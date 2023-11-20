Bybit Discount Buy'ı Tanıttı: Varlık Alımlarında Tasarruf Etmenin Yeni Bir Yolu

DUBAI, BAE, 21 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın üçüncü büyük kripto borsası olan Bybit, kullanıcıların düşük piyasa oynaklığı dönemlerinde kripto varlıklarını biriktirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapılandırılmış yeni bir finansal ürün olan Discount Buy'ın lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyor. Ürün, sahibinin lehine işleyen fiyat seviyesinde bir üst sınır ile nakavt opsiyonuna benzer şekilde çalışır. Nakavt opsiyonlarının aksine, Discount Buy değersiz olarak sona ermeyecektir. Kullanıcılar istedikleri kripto para birimini, emrin verildiği andaki piyasa fiyatından daha düşük bir fiyata satın alma seçeneğine sahiptir.

Bybit Introduces Discount Buy: A New Way to Save on Asset Purchases

Nasıl Çalışır?

Discount Buy iki senaryoda çalışır:

Uzlaşma Fiyatı, Nakavt Fiyatına eşit veya daha yüksekse: Kullanıcılar Anaparalarını ve Yıllık Yüzde Oranlarını (APR) USDT olarak alacaklardır.

Uzlaşma Fiyatı Nakavt Fiyatından düşükse: Kullanıcılar istedikleri kripto parayı Satın Alma Fiyatı üzerinden satın alabilirler.

Ne Zaman Kullanılmalı?

Discount Buy, mevcut varlık fiyatının düşük olduğuna inanan ve varlığı daha da iyi bir fiyattan biriktirmek isteyen kullanıcılar için idealdir. Bu ürün özellikle piyasa istikrarlı olduğunda uygundur.

Avantajlar

Akümülatör Stratejisi: Discount Buy, kullanıcıların kripto varlıklarını mevcut piyasa fiyatından daha düşük bir fiyata biriktirmelerine olanak tanır.

Risk Yönetimi: Nakavt Fiyatı, varlık fiyatının yükselmesi durumunda kullanıcıları önemli kayıplardan korur.

APR Kazanç: Kullanıcılar, satın alma opsiyonunu kullanmasalar bile Anaparaları üzerinden APR kazanırlar.

Bybit'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Discount Buy'ın piyasaya sürülmesi, Bybit'in kullanıcılara yenilikçi ve kullanıcı dostu finansal ürünler sunma konusundaki kararlılığını daha da gösteriyor" dedi. "Bybit, alım satım deneyimini geliştirmek ve kullanıcılara kripto piyasasından kâr elde etmeleri için daha fazla fırsat sunmak üzere sürekli olarak yeni yollar araştırıyor."

Discount Buy hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin:

https://www.bybit.com/en/earn/discount-buy

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Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulan 20 milyon kullanıcısı ile hacim olarak ilk üçte yer alan bir kripto para borsasıdır. Kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunmaktadır. Bybit, Formula 1'in İnşaatçılar ve Sürücüler şampiyonu Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

Medya iletişimi için lütfen iletişime geçin: [email protected]

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://www.bybit.com

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