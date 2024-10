Bybit uruchamia zlokalizowaną stronę internetową dla społeczności w Kazachstanie, na której znajdzie się kompleksowa oferta usług tradingowych dla inwestorów kryptowalutowych

DUBAJ, ZEA, 31 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z dumą ogłasza uruchomienie w pełni zlokalizowanej platformy (bybit.kz) dla rynku w Kazachstanie. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uprawnień od Urzędu Regulacji Usług Finansowych w Astanie ( Astana Financial Service Authority – AFSA) Bybit obecnie spełnia wszystkie miejscowe wymogi prawne i może udostępnić użytkownikom w Kazachstanie skrojoną do ich potrzeb, bezpieczną i dogodną ofertę tradingową na stronie bybit.kz.

Usługi tradingowe na miarę potrzeb użytkowników w Kazachstanie

Mieszkańcy Kazachstanu mogą teraz korzystać ze strony Bybit Kazakhstan (bybit.kz), którą zaprojektowano z myślą o potrzebach lokalnego rynku. Na platformie dostępne są te same światowej klasy usługi co w innych częściach świata, posiada ona jednak szereg dodatkowych funkcji ułatwiających korzystanie z nich przez społeczność kryptowalutową w Kazachstanie.

Najważniejsze funkcje Bybit Kazakhstan:

Usprawniony proces rejestracji

Na bybit.kz zapewniono dostępną wyłącznie dla obywateli Kazachstanu opcję rejestrowania nowych kont na podstawie adresu e-mail. Usprawniono również proces wdrażania nowych użytkowników – z zachowaniem miejscowych standardów – dzięki czemu początkujący traderzy mogą szybko i bezproblemowo rozpocząć przygodę z kryptowalutami.

Bogata oferta usług tradingowych

Na użytkowników Bybit Kazakhstan czeka szeroka oferta usług tradingu kryptowalutowego, zachęcająca do korzystania z możliwości rynkowych inwestorów na każdym poziomie zaawansowania. Na platformie dostępne są m.in. transakcje spot, które umożliwiają kupno i sprzedaż szeregu kryptowalut z zapewnieniem płynności w czasie rzeczywistym.

Dla bardziej zaawansowanych traderów Bybit Kazakhstan oferuje transakcje na derywatywach, czyli bardziej złożonych produktach finansowych, takich jak kontrakty terminowe (Futures), które mogą posłużyć do dywersyfikacji strategii traderskich. Dostępny jest również handel z marżą (Margin Trading) – metoda pozwalająca wzmocnić pozycję przy użyciu dźwigni oraz maksymalizować potencjalne zyski na rynkach zarówno rosnących, jak i spadkowych. Dla inwestorów, którzy potrzebują płynności, ale nie chcą w tym celu sprzedawać swoich aktywów, Bybit przygotowała pożyczki kryptowalutowe udzielane pod zastaw posiadanych środków kryptowalutowych.

Planowane otwarcie bramki Fiat Gateway dla kazachskiej waluty Tenge (KZT)

Bybit Kazakhstan nawiązał ponadto współpracę z lokalnymi bankami w celu wprowadzenia bramki Fiat Gateway dla kazachskiej waluty Tenge (KZT). Dzięki integracji z KZT możliwa będzie łatwa wpłata i wypłata środków bezpośrednio w tej walucie. Współpraca z lokalnymi instytucjami bankowymi zapewni zaś bezproblemowy przebieg transakcji i szybszy dostęp do środków, stanowiąc dogodne rozwiązanie dostosowane do specyficznych uwarunkowań ekosystemu finansowego Kazachstanu.

Zlokalizowane usługi wsparcia klienta

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom językowym użytkowników, Bybit Kazakhstan oferuje indywidualne wsparcie w językach kazachskim, rosyjskim oraz angielskim. Miejscowy dział wsparcia jest w pełni przygotowany do udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników oraz rozwiązywania ich problemów w sposób zgodny z regulacjami obowiązującymi w Kazachstanie.

Łatwa obsługa

Platformę bybit.kz zaprojektowano z myślą o specyficznych potrzebach lokalnych użytkowników. Dzięki zlokalizowanemu interfejsowi, sprawnej nawigacji i przejrzystemu procesowi rejestracji zarówno nowi, jak i doświadczeni traderzy mogą korzystać z pełnej palety dostępnych usług. Bybit.kz zaprojektowano tak, by maksymalnie ułatwić poszczególne czynności i procesy tradingowe – od utworzenia konta, po realizację zaawansowanych strategii tradingowych.

Bezpieczeństwo

Bybit Kazakhstan posiada licencję przyznaną przez AFSA, a co za tym idzie, spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Platformę stworzono w oparciu o najlepsze w branży protokoły bezpieczeństwa, aby zapewnić pełną ochronę aktywów i danych użytkowników. Ponadto Bybit stosuje ścisłe procedury KYC (Poznaj Swojego Klienta) i AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy), co przekłada się na zgodność z przepisami oraz wysoki poziom bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników.

Nowy rozdział dla traderów kryptowalutowych w Kazachstanie

Uruchomienie strony bybit.kz to ważny kamień milowy dla światowej ekspansji Bybit. Zlokalizowana platforma – dostarczająca niezawodne, bezpieczne i zaawansowane usługi tradingowe na miarę lokalnych potrzeb – stanowić będzie silny bodziec rozwojowy dla społeczności kryptowalutowej w Kazachstanie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie bybit.kz. W razie pytań lub problemów Bybit zachęca do kontaktu z lokalnym działem wsparcia.

Bybit

Bybit to druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z której usług korzysta ponad 50 mln użytkowników. Powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, na której inwestorzy i traderzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 – zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji na temat Bybit: Bybit Press.

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.bybit.com

