jpg