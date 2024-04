BWI Group und thyssenkrupp Steering kooperieren bei EMB, um weltweit führend in der Chassis-by-Wire-Technologie zu werden

BWI und thyssenkrupp werden eine langfristige Partnerschaft zur Entwicklung der hochmodernen X-by-Wire-Fahrwerkstechnologie eingehen.

Die gemeinsam entwickelten elektromechanischen Bremssysteme (EMB) werden autonomes Fahren der Stufe 3 und höher ermöglichen.

Der Produktionsbeginn und der weltweite Verkauf des neuen EMB-Systems sind für 2026 geplant.

Dynamische Tests von EMB-Prototypen der dritten Generation haben bei mehreren Automobilherstellern großes Interesse geweckt.

BUDAPEST, Ungarn, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Die BWI Group, ein weltweit führender Tier-1-Zulieferer für intelligente Fahrwerke, und thyssenkrupp Steering, ein globaler Tier-1-Automobilpartner für Lenkungslösungen, unterzeichneten einen Vertrag über die Entwicklung und Herstellung einer bahnbrechenden elektromechanischen Bremstechnologie (EMB). Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Bremsen für autonomes Fahren der Stufe 3 und höher weiter zu verbessern.

Die langfristige Zusammenarbeit wird den Weg für weitere Chassis-by-Wire Kooperationen ebnen. Die technischen Synergien werden die Zukunft der X-by-wire-Fahrwerksysteme vorantreiben und den Übergang vom assistierten zum autonomen Fahren durch die Verbesserung von Sicherheit, Komfort und Effizienz ermöglichen.

George Chang, CEO der BWI Group, und Patrick Vith, CEO von thyssenkrupp Steering, besiegelten die Vereinbarung am 9. April in Budapest, Ungarn. Führungskräfte beider Unternehmen waren bei der Unterzeichnungszeremonie anwesend.

„Wir bei BWI sind begeistert von der Zukunft von Chassis-by-Wire", sagte George Chang, CEO der BWI Group. „Wir freuen uns, mit thyssenkrupp Steering an dieser wirklich innovativen Technologie zusammenzuarbeiten und unser Know-how bei Bremssystemen seit 1934 sowie unsere jahrhundertelange Erfahrung mit Innovationen in der Fahrwerkstechnik zu nutzen, um den Fortschritt in der Branche voranzutreiben."

„Gemeinsam wollen wir einen Beitrag zur nächsten Generation von Fahrwerkssystemen leisten und Standards für Sicherheit, Leistung und Nachhaltigkeit setzen", so Patrick Vith, CEO von thyssenkrupp Steering. „Unsere langjährige Erfahrung als bedeutender Zulieferer im Lenkungssektor wird uns dabei zugute kommen."

Im Rahmen der Vereinbarung werden die BWI Group und thyssenkrupp Steering ihre Stärken und ihr Know-how im Bereich sicherheitskritischer Systeme und Software nutzen, um ihre Zusammenarbeit zu verstärken. Beide Unternehmen werden die gemeinsame Entwicklung von EMB-Systemen als ein wichtiges Element künftiger Lösungen für die Bewegungssteuerung von Fahrzeugen (VMC) vorantreiben.

Die BWI Group bringt in die Entwicklung des neuen EMB-Produkts mehr als ein Jahrhundert an Geschichte und praktischer Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion ein, darunter auch Fachwissen über Bremsen und Federungssysteme. Das Unternehmen bedient mehr als 50 Kunden weltweit. Es nutzt auch seine früheren Erfahrungen mit EMB-Systemen als Delphi in den 2000er Jahren.

thyssenkrupp Steering entwickelt seit vielen Jahren die Steer-by-Wire-Technologie. Das Unternehmen bringt sein umfassendes Wissen über neue elektrische/elektronische (E/E) Architekturen und Software sowie seine aus der Lenkungstechnik abgeleitete Kompetenz bei elektromechanischen Bremssystemen ein.

Dr. Karsten Kroos, CEO von thyssenkrupp Automotive Technology, sagte: „Durch Partnerschaften wie diese wollen wir wettbewerbsfähige Komponenten für moderne Fahrwerkssysteme entwickeln, die die globale Automobilindustrie auf agile, innovative und kapitalschonende Weise bedienen. Unser Schwerpunkt liegt auf Synergien bei Technologie und Kosten."

Doug Carson, CTO der BWI Group, sagte: „Wir haben große Erwartungen in diese strategische Partnerschaft mit thyssenkrupp. Gemeinsam werden wir mit unserem Brake-by-wire-Know-how einen Durchbruch in der Fahrwerkstechnologie erzielen, der den weltweiten Standards entspricht und die Einführung von EMB in Europa, Nordamerika und Asien fördert."

Die EMB-Forschung und -Entwicklung wird in den globalen F&E-Zentren der BWI Group in Italien, Polen, den USA und China sowie im Softwarezentrum in Shanghai stattfinden; die technischen Zentren von thyssenkrupp in Ungarn und Liechtenstein werden ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

Wegweisende EMB-Volltrocken-Technologie

Das gemeinsam entwickelte EMB-System ist ein erstklassiges Angebot, das die Portfolios beider Unternehmen für kontrollierte Fahrgestelle ergänzt. Die beiden Unternehmen entwickeln derzeit die dritte Generation von EMB, eine revolutionäre Technologie, die den Bedarf an einer vereinfachten Fahrzeugmontage erfüllt und gleichzeitig eine Bremsredundanz für autonome Fahrtechnologien der Stufe 3 und höher bietet.

Der neu entwickelte EMB-Bremssattel zeichnet sich durch eine Doppelmotorenkonstruktion, effizientes Packaging und neuartige Redundanz aus und gewährleistet so Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Zeit bis zum Blockieren des Rades (TTL) ist fast doppelt so hoch wie bei modernen Nassbremssystemen mit einem Gehäuse. Darüber hinaus ermöglicht es eine vollständige Rückgewinnung der Bremsenergie und erfüllt die elektrischen und intelligenten Anforderungen von Bremssystemen für intelligente Fahrzeuge vollständig.

EMB ist eine visionäre Bremstechnologie, die den Bedarf an Bremsflüssigkeit eliminiert und gleichzeitig eine präzise Kontrolle ohne Widerstand bietet. Sie wird die endgültige Lösung für die künftige Brake-by-Wire-Technologie sein und die derzeitigen hydraulischen Bremssättel sowie die dazugehörigen One-Box- und Two-Box-Bremsbetätigungs-/Modulationssysteme ersetzen.

Globalisierte Produktion für 2026 erwartet

Das Projekt sieht vor, bis 2025 hochmoderne automatisierte Produktionslinien zu errichten. Der Beginn der Produktion und die Auslieferung des Produkts werden für 2026 erwartet. Die fortschrittlichen, automatisierten Produktionsanlagen der BWI Group werden die Massenproduktion von EMB-Systemen koordinieren und beschleunigen und damit sicherstellen, dass diese bahnbrechende Technologie für eine Vielzahl von Automobilherstellern weltweit verfügbar ist.

Durch die Nutzung der neun Produktionsstätten der BWI Group und der zahlreichen Testgelände in den wichtigsten Automobilzentren in Asien, Europa und Nordamerika gewährleistet diese Zusammenarbeit bei EMB-Systemen eine effiziente Produktion und einen umfassenden Vertrieb. Da die Produkte für die weltweiten Märkte konzipiert sind, werden sie nach hohen Standards hergestellt, um die vielfältigen lokalen Anforderungen und Bedürfnisse zu erfüllen.

Starkes Marktwachstum steht bevor

Die EMB-Technologie rückt zunehmend in den Fokus der wichtigsten Automobilhersteller und stellt eine bahnbrechende Entwicklung für Fahrwerkssysteme und die zukünftigen Anforderungen an Antriebssysteme, Elektrifizierung, Leistung und Nachhaltigkeit dar.

Das gemeinsam entwickelte EMB-Messschiebersystem wurde in Schweden, den USA und China dynamischen Tests unterzogen. Bei den großen Automobilherstellern auf den drei Kontinenten gab es begeisterte Rückmeldungen und Interesse sowie Kooperationsabsichten.

Eine Industrieprognose geht davon aus, dass EMB-Bremssättel bis 2035 einen Anteil von 13 % am gesamten weltweiten Bremsenmarkt haben werden.

