Bybit EU начинает кампанию «Больше доход, короче хранение» на всей территории ЕЭЗ

Bybit

Feb 27, 2026, 11:51 ET

ВЕНА, 27 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Когда условия рынка продолжают меняться, а инвесторы ищут структурированные способы управления рисками, связанными с цифровыми активами, Bybit EU объявила ограниченную во времени кампанию годовой доходности (APY) 3 % на всей территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), которая обеспечивает определенный механизм вознаграждения в регулируемой структуре.

Осуществляя деятельность в соответствии регламентом MiCA, компания Bybit EU продолжает уделять основное внимание предоставлению соответствующих нормам и прозрачных решений, адаптированных для европейских пользователей. Новая кампания «Bigger Return, Shorter Hold» (Больше доход, короче хранение) применяет годовую доходность (APY) 3 % к соответствующим критериям чистым пополнениям, поддерживаемым в течение определенного 180-дневного периода хранения, с упрощенным процессом участия в кампании, не требующим регистрации в отдельном стейкинге или структурированном продукте. Пользователи могут продолжать использовать свои активы на платформе Bybit EU как обычно.

Подход простой: пополняете счет, держите средства на счету и зарабатываете.

Период пополнения продлится с 25 февраля по 31 марта 2026 года. Участники, зарегистрировавшиеся через официальную целевую страницу кампании и пополнившие счет вкладом в фиатной или криптовалюте в течение этого периода, получают право на вознаграждение при условии сохранения на счетах чистой суммы пополнения в течение 180 дней с 31 марта 2026 года.

Вознаграждения рассчитываются следующим образом: годовая доходность (APY) 3 % начисляется после успешного завершения 180-дневного периода хранения средств на счетах. Участие возможно при пополнении счета соответствующим образом на сумму от 1 евро.

В течение 180-дневного периода хранения средств пользователи могут:

  • торговать на спотовых рынках;
  • использовать спотовые стратегии;
  • размещать соответствующие активы в стейкинге;
  • использовать свои средства в рамках предлагаемой платформой экосистемы.

Вывод средств в течение этого периода приведет к аннулированию права на получение вознаграждения.

Основные характеристики кампании

  • Период пополнения счета: 25 февраля 2026 г. — 31 марта 2026 г.
  • APY: годовая доходность 3 %.
  • Минимальная сумма участия: от 1 до 10 000 евро.
  • Дающие право на участие каналы пополнения: вклады в фиатной и криптовалюте.
  • Срок хранения средств: 180 дней с 31 марта 2026 года.
  • Регистрация: требуется регистрация через официальную целевую страницу кампании.
  • Начисление вознаграждения: после успешного завершения 180-дневного периода хранения.

Поддержка европейских пользователей в условиях меняющихся рынков

В условиях макроэкономической неопределенности и меняющихся ожиданий инвесторов компания Bybit EU стремится предоставить структурированную и прозрачную систему пользователям, которые управляют активами в цифровой среде. Эта кампания дает возможность участникам поддерживать соответствующий баланс счетов на регулируемой платформе цифровых активов, сохраняя при этом возможность торговать, размещать соответствующие активы в стейкинге или держать свои позиции в соответствии с собственной индивидуальной стратегией.

Полные условия и сведения об участии смотрите на официальной странице кампании.

#BybitEU | #TheCryptoHub 

О Bybit EU

Bybit EU GmbH является австрийским поставщиком связанных с криптоактивами услуг (Crypto-Asset Service Provider, CASP), уполномоченным в соответствии с Регламентом рынков криптоактивов (MiCAR) в Австрии. Компания Bybit EU обслуживает клиентов по всей Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) — за исключением Мальты — через платформу bybit.eu.

Компания Bybit EU GmbH уполномочена предлагать следующие услуги:

  • хранение и администрирование криптоактивов от имени клиентов;
  • обмен криптоактивов на денежные средства;
  • обмен криптоактивов на другие криптоактивы;
  • размещение криптоактивов; а также
  • услуги по переводу криптоактивов от имени клиентов.

Bybit EU GmbH не является оператором торговой платформы для криптоактивов и не предоставляет инвестиционных консультаций.

Контакты для СМИ: [email protected]

www.bybit.eu 

Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информирования и не является инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже цифровых активов. Продукты и услуги, упомянутые в настоящем документе, регулируются применимыми законами и нормативами в соответствующих юрисдикциях и могут быть недоступны в определенных регионах

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg

