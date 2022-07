BÚSQUEDA DE LA PRIMERA PILOTO MUJER CAMPEONA DEL MUNDO DE F1

Presentación de >= More than Equal: Un camino para que las mujeres compitan y ganen en la cumbre del automovilismo

SILVERSTONE, Reino Unido, 2 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Ayer, en Silverstone, se presentó >= More than Equal (Más que iguales), una nueva iniciativa que reúne a algunos de los mejores ojeadores, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas, entrenadores de carreras y pilotos del mundo del motor... todos ellos centrados en la búsqueda y el desarrollo de la primera mujer campeona del mundo de Fórmula 1.

Un total de 771 pilotos de 41 nacionalidades diferentes han corrido en al menos una de las más de 1.050 carreras del Campeonato del Mundo de la FIA desde el primer evento, el Gran Premio de Gran Bretaña de 1950. Sólo 5 mujeres han participado en un Gran Premio, y sólo 2 se han clasificado y han comenzado una carrera. Para un deporte que siempre ha estado abierto a las mujeres, esto supone un dominio masculino del 99,8%.

David Coulthard MBE, ganador de trece Grandes Premios, y el empresario Karel Komarek fundaron y financian >= More than Equal, con la ambición de comprender y minimizar las barreras específicas de las mujeres que compiten en la Fórmula 1, así como de proporcionar una mejor búsqueda y un apoyo más temprano y continuo.

El equipo escucha una variedad de razones que sugieren por qué las mujeres no han logrado más en la Fórmula 1; fuerza, resistencia, agresividad en las carreras... pero ninguna ha sido probada y demostrada como una barrera insuperable.

Un socio clave en el programa >= More than Equal es Hintsa Performance, líder mundial en el entrenamiento de alto rendimiento humano. Los pilotos de Fórmula 1 apoyados por la empresa han ganado 16 campeonatos mundiales entre todos ellos. La consejera delegada de Hintsa, Annastiina Hintsa, comparte su opinión: "Vemos nuestro papel como la identificación de talentos y el desarrollo de la fuerza mental y física necesaria para ganar un campeonato de pilotos. El VO2 máximo, la fuerza del cuello y del núcleo, la potencia de las piernas, la tolerancia al calor... vemos y medimos muchos factores clave que contribuyen a hacer un campeón del mundo y no hay ninguno que no pueda ser alcanzado por una mujer".

Entonces, ¿qué es lo que realmente les impide? Los socios clave de >= More than Equal están de acuerdo:

Ausencia de modelos femeninos, por lo que muy pocas chicas se dedican al karting.

modelos femeninos, por lo que muy pocas chicas se dedican al karting. No se identifican y apoyan los talentos femeninos tan pronto como los masculinos.

Falta de éxito en la pista, que desvía todo el patrocinio y el apoyo a los pilotos masculinos

Kate Beavan, miembro del Consejo Asesor de >= More than Equal y veterana de la Fórmula 1, está en condiciones de comentar. "Me incorporé al negocio de la Fórmula 1 en 2003 y he visto a las mujeres esforzarse y fracasar por infinidad de razones. Sé que las mujeres pueden lograrlo y ganar, sólo tenemos que buscar más y apoyar antes".

Coulthard describe su motivación para fundar >= More than Equal: "Siempre creí que mi hermana Lynsay Jackson tenía más talento natural para las carreras que yo, pero a mí me dieron el apoyo necesario para llegar a la Fórmula 1 y a ella no. Para triunfar, el talento necesita ser alimentado desde el principio y me gustaría que todas las "Lynsay" tuvieran las mismas oportunidades que los hombres en la lucha por llegar a la Fórmula Uno y ganar."

El cofundador Komarek añadió: "Sé por mi experiencia en los negocios que siempre hay mucho más que hacer cuando se trata de la igualdad de género. >= More than Equal aporta una ambición audaz pero alcanzable que David y yo esperamos que abra los ojos al potencial femenino en todas partes: en el deporte, la empresa y la sociedad".

La presentadora de Fórmula 1 y campeona de diversidad e inclusión en el deporte del motor, Ariana Bravo, fue la anfitriona de la presentación de hoy en Silverstone. "Para las mujeres, hay una dualidad en la palabra 'impulso'. El impulso de ahogar el ruido de 'por qué no', construyendo la fuerza y el arte de la carrera que crea victorias desde una edad muy temprana. Soy una gran defensora de las mujeres en el automovilismo y es emocionante ver una nueva iniciativa que creo que ayudará a despejar el camino para el desarrollo del talento femenino en las carreras para alcanzar todo su potencial en la Fórmula 1."

CUATRO ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA:

Búsqueda global de talentos femeninos. >= More than Equal colaborará con una red mundial de agentes de exploración para buscar, dentro y fuera de la pista, talentos femeninos de alto potencial en el karting y las carreras. Las mejores se incorporarán al programa.

>= More than Equal colaborará con una red mundial de agentes de exploración para buscar, dentro y fuera de la pista, talentos femeninos de alto potencial en el karting y las carreras. Las mejores se incorporarán al programa. Construir la fuerza física, una mentalidad ganadora y la resiliencia mental. Los entrenadores de Hintsa Performance aportarán inicialmente medidas empíricas para la identificación de talentos en una amplia gama de edades. Considera que el bienestar es fundamental para el rendimiento futuro y que los pilotos se centran desde el principio en la fuerza mental y la confianza. El equipo también encabezará un programa personalizado de entrenamiento físico y nutrición para las jóvenes pilotos de >= More than Equal, que se encuentran en fase de desarrollo, y que refleja los servicios prestados a los atletas y a los actuales pilotos de Fórmula 1.

Los entrenadores de Hintsa Performance aportarán inicialmente medidas empíricas para la identificación de talentos en una amplia gama de edades. Considera que el bienestar es fundamental para el rendimiento futuro y que los pilotos se centran desde el principio en la fuerza mental y la confianza. El equipo también encabezará un programa personalizado de entrenamiento físico y nutrición para las jóvenes pilotos de >= More than Equal, que se encuentran en fase de desarrollo, y que refleja los servicios prestados a los atletas y a los actuales pilotos de Fórmula 1. Aumentar la velocidad a través de la técnica de carrera. David Coulthard unirá sus fuerzas a las de los mejores entrenadores de carreras para crear estrategias de carrera que aprovechen los puntos fuertes de las mujeres. A esto se sumará el tiempo en pista, ingrediente vital para que los talentos de las carreras se desarrollen y se vea que tienen éxito. >= More than Equal se asociará con los equipos y con un ecosistema de oportunidades de conducción femenina en rápido desarrollo para ofrecer el máximo tiempo en pista.

unirá sus fuerzas a las de los mejores entrenadores de carreras para crear estrategias de carrera que aprovechen los puntos fuertes de las mujeres. A esto se sumará el tiempo en pista, ingrediente vital para que los talentos de las carreras se desarrollen y se vea que tienen éxito. >= More than Equal se asociará con los equipos y con un ecosistema de oportunidades de conducción femenina en rápido desarrollo para ofrecer el máximo tiempo en pista. Conectando el talento probado con los equipos y el patrocinio. A medida que el talento se demuestra competitivamente, los miembros del equipo de >= More than Equal aprovecharán sus amplios contactos empresariales y de automovilismo para conectar ese talento con posibles equipos y patrocinios.

MÁS INFORMACIÓN:

Acerca de >= More than Equal. > = More than Equal es una nueva iniciativa global sin ánimo de lucro que tiene una visión a largo plazo del retorno de la inversión hacia su objetivo de participación -y en última instancia de victoria- de las mujeres piloto en el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula Uno. >= More than Equal solicitará el estatus de organización benéfica en Inglaterra y Gales y funcionará con objetivos benéficos.

> More than Equal es una nueva iniciativa global sin ánimo de lucro que tiene una visión a largo plazo del retorno de la inversión hacia su objetivo de participación -y en última instancia de victoria- de las mujeres piloto en el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula Uno. >= More than Equal solicitará el estatus de organización benéfica en Inglaterra y Gales y funcionará con objetivos benéficos. Cerca de David Coulthard MBE. David es un ganador de 13 Grandes Premios de Fórmula 1, que terminó segundo en el Campeonato Mundial de Pilotos de 2001. David fundó y cofinancia >= More than Equal junto con Komarek y se incorporará al consejo de administración de la iniciativa. Aporta su experiencia en las carreras y sus contactos para desempeñar un papel activo en el desarrollo del programa..

David es un ganador de 13 Grandes Premios de Fórmula 1, que terminó segundo en el Campeonato Mundial de Pilotos de 2001. David fundó y cofinancia >= More than Equal junto con Komarek y se incorporará al consejo de administración de la iniciativa. Aporta su experiencia en las carreras y sus contactos para desempeñar un papel activo en el desarrollo del programa.. Acerca de Karel Komarek . Karel es el fundador del grupo de inversión global KKCG, con más de 9.000 millones de euros en valor de activos y operaciones en 38 países. >= More than Equal fue fundado y está cofinanciado por Karel, que también se une al consejo de >= More than Equal.

Se puede obtener más información sobre la iniciativa en el sitio web www.MoreThanEqual.com y las actualizaciones también estarán disponibles en el perfil de Instagram @more.thanequal .

Para consultas de medios, contactar con Maddy Coe: E: [email protected] . M: +44 (0) 7384 547 656

SOURCE More than Equal