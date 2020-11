Business Connect s'associe au gouvernement du Burundi pour apporter de l'eau propre à chaque citoyen

Business Connect, en partenariat avec Amazi Water et le pays du Burundi, finance les essais du filtre domestique VF100

GRAND RAPIDS, Michigan, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Business Connect, une entreprise sociale qui s'engage à fournir aux citoyens du Sud un accès abordable et facile à une eau propre et sûre, a récemment reçu la certification mondiale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour son filtre domestique VF100. Business Connect s'est associé à Amazi Water pour travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Burundi afin d'apporter de l'eau propre à chaque communauté burundaise.

Le Burundi est un petit pays d'Afrique de l'Est situé au début du Nil. La mission du pays est de développer une stratégie nationale de l'eau dans le but de fournir un accès durable à l'eau potable pour toute la communauté burundaise d'ici la fin 2028.

« Le VF100 n'est pas un nouveau filtre, mais afin d'atteindre l'objectif du Burundi et de s'assurer que nous fournissons un filtre de haute qualité à une si grande échelle, nous avons voulu faire des tests supplémentaires par l'intermédiaire de l'OMS », a déclaré Darin Fey, directeur général de Business Connect. « Nous nous sommes engagés à créer de l'espoir par le biais des entreprises et nous sommes fiers de faire partie de la solution pour le Burundi. »

Le filtre domestique VF100 est le premier filtre à membrane à fibres creuses de ce type à être certifié par l'OMS et a déjà eu un impact sur plus de 3 millions de personnes dans le monde avant cette qualification. Les tests de l'OMS ont certifié que le filtre dépasse les normes de protection ciblée pour fournir une eau propre et saine. Grâce à d'autres tests de l'OMS, le filtre a reçu une certification supplémentaire selon laquelle il est efficace avec l'eau trouble que les autres traitements de protection ciblés ne reçoivent pas.

Le VF100 a de nombreuses applications, dont l'utilisation sur des seaux, des sacs, des réfrigérateurs, des robinets et des bouteilles d'eau. Son but est d'éliminer les contaminants tels que les bactéries et les protozoaires de l'eau et peut durer de nombreuses années pour une famille entière. L'accès à l'eau potable permet d'accéder à des opportunités et donne aux gens la chance de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

« Cette solution a le pouvoir d'avoir un impact considérable sur la vie de nos citoyens », a déclaré Armel Cimanishatse, citoyen burundais et consultant stratégique pour Amazi Water. « Nous pensons que notre mission, qui consiste à fournir un accès sûr à l'eau, fera des choses merveilleuses pour notre pays. Nous sommes reconnaissants des partenariats comme Business Connect et Amazi Water qui nous aideront à réaliser cette vision ».

Business Connect est présent dans 67 pays et distribue des filtres à eau, des masques chirurgicaux approuvés par la FDA et d'autres articles d'EPI.

Pour plus d'informations sur Business Connect ou le filtre domestique VF100, visitez le site www.businessconnectworld.com.

À propos de Business Connect

Fondée en 2010, Business Connect est une entreprise sociale qui s'engage à fournir aux citoyens vivant dans les pays du Sud un accès facile et abordable à une eau propre et salubre afin de renforcer les possibilités d'éducation, de santé et de croissance économique au sein des communautés qu'elle dessert. Présent dans plus de 60 pays, Business Connect est une organisation qui mobilise les gens pour atteindre son objectif et fournit au monde des technologies qui améliorent la vie.

