Bybit запускает продукт ETH-BTC Dual Asset для торговли криптовалютами

ДУБАЙ, ОАЭ, 12 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, рада объявить о запуске нового продукта ETH-BTC Dual Asset. Эта передовая функция позволяет пользователям увеличивать прибыль за счет хранения своих активов BTC и ETH и торговли ими без конвертации в USDT.

Bybit Launches ETH-BTC Dual Asset Product for Crypto Trading

Продукт Bybit ETH-BTC Dual Asset предназначен для держателей криптовалют, которые хотят управлять своими инвестициями и активно торговать в паре этими двумя важными криптовалютами, извлекая выгоду из ценовых колебаний между ними. Это новое предложение позволяет пользователям продавать ETH за BTC и наоборот, что дает возможность получать потенциальную прибыль от обоих активов.

«Наш продукт ETH-BTC Dual Asset является революционным шагом для наших пользователей, — сказала Joan Han, Sales & Marketing Director из Bybit. — Эта функция обеспечивает владельцам криптовалют беспрепятственный способ повысить свою прибыль за счет колебаний стоимости BTC и ETH, сохраняя при этом свои активы в этих основных активах».

Пара ETH-BTC предлагает пользователям явное преимущество заработка большего количества BTC и ETH. Сохраняя свои накопления BTC и ETH, пользователи могут извлекать выгоду из колебаний цен между этими двумя активами, обеспечивая постоянную оптимизацию своих инвестиций. Этот продукт предназначен специально для криптоинвесторов, которые предпочитают держать основные криптовалюты и стремятся к получению дохода без неудобств, связанных с конвертацией в USDT.

Приверженность Bybit развитию и индивидуальным услугам очевидна при разработке продукта ETH-BTC Dual Asset. Эта функция не только улучшает возможности торговли, но и укрепляет позиции Bybit как первопроходца на рынке криптовалют.

Для получения дополнительной информации о продукте Bybit ETH-BTC Dual Asset и для начала торговли посетите https://learn.bybit.com/en/bybit-360/dual-asset-eth-btc-innovative-tools/

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 37 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет криптоинвесторам и трейдерам профессиональную платформу со сверхбыстрым механизмом сопоставления, круглосуточным обслуживанием клиентов и многоязычной поддержкой сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

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