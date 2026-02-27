Bybit EU lance la campagne « Bigger Return, Shorter Hold » dans toute l'EEE

VIENNE, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- Dans un contexte où les conditions de marché continuent d'évoluer et que les investisseurs recherchent des moyens structurés de gérer leur exposition aux actifs numériques, Bybit EU a introduit une campagne à durée limitée d'un rendement annuel en pourcentage de 3 % (APY) dans l'Espace économique européen (EEE), offrant un mécanisme de récompense défini dans un cadre réglementé.

Opérant dans le cadre réglementaire MiCA, Bybit EU continue de se concentrer sur la fourniture de solutions conformes et transparentes adaptées aux utilisateurs européens. La nouvelle campagne « Bigger Return, Shorter Hold » applique un APY de 3 % sur les versements nets admissibles maintenus pendant une période de détention définie de 180 jours, avec un processus de participation simplifié qui ne nécessite pas d'inscription à un produit de staking ou structuré distinct. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs actifs comme d'habitude sur la plateforme Bybit EU.

Une approche simple : Rechargez, conservez et gagnez

La période de versement complémentaire s'étend du 25 février au 31 mars 2026. Les participants qui s'inscrivent via la page d'accueil officielle de la campagne et effectuent des recharges nettes admissibles par le biais de dépôts en monnaie fiduciaire ou en cryptomonnaie pendant cette période seront admissibles aux récompenses, à condition qu'ils maintiennent leur solde de recharge nette pendant 180 jours à compter du 31 mars 2026.

Les récompenses sont calculées à un taux APY de 3 % et distribuées après la période de conservation de 180 jours. La participation est possible à partir de 1 € de recharges nettes éligibles.

Pendant la période de détention de 180 jours, les utilisateurs peuvent :

Négociation sur les marchés au comptant

Utiliser des stratégies ponctuelles

Les actifs éligibles à la mise, y compris ?

Utiliser leurs fonds au sein de l'écosystème de la plateforme

Tout retrait effectué durant cette période entraînera la disqualification du bénéficiaire et l'annulation de l'éligibilité à la récompense.

Points clés de la campagne

Fenêtre de recharge : 25 février 2026 – 31 mars 2026

APY : rendement annuel en pourcentage de 3 %

Participation minimale : À partir de 1 € jusqu'à 10 000 €

Chaînes éligibles : Dépôts en monnaie fiduciaire et dépôts en cryptomonnaie

Période de détention : 180 jours à compter du 31 mars 2026

Inscription: Requis via la page de destination officielle de la campagne

officielle de la campagne Distribution des récompenses : Après avoir terminé avec succès la période de conservation de 180 jours

Soutenir les utilisateurs européens dans un environnement de marché en mutation

Dans un contexte marqué par l'incertitude macroéconomique et l'évolution des attentes des investisseurs, Bybit EU cherche à fournir un cadre structuré et transparent aux utilisateurs gérant leur exposition aux actifs numériques. Cette campagne permet aux participants de maintenir des soldes admissibles au sein d'une plateforme d'actifs numériques réglementée, tout en conservant la possibilité de négocier, de miser des actifs admissibles ou de conserver leurs positions conformément à leur stratégie individuelle.

Les utilisateurs peuvent consulter la page officielle de la campagne pour connaître l'intégralité des conditions et les détails de participation.

#BybitEU | #TheCryptoHub

À propos de Bybit EU

Bybit EU GmbH est un fournisseur autrichien de services de crypto-actifs (CASP) autorisé par le règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR) en Autriche. Bybit EU sert des clients dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE) — à l'exception de Malte — via la plateforme bybit.eu .

Bybit EU GmbH est autorisé à offrir les services suivants :

la garde et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

échange de crypto-actifs contre des fonds ;

échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

placement de crypto-actifs ; et

des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Bybit EU GmbH n'est ni un opérateur de plateforme de négociation de crypto-actifs ni un conseiller en investissement.

Relations avec les médias : [email protected]

www.bybit.eu

Avis de non-responsabilité : Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ni une offre d'achat ou de vente d'actifs numériques. Les produits et services mentionnés dans le présent document sont soumis aux lois et réglementations applicables dans les juridictions concernées et peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg