Bybit EU startuje z kampanią „Większy zysk, krótszy okres inwestycji" na terenie całego EOG

Feb 27, 2026

WIEDEŃ, 27 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- W odpowiedzi na dynamiczne zmiany na rynku i rosnące oczekiwania inwestorów, którzy poszukują przemyślanych sposobów zarządzania cyfrowymi aktywami, Bybit EU uruchamia na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nową, ograniczoną czasowo kampanię, oferując roczną stopę zwrotu (APY) w wysokości 3%. Program ten gwarantuje jasno określone zyski w bezpiecznym i regulowanym środowisku inwestycyjnym.

Działając w ramach rozporządzenia MiCA, Bybit EU koncentruje się na dostarczaniu zgodnych z prawem i przejrzystych rozwiązań, dopasowanych do potrzeb europejskich użytkowników. Nowa kampania pt. „Większy zysk, krótszy okres inwestycji" oferuje roczną stopę zwrotu (APY) w wysokości 3% od kwalifikowalnych depozytów netto utrzymywanych przez ustalony 180-dniowy okres inwestycji. Proces uczestnictwa w programie został uproszczony i nie wymaga rejestracji w ramach osobnego produktu stakingowego lub strukturyzowanego. Użytkownicy mogą w dalszym ciągu standardowo korzystać ze swoich aktywów na platformie Bybit EU.

Prosty przepis: wpłać, utrzymaj i zarób

Wpłat można dokonywać od 25 lutego do 31 marca 2026 r. Uczestnicy, którzy w tym czasie zarejestrują się za pośrednictwem oficjalnej strony kampanii i dokonają kwalifikowalnych wpłat netto w formie depozytów w walucie fiducjarnej lub w kryptowalutach, będą uprawnieni do nagród pod warunkiem utrzymania salda depozytów netto przez 180 dni od 31 marca 2026 r.

Nagrody obliczane są na podstawie rocznej stopy zwrotu (APY) w wysokości 3% i wypłacane po pomyślnym zakończeniu 180-dniowego okresu inwestycji. Do udziału w kampanii wystarczy kwalifikowalna wpłata netto w wysokości od 1 euro.

W trakcie 180-dniowego okresu inwestycji użytkownicy mogą:

  • inwestować na rynkach spot
  • korzystać ze strategii opartych na rynku spot
  • stakować kwalifikowalne aktywa
  • wykorzystywać swoje środki w ramach ekosystemu platformy.

Dokonanie wypłaty w tym okresie spowoduje utratę prawa do nagród.

Najważniejsze informacje o kampanii

  • Okres dokonywania wpłat: 25 lutego 2026 r. - 31 marca 2026 r.
  • Roczna stopa zwrotu (APY) w wysokości 3%
  • Minimalna kwota wpłaty: od 1 do 10 000 euro
  • Kwalifikowalne formy wpłaty: Depozyty w walucie fiducjarnej lub w kryptowalutach
  • Okres inwestycji: 180 dni od 31 marca 2026 r.
  • Rejestracja: Wymagana rejestracja na oficjalnej stronie kampanii
  • Wypłata nagrody: Po pomyślnym zakończeniu 180-dniowego okresu inwestycji.

Wsparcie użytkowników w Europie w zmieniającym się otoczeniu rynkowym

W obliczu niepewności makroekonomicznej i zmieniających się oczekiwań inwestorów Bybit EU stawia na uporządkowane i przejrzyste ramy inwestycyjne dla użytkowników zarządzających portfelem aktywów cyfrowych. Kampania pozwala uczestnikom utrzymywać kwalifikowalne saldo środków w ramach regulowanej platformy aktywów cyfrowych, zachowując możliwość inwestowania, stakingu kwalifikowalnych aktywów lub utrzymywania pozycji zgodnie z indywidualną strategią inwestycyjną.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w programie znajdują się na oficjalnej stronie kampanii.

Bybit EU

Bybit EU GmbH jest austriackim dostawcą usług związanych z kryptoaktywami (CASP) prowadzącym działalność zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR). Bybit EU świadczy usługi na rzecz klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - z wyłączeniem Malty - za pośrednictwem platformy bybit.eu.

Bybit EU GmbH jest uprawniona do oferowania następujących usług:

  • przechowywanie kryptoaktywów i zarządzanie nimi w imieniu klientów;
  • wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;
  • wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;
  • lokowanie kryptoaktywów; oraz
  • świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.

Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy obrotu kryptoaktywami ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Kontakt dla mediów: [email protected]

www.bybit.eu

Zastrzeżenie: Niniejsza informacja prasowa została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani nie jest ofertą kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Produkty i usługi wymienione w niniejszej informacji podlegają lokalnym przepisom prawa i regulacjom, przy czym mogą one być niedostępne w niektórych regionach.

