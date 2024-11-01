Bybit запускает локализованный веб-сайт услуг криптотрейдинга для жителей Казахстана

ДУБАЙ, ОАЭ, 1 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая по объему торгов криптовалютная биржа мира, с гордостью сообщает о запуске своей полностью локализованной платформы (bybit.kz) для казахстанского рынка. После получения полного разрешения от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA) Bybit теперь полностью отвечает местным требованиям и может предлагать казахстанским пользователям адаптированные возможности безопасного и бесперебойного трейдинга на сайте bybit.kz.

Адаптированный трейдинг для Казахстана

Жители Казахстана теперь могут получить доступ к платформе Bybit Kazakhstan (bybit.kz), специально разработанной для удовлетворения потребностей местного рынка. Платформа предлагает те же услуги мирового класса, что доступны по всему миру, с функциями, адаптированными для обеспечения криптосообществу Казахстана бесперебойного взаимодействия.

Ключевые особенности Bybit Kazakhstan:

Оптимизированный процесс регистрации

Пользователи могут легко регистрировать новые учетные записи, используя свои адреса электронной почты, через веб-сайт bybit.kz, доступный исключительно гражданам Казахстана. Процесс освоения оптимизирован в соответствии с местными стандартами для быстрого и беспроблемного начала трейдинга.

Разнообразные варианты трейдинга

Bybit Kazakhstan предлагает широкий спектр услуг трейдинга криптовалют, гарантируя трейдерам всех уровней уверенное участие в рынке. Платформа поддерживает заключение сделок на условиях спот, позволяя пользователям покупать и продавать различные криптовалюты с ликвидностью в реальном времени.

Более продвинутым трейдерам Bybit Kazakhstan предлагает торговлю деривативами, позволяя пользователям торговать сложными финансовыми продуктами, такими как фьючерсы, что дает возможность использовать разнообразные торговые стратегии. Кроме того, трейдеры могут осуществлять маржинальные сделки, усиливая свои позиции за счет кредитного плеча, максимально увеличивая потенциальную прибыль как на растущих, так и на падающих рынках. Тем пользователям, кому требуется ликвидность без продажи активов, Bybit также предлагает криптокредиты, позволяющие заимствовать средства под залог своих криптоактивов.

Будущий фиатный шлюз для казахстанского тенге (KZT)

Кроме того, Bybit Kazakhstan работает с местными банками над реализацией фиатного шлюза для казахстанского тенге (KZT). Эта интеграция позволит пользователям легко вносить и выводить средства непосредственно в тенге. Партнерство с местными банковскими учреждениями обеспечивает беспроблемные транзакции и более быстрый доступ к средствам, повышая удобство с учетом особенностей финансовой экосистемы Казахстана.

Локализованная поддержка клиентов

Bybit Kazakhstan осуществляет специализированную поддержку на казахском, русском и английском языках, обеспечивая пользователям доступ к помощи на предпочитаемом языке. Наша местная служба поддержки располагает всеми необходимыми техническими возможностями для рассмотрения запросов пользователей и решения любых вопросов в соответствии с нормативно-правовой базой Казахстана.

Удобная среда пользователя

Платформа bybit.kz изначально создавалась для удобства пользователей. Локализованный интерфейс, целостная навигация и понятный процесс регистрации упрощают доступ к полному спектру услуг как новым, так и опытным трейдерам. Платформа обеспечивает плавный путь от создания счета к сложным торговым стратегиям.

Защита и безопасность

Являясь лицензированной AFSA платформой, Bybit Kazakhstan придерживается самых высоких стандартов безопасности. Платформа построена с использованием передовых отраслевых протоколов безопасности, обеспечивающих полную защиту активов и данных пользователей. Кроме того, Bybit придерживается строгих требований политик «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML), обеспечивая безопасную и отвечающую установленным требованиям среду всем пользователям.

Новая глава для криптотрейдеров Казахстана

Запуск bybit.kz является для Bybit важной вехой на пути расширения глобального присутствия. Эта локализованная платформа призвана расширить возможности казахстанского криптосообщества, предоставляя надежные, безопасные и передовые услуги трейдинга, отвечающие местным потребностям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт bybit.kz или обратитесь за помощью в местную службу поддержки.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 50 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, компания Bybit предоставляет криптоинвесторам и трейдерам профессиональную платформу со сверхбыстрым механизмом сопоставления, круглосуточным обслуживанием клиентов и многоязычной поддержкой сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg