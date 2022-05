BV busca transformação social por meio do esporte

Em 2018 o BV, um dos maiores bancos privados do país, passou a apoiar o esporte brasileiro e se aliou a nomes como a ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei Ana Moser (Instituto Esporte e Educação) e o ex-judoca Flavio Canto (Instituto Reação), que já tinham projetos consolidados com crianças e adolescentes em cidades como São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Além de se aliar a esses dois ícones nacionais, o banco também ajudou na criação dos projetos de Marcelinho Machado, ex-craque da seleção brasileira de basquete, que recebeu o aporte inicial para começar o funcionamento do M4 nas Escolas na Cidade Maravilhosa; Serginho, lenda do vôlei mundial, teve o Serginho10, localizado primeiramente em Guarulhos (SP) e agora em São Paulo (SP) viabilizado pelo banco BV; além do Instituto Próxima Geração, em São Paulo (SP), capitaneado por Mauro Menezes, ex-tenista da seleção brasileira. Naquela mesma época, o banco também fechou parceria com Bob Burnquist para construção e reforma de pistas de skate pelo Brasil e ajudou a inaugurar depois o instituto do skatista em 2020, na Ilha da Gigoia (RJ).

"Quando nos aliamos a tantos nomes importantes do nosso país tínhamos um objetivo muito claro: aproveitar o poder transformador do esporte para mudar vidas. O objetivo principal é levar oportunidades a jovens em situação de vulnerabilidade social e mostrar que o caminho do esporte tem várias opções", explica Tiago Soares, gerente executivo de Sustentabilidade e Patrocínios do banco BV.

E este impacto pode ser medido em números: nesses três anos os institutos impactaram a vida de mais de 7 mil pessoas, atenderam mais de 1.800 pessoas matriculadas nos projetos e realizaram cerca de 7 mil aulas, além de ser um importante ponto de apoio no momento de maior urgência vivido pelos brasileiros nos últimos anos: a pandemia de Covid 19. Centenas de cartões-alimentação foram distribuídos pelos institutos aos seus participantes, garantindo comida em muitas casas do País.

Tamanho sucesso nos projetos iniciais fez com que, três anos depois, o banco procurasse novas referências para a construção de mais quatro projetos: Ítalo Ferreira, campeão olímpico e mundial de surfe, em Baía Formosa (RN); Etiene Medeiros, nadadora campeã mundial e pan-americana, no Recipe (PE); Diego Hypólito, ginasta campeão mundial e medalhista olímpico, no Rio de Janeiro; e Adria Santos, velocista com 13 medalhas paralímpicas, em Joinville (SC). Os quatro foram selecionados e seus projetos já estão em andamento, um já funcionando, como o da Etiene, outros em fase final de formatação para em breve ser aberto.

Esporte de alto rendimento também é foco

Além do esporte de educação e participação, o banco passou a investir no alto rendimento. Atualmente fora dos tatames, o judoca David Moura começou sua parceria em 2019, mesmo ano da chegada dos skatistas Kelvin Hoefler, campeão mundial e futuro medalhista olímpico, Murilo Peres, Yndiara Asp e Rayssa Leal, a Fadinha, que depois deixou o time e em seu lugar entrou a campeã mundial Pâmela Rosa.

O sucesso no skate fez o banco também apostar em patrocínio a eventos e com isso o BV fez parcerias com as etapas brasileiras do Mundial nas categorias Park e Street em 2019, além de tornar-se patrocinador máster do STU, principal plataforma esportiva e comportamental especializada em skate do mundo, em 2021. O skate então explodiria no País como uma febre.

A cada manobra da Pâmela Rosa em alguma pista do mundo, a cada aula lecionada para crianças desfavorecidas do país, fazem com que o objetivo do banco se torne cada vez mais real.

"Posso garantir que não vamos parar por aqui. Temos um enorme campo que pode ser explorado, tanto para causas sociais, como para esporte de rendimento. Nossa alegria é levar o esporte a lugares em que muitas vezes a oportunidade não chega. E para isso contamos com um verdadeiro time dos sonhos", concluiu Soares.

Sobre o banco BV

O banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país em ativos e atua nos segmentos de Varejo, Corporate & Investment Banking, Asset Management e Private Banking. Em sua estratégia reúne a solidez dos bancos tradicionais com o mindset dos digitais. O banco é líder e especialista no financiamento de veículos usados leves e a primeira instituição a neutralizar a emissão de poluentes dos veículos que financia. Conhecida pelas parcerias com startups, a instituição apresenta soluções inovadoras para o mercado. O banco BV definiu seus compromissos com os pilares ambientais, sociais e de governança no documento público "Compromissos para um futuro mais leve 2030".

Comunicação Institucional | BV

Chrystiane Silva – (11) 5171-2130 / (11) 95048-3084

[email protected]

Assessoria de Imprensa | Esporte & Negócio - plataforma de esportes

www.esporteenegocio.com.br

Christian McCardell – (11) 94698-8699

Guto Francischini – (11) 98437-6545

Vinícius Cabral – (13) 99118-5608

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826833/talo_Ferreira___Cr_dito_S_rgio_Borchat.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826834/Etiene_Medeiros___Cr_dito_Igo_Bione.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826835/P_mela_Rosa__atleta_BV____uma_das_estrelas_do_STU___Cr_dito_Marcello_Zambrana.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826836/Tiago_Soares__gerente_executivo_de_Sustentabilidade_e_Patroc_nios_do_banco_BV.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826837/Diego_Hyp_lito___Cr_dito_Divulga__o.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826838/Adria_Santos___Cr_dito_Divulga__o.jpg

FONTE banco BV

SOURCE banco BV