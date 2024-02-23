Bybit Web3 Airdrop Arcade'i sunuyor: Airdrop Heyecanına Yeni Bir Yaklaşımla Görevler Gerçekleştirerek Kazanmaya Yönelik Bir Kapı

DUBAİ, BAE, 23 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri olan Bybit, yepyeni bir oyunlaştırılmış ödül merkezi sunmaktan mutluluk duyuyor: Oyunlaştırmanın tüm Web3 kullanıcıları için airdrop heyecanıyla bir araya geldiği yeni nesil bir platform olan Airdrop Arcade. Ayrıca Bybit Web3, 29 Şubat'tan itibaren airdrop'larda 120.000 Dolar içermek için sektörde nüfuzu olan Solana ile ortaklık yapacak.

Bybit Web3 Introduces Airdrop Arcade: The Quest-to-earn Gateway with a Fresh Take on Airdrop Excitement

Airdrop Arcade geniş bir blok zinciri ve merkezi olmayan uygulama (DApp) projeleri yelpazesinde kullanıcı etkileşimini ve ödül mekanizmalarını yeniden tanımlamak için tasarlanmış, kazanmak için görevlerin tamamlandığı bir airdrop platformudur. Bybit Web3 ekosistemi içinde sorunsuz bir deneyim sağlayarak yeni projeler için ödül kazandıran etkileşimli görevler sunar ve kullanıcıları merkezsizleşme dünyasının içine çeker.

Kripto Ödüllerini Avlamak Artık Daha Zahmetsiz

Airdrop Arcade sektördeki gelecek Web3 ve token fırsatlarına erişmek için çekici ve basitleştirilmiş bir yol ihtiyacını ele alıyor. Airdrop Arcade, çeşitli fırsatları ve katılım mekanizmalarını bir erişilebilir uygulamada bir araya getirerek değerli airdrop'ları bulma güçlüğünü ortadan kaldırarak kripto ödülleri biriktirme işlemini hem zahmetsiz hem de eğlenceli hale getiriyor.

Kripto Edinimini Ulaşılabilir Kılan Oyunlaştırma

Mobil oyunlardan ilham alan Airdrop Arcade birden fazla seviye ve görev ile oyunlaştırılmış bir ortam sunarak kullanıcıların farklı aşamalarda ilerleyip çeşitli token ve zincirde kripto varlığı portföylerini büyütmenin eğlencesine odaklanmalarına olanak sunuyor. Yeni başlayanlar ve airdrop avcıları için tasarlanmıştır. Yüksek potansiyelli fırsatları düzenleyerek kullanıcıların Arcade'de seçebilecekleri kılavuzlu görevler olarak sunar.

Yüksek Gaz Ücretleri Gibi Engelleri ve Kompleks Uygulama Yönetimini Azaltmak için Tasarlandı

Airdrop Arcade net bir kılavuzluk ile katılım sürecini basitleştirir ve yeni projelerden, bol bonuslardan ve ücretsiz NFT'lerden olulan düzenlenmiş bir seçki sunar. Token airdrop'ları ve NFT ödülleri gibi DApps ile etkileşimli görevlerden kazanılan ödüller uygun bir şekilde kullanıcının Bybit cüzdanına dağıtılır.

Airdrop Arcade kullanıcıların özel kripto airdrop'larının tadını çıkarmak için görevler tamamlamalarına olanak tanır. Ayrıca kullanıcılar Dymension, Scroll, LayerZero ve diğerleri gibi ilk zincir token lansmanlarından airdrop'lar kazanmak için on-chain etkileşimlerine katılabilir.

Bybit co-founder ve CEO'su Ben Zhou, "Airdrop Arcade ile vizyonumuz Web3 dünyasının gizemini azaltmak ve kullanıcılara yenilikçi blok zinciri ağlarına katılırken ödül kazanmak için sorunsuz bir yol sağlamak," diyor. "Kendimizi kullanıcılarımıza kripto pazarına katılmalarını sağlayacak yeni alanlar sunmaya adadık ve Airdrop Arcade Web3'ün fırsatlarına erişmek için harika bir yol."

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Bybit Web3 Hakkında

Bybit Web3, merkezi olmayan dünyada açıklığı yeniden tanımlıyor ve herkes için daha basit, açık ve eşit bir ekosistem yaratıyor. Blok zinciri alanındaki kurucuları, yaratıcıları ve ortakları dahil etmek istiyoruz. 800.000'den fazla cüzdan kullanıcısı, 10'dan fazla büyük ekosistem ortağı ve daha fazlasını içeren bir toplulukla hem kripto tutkunlarına hem de meraklılara bir davetiye uzatıyoruz.

Bybit Web3, Web3 varlıklarına erişimi, bunları takas etmeyi, toplamayı ve büyütmeyi mümkün olduğunca açık ve basit hale getirmek için tasarlanmış kapsamlı bir Web3 ürünleri paketi sunar. Cüzdanlarımız, pazar yerlerimiz ve platformlarımız, Bybit'i dünya çapında 20 milyon kullanıcının güvendiği ilk 3 küresel kripto borsası olarak tanımlayan güvenlik ve uzmanlıkla desteklenmektedir.

Hadi devrime siz de katılın ve Bybit ile Web3 geleceğinize giden kapıyı açın.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Web3'yi ziyaret edin.

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.

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Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://www.bybit.com

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