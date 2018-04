But a Storm is Blowing from Paradise (Una Tempesta dal Paradiso) ouverture le 11 avril a la Galleria d'Arte Moderna de Milan

MILAN et NEW YORK, le 9 avril 2018 /PRNewswire/ -- Du 11 avril au 17 juin 2018, la Galleria d'Arte Moderna (GAM) de Milan, le Solomon R. Guggenheim Museum de New York et UBS présentent But a Storm Is Blowing from Paradise : Contemporary Art of the Middle East and North Africa (Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa) à Milan. Cette exposition est la dernière de la Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative, collaboration historique entre le Guggenheim et UBS. En matière de recherche internationale, de constitution de collection et de présentation, il s'agit du projet le plus ambitieux jamais entrepris par le musée. Unique en son genre, le programme MAP est résolument tourné vers les artistes. Il a vu le jour en 2012 et souligne l'engagement commun pris par le Guggenheim et UBS en faveur de la création contemporaine et de l'éducation artistique par le biais de huit expositions internationales, de plus de 125 acquisitions, d'une bourse d'études pour la formation de commissaires d'exposition dans trois grandes régions du monde, et de nombreuses activités ouvertes au public.

Présentation de l'exposition

L'exposition est organisée par Sara Raza, commissaire UBS MAP du Guggenheim pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en collaboration avec Paola Zatti, commissaire en chef de la Galleria d'Arte Moderna, et Omar Cucciniello, commissaire de la Galleria d'Arte Moderna. Les artistes aux expressions très diverses qui y participent sont issus d'une région en constante évolution ou de sa diaspora présente dans le monde entier et expriment interrogations et critiques. Les œuvres de treize artistes explorent des thèmes qui s'entrecroisent — la migration, les déplacements de populations, l'architecture, la géométrie et l'histoire — à l'aide de nombreux supports : travail du papier, installation, photographie, sculpture, vidéo.

Artistes représentés dans l'exposition

Lida Abdul (née en 1973 à Kaboul ; vit et travaille à Los Angeles et à Kaboul)

(née en 1973 à Kaboul ; vit et travaille à et à Kaboul) Abbas Akhavan (né en 1977 à Téhéran ; vit et travaille à Toronto )

) Kader Attia (né en 1970 à Dugny, France ; vit et travaille à Berlin )

(né en 1970 à Dugny, France ; vit et travaille à ) Ergin Çavuşoğlu (né en 1968 à Targovichté, Bulgarie ; vit et travaille à Londres)

Ali Cherri (né en 1976 à Beyrouth ; vit et travaille à Beyrouth et à Paris )

(né en 1976 à Beyrouth ; vit et travaille à Beyrouth et à ) Joana Hadjithomas et Khalil Joreige (tous deux nés en 1969 à Beyrouth ; vivent et travaillent à Beyrouth et à Paris )

) Rokni Haerizadeh (né en 1978 à Téhéran ; vit et travaille à Dubaï)

Susan Hefuna (née en 1962 à Berlin ; vit et travaille à Düsseldorf)

Iman Issa (née en 1979 au Caire ; vit et travaille à New York )

(née en 1979 au Caire ; vit et travaille à ) Gülsün Karamustafa (née en 1946 à Ankara ; vit et travaille à Istanbul )

) Hassan Khan (né en 1975 à Londres ; vit et travaille au Caire)

(né en 1975 à Londres ; vit et travaille au Caire) Ahmed Mater (né en 1979 à Tabuk, Arabie Saoudite ; vit et travaille à Djeddah, Arabie Saoudite)

Les œuvres de Lida Abdul, d'Ali Cherri et de Gülsün Karamustafa sont présentées pour la première fois dans le cadre de l'initiative MAP.

Selon Sara Raza, « But a Storm Is Blowing from Paradise met en avant la formation du présent tout en reconnaissant l'influence permanente du passé. Plusieurs artistes participant à l'exposition questionnent la capacité qu'ont les « vérités » objectives à capturer de manière adéquate les réalités sociales de notre monde. Leurs œuvres ont recours à des récits fictifs ainsi qu'à une imagerie fantastique et recèlent des idées cachées qui remettent en cause les visions stéréotypées et ouvertement politisées qu'on a de cette zone géographique et de son histoire. Des idées que l'on pourrait qualifier de « contrebande conceptuelle ». L'exposition envisage également l'architecture comme un outil pour évoquer à la fois l'histoire coloniale et les conséquences de la mondialisation et de la gentrification. Cette nouvelle installation à la Galleria d'Arte Moderna établit un dialogue avec le patrimoine architectural du bâtiment lui-même et soulève la question urgente de la migration et du déplacement des populations dans le monde entier, y compris en Italie et dans l'Europe entière. »

But a Storm Is Blowing from Paradise s'accompagne de nombreuses activités publiques et scolaires. Certains faits saillants incluent une série de visites guidées et d'ateliers à destination des publics adulte, familial et scolaire, une série de séminaires à destination des étudiants de la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA, et une application multimédia avec les commentaires de Sara Raza et de six artistes participant à l'exposition.

À propos de MAP

La Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative s'appuie sur la prestigieuse tradition d'internationalisme du Guggenheim et sur l'engagement direct d'UBS en faveur de l'art contemporain et de l'éducation. Ce programme contribue in fine à une compréhension plus riche et plus large de l'histoire de l'art moderne et contemporain. Grâce à MAP, le Guggenheim a enrichi ses collections de plus de 125 nouvelles œuvres, par le biais de collaborations étroites avec des artistes, des commissaires et des organisations culturelles d'Asie du Sud et du Sud-Est, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Les partenariats avec des institutions culturelles comme la Galleria d'Arte Moderna ont été au cœur de ce projet du début à la fin. Ils lui ont permis d'avoir une plus grande portée artistique et de toucher le public à la fois dans les musées et sur Internet. Le Guggenheim et UBS reconnaissent tous deux que l'art a le pouvoir de faire se rencontrer différentes communautés, de les inspirer, de susciter des débats, d'enrichir le monde actuel et de participer à la construction de celui de demain. Cette collaboration de longue date souligne un engagement mutuel en faveur des artistes contemporains les plus novateurs en donnant davantage de visibilité à leurs œuvres dans le monde entier.

