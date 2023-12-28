Bybit подтверждает полную подкрепленность активов в знаковом аудите подтверждения резервов

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Bybit

28 Dec, 2023, 00:17 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 28 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, снова продемонстрировала свою приверженность прозрачности и безопасности, расширив свой аудит подтверждения резервов и охватив 32 ведущие в отрасли криптовалюты.

Этот жесткий аудит подтверждает, что все активы полностью подкреплены, в диапазоне от 100% до 124%, тщательно управляемыми кошельками Bybit.

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Bybit Affirms Full Backing of Assets in Landmark Proof-of-Reserves Audit
Bybit Affirms Full Backing of Assets in Landmark Proof-of-Reserves Audit

В ответ на возрастающий спрос на прозрачность в отрасли криптовалют биржа Bybit расширила свой аудит подтверждения резервов, предоставляя подтверждения того, что активы клиента полностью подкреплены и защищены. Последний аудит подтверждает, что каждая из 32 проверенных криптовалют полностью обеспечена, а резервы составляют 100—124% от активов, содержащихся в многоуровневом кошельке Bybit.

Стремление Bybit к прозрачности еще больше подкрепляется выдающимися рейтингами биржи, в том числе 10/10 в CoinGecko Trust Score и рейтингом «AA» в сравнительном отчете CCData Crypto Exchange 2023 года. Эти достижения подчеркивают лидерство биржи по передовому опыту в отрасли.

«Наш упреждающий подход к прозрачности с регулярными аудитами подтверждения резервов отражает нашу веру в доверие через проверку, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании. — В такой динамичной сфере, как криптовалюты, подтверждение резервов является критичным. Оно вселяет в наших пользователей уверенность, понимание, что их инвестиции находятся в безопасности и управляются с максимальной честностью».

Специально разработанная система кошельков Bybit включает в себя холодные, теплые и горячие кошельки, обеспечивая оптимальную безопасность и быстрый доступ к средствам при необходимости. В сотрудничестве с ведущими сторонними хранителями Fireblocks и Copper, Bybit обеспечивает безопасность, необходимую, чтобы оставаться лидером на рынке криптобирж.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями Cообщества и социальные сети Bybit 

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