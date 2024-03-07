Bybit, Entegre Borç Verme Özellikleriyle Geliştirilmiş Esnek Tasarrufları Tanıttı

DUBAİ, BAE, 8 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın ilk üç kripto borsasından biri olan Bybit, kullanıcılara kripto varlıklarından faiz kazanmaları için kolaylaştırılmış ve kazançlı bir yöntem sunan Borç Verme ürününün Flexible Savings'e entegrasyonunu duyurmaktan heyecan duyuyor.

Sorunsuz Geçiş ve Geliştirilmiş Deneyim

Bybit Unveils Enhanced Flexible Savings with Integrated Lending Features

Konsolidasyon süreci 31 Ocak 2024 tarihinde başladı ve mevcut tüm Kredi varlıkları sorunsuz bir geçiş için otomatik olarak Flexible Savings'e aktarıldı. Bu entegrasyon, Bybit'in kullanıcılara bireysel ihtiyaçlarına ve risk toleranslarına hitap eden çeşitli bir ürün paketi sunma taahhüdünü daha da sağlamlaştırıyor.

"Kullanıcılara sürekli gelişen kripto para birimi ortamında gezinmeleri için güçlü ve uyarlanabilir bir çözüm sunan gelişmiş Flexible Savings deneyimini sunmaktan heyecan duyuyoruz" diyor, Bybit'in Co-founder ve CEO'su Ben Zhou. "Bu entegrasyon, bireylerin yatırım stratejilerini uyarlamalarını ve piyasa fırsatlarından yararlanmalarını sağlayarak Bybit'in kapsamlı bir kripto çözümleri paketi sunma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor."

Bu güncelleme, Bybit'in Earn ürünü kullanıcılarına birçok önemli fayda sağlıyor:

Dynamic APR: Flexible Savings şimdi, gerçek zamanlı piyasa koşullarına uyum sağlamak için saatlik olarak hesaplanan dinamik yıllık yüzde oranına (APR) sahiptir ve kazançların piyasa dalgalanmalarına ayak uydurmasını sağlar.

Saatlik Gelir Tahakkuku: Saatlik gelir tahakkuku ile ödülleri daha hızlı kazanın. Kullanıcılar günlük güncellemeleri beklemek yerine, faizin gün boyunca biriktiğini görecek ve getirileri en üst düzeye çıkaracak.

USDT'de Çifte Kazanç: BTC, ETH, USDT, USDC, DAI ve MNT sahibi kullanıcılar için Bybit, bu planlarda iki kat kazanç potansiyeli sunmak için Gerçek Zamanlı APR ile birleşen Platform Rewards APR'yi sunar.

Gelişmiş Kolaylık Esnek Tasarruf planlarına doğrudan Fonlama Hesabınızdan, Spot Hesabınızdan veya Birleşik Alım Satım Hesabınızdan zahmetsizce abone olun ve platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 20 milyon kullanıcısıyla işlem hacmine göre dünyanın en büyük üç kripto borsasından biridir. 2018 yılında kurulan şirket, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme altyapısı, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.

Medya talepleriniz için lütfen iletişime geçin: [email protected]

Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://www.bybit.com

Güncellemeler için lütfen takip edin: Bybit Toplulukları ve Sosyal Medya

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2355965/Bybit_Unveils_Enhanced_Flexible_Savings_Integrated_Lending_Features.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg