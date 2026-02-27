Bybit EU spúšťa kampaň „Väčší výnos, kratšia držba" v rámci EHP
Feb 27, 2026, 11:52 ET
VIEDEŇ, 27. február 2026 /PRNewswire/ -- Keďže sa trhové podmienky neustále vyvíjajú a investori hľadajú štruktúrované spôsoby riadenia expozície voči digitálnym aktívam, spoločnosť Bybit EU zaviedla v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) časovo obmedzenú kampaň s 3 % ročnou percentuálnou výnosnosťou (APY), ktorá poskytuje definovaný mechanizmus odmeňovania v regulovanom rámci.
Spoločnosť Bybit EU, ktorá pôsobí pod regulovaným rámcom MiCA, sa naďalej zameriava na poskytovanie transparentných riešení v súlade s predpismi, šitých na mieru európskym používateľom. Nová kampaň „Väčší výnos, kratšia držba" uplatňuje 3 % APY na kvalifikované čisté dobitia udržiavané počas definovaného 180-dňového obdobia držania so zjednodušeným procesom zapojenia, ktorý nevyžaduje registráciu do samostatného stakingového alebo štruktúrovaného produktu. Používatelia môžu naďalej využívať svoje aktíva na platforme Bybit EU ako obvykle.
Jednoduchý prístup: Dobite, držte a zarábajte
Obdobie dobíjania trvá od 25. februára do 31. marca 2026. Účastníci, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom oficiálnej vstupnej stránky kampane a počas tohto obdobia vykonajú kvalifikované čisté dobitia prostredníctvom vkladov v menách fiat alebo kryptomenách, budú mať nárok na odmeny za predpokladu, že si udržia svoj čistý dobitý zostatok 180 dní od 31. marca 2026.
Odmeny sa vypočítavajú na 3 % APY a budú sa distribuovať po úspešnom ukončení 180-dňového obdobia držby. Účasť je možná už od hodnoty 1 € v oprávnenom čistom dobití.
Počas 180-dňovej doby držania môžu používatelia:
- Obchodovať na spotových trhoch
- Využívať stratégie založené na spotoch
- Vkladať oprávnené aktíva, vrátane?
- Využívať svoje finančné prostriedky v rámci ekosystému platformy
Pri výbere počas tohto obdobia sa nárok na odmenu stráca.
Hlavné body kampane
- Časové okno na dobitie: 25. februára 2026 – 31. marca 2026
- APY: 3 % ročný percentuálny výnos
- Minimálna účasť: Od 1 € do 10 000 €
- Zapojené kanály: Vklady fiat a krypto vklady
- Doba držania: 180 dní od 31. marca 2026
- Registrácia: prostredníctvom oficiálnej vstupnej stránky kampane
- Distribúcia odmien: Po úspešnom ukončení 180-dňového obdobia držania
Podpora európskych používateľov v meniacom sa trhovom prostredí
V prostredí, ktoré formuje makroekonomická neistota a rozvíjajúce sa očakávania investorov sa Bybit EU snaží poskytnúť štruktúrovaný a transparentný rámec pre používateľov, ktorí riešia svoju expozíciu voči digitálnym aktívam. Kampaň umožňuje účastníkom udržiavať si kvalifikované zostatky v rámci regulovanej platformy digitálnych aktív a zároveň si zachovať možnosť obchodovať, stakovať oprávnené aktíva či držať svoje pozície v súlade s ich individuálnou stratégiou.
Kompletné podmienky a podrobnosti o účasti nájdete na oficiálnej stránke kampane.
O spoločnosti Bybit EU
Spoločnosť Bybit EU GmbH je rakúsky poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív (CASP) autorizovaný podľa nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR) v Rakúsku. Spoločnosť Bybit EU poskytuje služby zákazníkom v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP) – s výnimkou Malty – prostredníctvom platformy bybit.eu.
Spoločnosť Bybit EU GmbH je oprávnená ponúkať nasledujúce služby:
- úschova a správa kryptoaktív v mene klientov;
- výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;
- výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
- ukladanie kryptoaktív a
- prevodové služby pre kryptoaktíva v mene klientov.
Spoločnosť Bybit EU GmbH nie je prevádzkovateľom obchodnej platformy pre kryptoaktíva ani neposkytuje investičné poradenstvo.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto tlačová správa slúži len na informačné účely a nepredstavuje investičné poradenstvo ani ponuku na kúpu alebo predaj digitálnych aktív. Produkty a služby uvedené v tomto dokumente podliehajú platným zákonom a predpisom v príslušných jurisdikciách a nemusia byť dostupné v určitých regiónoch.
