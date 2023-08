Busca por telemedicina registrou crescimento médio de 76% por semestre nos últimos três anos, aponta levantamento da Linx

Desde o início da pandemia em 2020, os atendimentos online têm apresentado crescimento constante

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A busca por atendimentos virtuais continua apresentando crescimento após a pandemia. De acordo com uma análise realizada pela Vitta, corretora de saúde, em parceria com a Linx, empresa líder em tecnologia para o varejo, ambas do grupo StoneCo., a procura por esses atendimentos aumentou mais de 300% entre 2020 e 2023.

O objetivo do estudo é mapear oportunidades e fornecer insights para profissionais e pesquisadores do setor. O levantamento aponta não apenas o potencial desse mercado e as mudanças nos hábitos dos consumidores, mas também revela recordes na demanda por esse serviço.

O levantamento destaca que o período de maior atividade do setor ocorreu entre o segundo semestre de 2020 (167%) e o primeiro semestre de 2021 (112%), momento em que a pandemia de Covid-19 atingiu níveis recordes de contaminação.

Segundo Rogerio Lucio Vieira, diretor da vertical de Saúde da Linx, "o crescimento dos atendimentos digitais, que teve início em 2020, em resposta ao avanço do isolamento social, demonstrou ser um hábito duradouro no estilo de vida das pessoas. De acordo com nossa base de dados, mesmo após a retomada completa das atividades presenciais, a comodidade do atendimento no formato remoto continua em ascensão. No primeiro semestre de 2023, observamos um aumento de 59% na busca por esse tipo de serviço."

