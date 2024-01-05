Bybit P2P отмечает вторую годовщину мероприятием «Вторая годовщина P2P»

ДУБАЙ, ОАЭ, 5 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, с радостью отмечает вторую годовщину своей службы Bybit P2P. В течение последних двух лет служба Bybit P2P помогает пользователям покупать и продавать криптовалюту непосредственно друг другу в безопасной и эффективной среде. Сегодня мы отмечаем эту важную дату мероприятием «Вторая годовщина P2P», предлагая до 17 USDT в купонах P2P, чтобы помочь в вашем криптопутешествии и продемонстрировать наш стремительный рост!

Bybit P2P Celebrates 2nd Anniversary with Festive Duo Event

Всего за 2 года служба Bybit P2P невероятно выросла, на сегодня уже обработав более 45 миллионов транзакций и предоставляя возможности 42 000 активных торговцев в день. Недавно мы побили рекорд, превысив 80 000 транзакций в один день, что подтверждает колоссальную популярность и неизменную привлекательность платформы.

Bybit P2P — это больше, чем просто платформа; это развивающееся сообщество любителей криптовалют, объединенных интересом к цифровым активам. Присоединяйтесь к нашим эксклюзивным мероприятиям, объединяйтесь с торговцами-коллегами и делитесь своими историями о криптовалютах.

Присоединяйтесь к мероприятию: информация о «Второй годовщине P2P»

Период проведения: 26 декабря 2023 г., 10:00 UTC – 17 января 2024 г., 10:00 UTC

Выполните простые задания: например, проведите первую P2P-транзакцию, пригласите друзей и дайте рекомендации.

Заработайте до 17 USDT в купонах: Обменяйте их на скидки, ускорители транзакций и многое другое!

Посетите сайт Bybit, чтобы узнать больше и разблокировать свое право на участие во «Второй годовщине P2P»:https://announcements.bybit.com/article/p2p-festive-duo-grab-up-to-17-usdt-p2p-coupons--blt766f5350f9452d73/

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Дополнительную информацию см.: https://www.bybit.com

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