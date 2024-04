Bybit, Powered by SATOS, lanceert gereguleerd platform voor digitale activa in Nederland

AMSTERDAM, 1 april 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, een van 's werelds top drie cryptobeurzen op basis van handelsvolume, kondigt vandaag met trots de lancering aan van zijn gereguleerde platform voor digitale activa - Bybit.nl in Nederland.

Deze strategische stap is het resultaat van Bybit's voortdurende inzet voor het leveren van topdiensten aan gebruikers met inachtneming van de wettelijke richtlijnen. Bybit bekrachtigde zijn partnerschap met SATOS in juni 2023 en legde daarmee de basis voor de spannende aankondiging van vandaag. Bybit wil met behulp van de gewaardeerde reputatie van SATOS en bijna tien jaar ervaring in de sector een betrouwbare handelsomgeving creëren voor Nederlandse gebruikers, met een divers aanbod van financiële producten en handelstools.

Belangrijke voordelen voor Nederlandse gebruikers onder Bybit Powered by SATOS:

1.Veelzijdig platform en verbeterde handelstools: Het nieuwe lokaal gereguleerde platform biedt Nederlandse gebruikers toegang tot een veelzijdig aanbod van financiële producten, educatieve middelen en geavanceerde handelstools, zodat ze met gemak en efficiëntie kunnen handelen.

2.Lokale ondersteuning en betrokkenheid van de gemeenschap: Bybit wijdt zich aan het leveren van ondersteuning op maat voor de Nederlandse cryptogemeenschap, waarbij het gelokaliseerde hulp biedt en samenwerking en innovatie stimuleert door middel van gemeenschapsinitiatieven.

3.Functies van Gateway naar Bybit Web3: Nederlandse gebruikers krijgen toegang tot spannende nieuwe functies van Bybit Web3, waaronder de Web3 Wallet en Airdrop Arcade. Dit helpt hen meer ervaring in de cryptohandel te krijgen.

Door onze samenwerking met SATOS kunnen Nederlandse gebruikers moeiteloos fiatvaluta storten en opnemen, handelen in meer dan 300 paren en profiteren van verbeterde beveiligingsmaatregelen voor hun crypto-activa. SATOS, dat onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank, garandeert zijn gebruikers een eersteklas beveiliging en betrouwbaarheid.

"We zijn erg enthousiast over de lancering van ons gereguleerde platform voor digitale activa in Nederland. Dit getuigt van onze toewijding aan het bedienen van gebruikers en een verdere naleving van de regelgeving," zegt Ben Zhou, Co-founder en CEO van Bybit. "Door onze samenwerking met SATOS willen we Nederlandse gebruikers een veilige en naadloze handelservaring bieden, ondersteund door toonaangevende beveiligingsmaatregelen en ongeëvenaarde ondersteuning."

Over Bybit Powered by SATOS

In juni 2023 ging Bybit een strategische alliantie aan met SATOS, een van de oudste crypto-serviceaanbieders van Nederland. Dit getuigt van Bybit's toewijding om gebruikers gegarandeerd en conform de wettelijke richtlijnen de beste dienstverlening te bieden.

Over Bybit

Bybit is een van 's werelds top drie cryptocurrency beurzen naar volume met 25 miljoen gebruikers. Het in 2018 opgerichte Bybit biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige community-ondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioenen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

