Bybit Powered by SATOS, Hollanda'da Düzenlenen Dijital Varlık Platformunu Başlatıyor

AMSTERDAM, 1 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri olarak, bugün Hollanda'da düzenlenen dijital varlık platformu Bybit.nl'nin lansmanını gururla duyurur.

Bu stratejik hamle, Bybit'in düzenleyici kurallara bağlı kalarak kullanıcılara en üst düzey hizmetleri sunma konusundaki süregelen kararlılığının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bybit, SATOS ile ortaklığını Haziran 2023'te güçlendirerek bugünkü heyecan verici duyurunun temelini attı. SATOS'un saygın itibarından ve yaklaşık on yıllık sektör deneyiminden yararlanan Bybit, Hollandalı kullanıcılar için çok çeşitli finansal ürünler ve ticaret araçları sunan güvenilir bir ticaret ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bybit Powered by SATOS kapsamında Hollandalı Kullanıcılar için Temel Avantajlar:

1.Çok Yönlü Platform ve Gelişmiş Ticaret Araçları: Yerel olarak düzenlenen yeni platform, Hollandalı kullanıcılara çok çeşitli finansal ürün yelpazesine, eğitim kaynaklarına ve gelişmiş ticaret araçlarına erişim sağlayarak, kolay ve verimli bir şekilde ticaret yapmalarını sağlıyor.

2.Yerel Destek ve Topluluk Katılımı: Bybit Hollanda kripto topluluğuna özel destek sağlamaya, yerelleştirilmiş yardım sunmaya ve topluluk girişimleri aracılığıyla işbirliğini ve yeniliği teşvik etmeye kendini adamıştır.

3. Bybit Web3 Özelliklerine Ağ Geçidi: Hollandalı kullanıcılar, Web3 Cüzdanı ve Airdrop Arcade dahil olmak üzere Bybit Web3'ün heyecan verici yeni özelliklerine erişim kazanacak ve Web3 topluluğundaki genel kripto deneyimlerini geliştirecekler..

SATOS ile olan ortaklığımız sayesinde Hollandalı kullanıcılar zahmetsizce fiat yatırabilir ve çekebilir, 300'den fazla çiftte işlem yapabilir ve kripto varlıkları için gelişmiş güvenlik önlemlerinin keyfini çıkarabilir. Hollanda Ulusal Bankası tarafından denetlenen SATOS, kullanıcılarına birinci sınıf güvenlik ve güvenilirliği garanti eder.

"Düzenlemeye tabi dijital varlık platformumuzu Hollanda'da faaliyete geçirerek mevzuata uygunluğu korurken, kullanıcılara hizmet verme taahhüdümüzü ilerletmekten büyük heyecan duyuyoruz." dedi Bybit'in Co-founder ve CEO'su Ben Zhou. "SATOS ile ortaklığımız sayesinde Hollandalı kullanıcılara, sektör lideri güvenlik önlemleri ve benzersiz destekle donatılmış güvenli ve sorunsuz bir ticaret deneyimi sunmayı amaçlıyoruz."

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Bybit powered by SATOS Hakkında

Haziran 2023'te Bybit, 2013'ten beri Hollanda ve Belçika'da faaliyet gösteren en eski kripto hizmet sağlayıcılarından biri olan SATOS ile stratejik bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık, kullanıcılarımıza düzenleyici yönergelere uygun olarak en iyi hizmetleri sunma ve kullanıcılarımıza yüksek kalitede hizmetler sunulmasını sağlama konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır.

Bybit Hakkında

Bybit, 25 milyon kullanıcıyla hacim açısından dünyanın en büyük üç kripto para borsasından biridir. 2018 yılında kurulan şirket, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme altyapısı, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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