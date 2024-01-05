Bybit P2P Festive Duo Etkinliğiyle 2. Yıl Dönümünü Kutluyor

DUBAİ, BAE, 5 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın hacim açısından en büyük üçüncü kripto borsası olan Bybit, Bybit P2P hizmetinin 2. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı içinde. Geçtiğimiz iki yıl içinde Bybit P2P kullanıcıların güvenli ve etkin bir ortamda doğrudan birbirleriyle kripto alışverişi yapmalarını sağladı. Bugün, bu kilometre taşını P2P Festive Duo Etkinliği ile kutluyoruz ve müthiş büyümemize şahit olduğunuz kripto yolculuğunuza destek olmak için toplam 17 USDT değerinde P2P kuponları dağıtıyoruz!

Bybit P2P Celebrates 2nd Anniversary with Festive Duo Event

Sadece 2 yıl içinde Bybit P2P kayda değer bir büyüme yaşayarak 45 milyondan fazla işlem yürüttü ve günlük aktif kullanıcı tabanı 42.000 yatırımcıyı içeriyor. Kısa süre önce bir günde 80.000 işlemi aşarak platformun müthiş popülerliğini ve eksilmeyen cazibesini vurgulayan bir rekor kırdık.

Bybit P2P bir platformdan çok daha fazlasıdır, dijital varlıklara duydukları ilgiyle bir araya gelen kripto tutkunlarından oluşan büyüyen bir topluluktur. Özel etkinlikler için bize katılın, diğer yatırımcılarla tanışın ve kripto yolculuğunuzu paylaşın.

Şenliklere Katılın: P2P Festive Duo Etkinlik Bilgileri

Etkinlik Süresi: 26 Aralık 2023, 10.00 UTC – 17 Ocak 2024, 10.00 UTC

Basit görevleri tamamlayın: Mesela ilk P2P işleminizi yapın, arkadaşlarınızı davet edin ve arkadaşlarınıza önerin.

Toplam 17 USDT'ye varan kuponlar kazanın: Ücret indirimleri, işlem desteği ve daha fazlası için kuponları alın!

Daha fazla bilgi edinmek ve P2P Festive Duo ayrıcalıklarınızın kapısını açmak için Bybit'in web sitesini ziyaret edin!:https://announcements.bybit.com/article/p2p-festive-duo-grab-up-to-17-usdt-p2p-coupons--blt766f5350f9452d73/

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.

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Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://www.bybit.com

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