Bybit, Önemli Rezerv Kanıtı Denetiminde Varlıkların Tam Desteklendiğini Onayladı

DUBAI, BAE, 28 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın üçüncü büyük kripto para borsası olan Bybit, rezerv kanıtı denetimini sektör lideri 32 kripto para borsasını kapsayacak şekilde genişleterek şeffaflığa ve güvenliğe olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Bu sıkı denetim, tüm varlıkların %100-124 arasında değişen oranlarda, Bybit'in titizlikle yönetilen cüzdanları tarafından tamamen desteklendiğini doğrulamaktadır.

Bybit Affirms Full Backing of Assets in Landmark Proof-of-Reserves Audit

Kripto para endüstrisinde artan şeffaflık talebine yanıt olarak Bybit, müşteri varlıklarının kapsamlı bir şekilde desteklendiğine ve güvende olduğuna dair güvence sağlayarak rezerv kanıtı denetimini genişletti. En son denetim, incelenen 32 kripto para biriminin her birinin tamamen teminatlandırıldığını ve Bybit'in çok katmanlı cüzdan sisteminde tutulan varlıkların %100 ila %124üne karşılık gelen rezervlerin bulunduğunu doğruladı.

Bybit'in şeffaflığa olan bağlılığı, CoinGecko'nun Güven Skorunda mükemmel 10/10 ve 2023 CCData Kripto Borsası Karşılaştırma Raporundan alınan 'AA' derecesi de dahil olmak üzere olağanüstü sıralamalarıyla daha da sağlamlaşıyor. Bu övgüler borsanın sektördeki en iyi uygulamalardaki liderliğinin altını çiziyor.

Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou: " Düzenli rezerv kanıtı denetimleriyle şeffaflığa yönelik proaktif yaklaşımımız, doğrulama yoluyla güvene olan temel inancımızı yansıtıyor" dedi. "Kripto gibi dinamik bir ortamda, rezervlerin kanıtlanması kritik öneme sahiptir. Yatırımlarının güvende olduğunu ve en üst düzeyde dürüstlükle yönetildiğini bilerek kullanıcılarımıza güven veriyorlar."

Bybit'in özel olarak tasarlanmış cüzdan sistemi, soğuk, sıcak ve sıcak cüzdanları içererek optimum güvenlik sağlar ve gerektiğinde fonlara hızlı erişim sağlar. Önde gelen üçüncü taraf saklayıcılar Fireblocks ve Copper ile birlikte Bybit, kripto borsa pazarına liderlik etmeye devam etmek için gerekli güvenliği sağlıyor.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

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