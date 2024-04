Bybit Powered by SATOS lance une plateforme d'actifs numériques réglementés aux Pays-Bas

AMSTERDAM, 1er avril 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, est aujourd'hui fière d'annoncer le lancement de sa plateforme d'actifs numériques réglementés Bybit.nl aux Pays-Bas.

Cette décision stratégique est née de l'engagement continu de Bybit à fournir des services de haut niveau aux utilisateurs tout en respectant les directives réglementaires. Bybit a consolidé son partenariat avec SATOS en juin 2023, jetant les bases de l'annonce passionnante d'aujourd'hui. Tirant parti de l'excellente réputation de SATOS et de près d'une décennie d'expérience dans le secteur, Bybit vise à établir un environnement de trading fiable pour les utilisateurs néerlandais, en leur offrant une gamme diversifiée de produits financiers et d'outils de trading.

Principaux avantages pour les utilisateurs néerlandais sous Bybit Powered by SATOS :

Plateforme polyvalente et outils de trading améliorés : La nouvelle plateforme locale réglementée offre aux utilisateurs néerlandais un accès à une gamme polyvalente de produits financiers, de ressources éducatives et d'outils de trading avancés, ce qui leur permet de trader avec facilité et efficacité. Assistance localisée et engagement communautaire : Bybit s'engage à fournir un soutien personnalisé à la communauté crypto néerlandaise, en offrant une assistance localisée et en favorisant la collaboration et l'innovation par le biais d'initiatives communautaires. Passerelle vers les fonctionnalités Bybit Web3 : Les utilisateurs néerlandais auront accès aux nouvelles fonctionnalités passionnantes de Bybit Web3, y compris le Web3 Wallet et Airdrop Arcade, améliorant ainsi leur expérience crypto globale dans la communauté Web3.

Grâce à notre partenariat avec SATOS, les utilisateurs néerlandais peuvent facilement déposer et retirer de la monnaie fiduciaire, trader plus de 300 paires et bénéficier de mesures de sécurité renforcées pour leurs actifs cryptographiques. SATOS, supervisé par la Banque Nationale des Pays-Bas, garantit une sécurité et une fiabilité de premier ordre à ses utilisateurs.

« Nous sommes ravis de lancer notre plateforme d'actifs numériques réglementés aux Pays-Bas, renforçant ainsi notre engagement à servir les utilisateurs tout en respectant la conformité réglementaire, a déclaré Ben Zhou, cofondateur et directeur général de Bybit. Grâce à notre partenariat avec SATOS, nous souhaitons fournir aux utilisateurs néerlandais une expérience de trading sécurisée et transparente, soutenue par des mesures de sécurité de pointe et une assistance inégalée. »

À propos de Bybit Powered by SATOS

En juin 2023, Bybit a formé une alliance stratégique avec SATOS, l'un des plus anciens fournisseurs de services crypto opérant aux Pays-Bas et en Belgique depuis 2013. Ce partenariat témoigne de notre engagement à fournir les meilleurs services à nos utilisateurs conformément aux directives réglementaires et à assurer une prestation de services de haute qualité à nos utilisateurs.

À propos de Bybit

Bybit est l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, avec 25 millions d'utilisateurs. Établie en 2018, elle propose une plateforme professionnelle où les investisseurs et les traders de cryptomonnaies peuvent trouver un moteur de correspondance ultrarapide, un service à la clientèle 24/7 et un soutien communautaire multilingue. En outre, Bybit est fière d'être le partenaire de l'équipe Oracle Red Bull Racing, championne en titre des constructeurs et des pilotes en Formule 1.

