Bybit Web3 представляет Airdrop Arcade: канал для заработка и свежий взгляд на Airdrop

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Bybit

25 Feb, 2024, 23:03 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 26 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших по объему торгов криптовалютных бирж в мире, рада представить совершенно новый геймифицированный центр вознаграждений — Airdrop Arcade, платформу следующего поколения, где геймификация сочетается с азартом погони за airdrop для всех пользователей Web3. Кроме того, Bybit Web3 планирует сотрудничество с отраслевым тяжеловесом Solana, чтобы раздать 120.000 долларов США в виде бесплатных вознаграждений начиная с 29 февраля.

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Bybit Web3 Introduces Airdrop Arcade: The Quest-to-earn Gateway with a Fresh Take on Airdrop Excitement
Bybit Web3 Introduces Airdrop Arcade: The Quest-to-earn Gateway with a Fresh Take on Airdrop Excitement

Airdrop Arcade — это платформа для квестов и получения вознаграждений, призванная переосмыслить взаимодействие с пользователями и механизмы вознаграждения в широком спектре проектов на основе блокчейнов и децентрализованных приложений (DApp). Обеспечивая беспроблемную работу в экосистеме Bybit Web3, она предлагает интерактивные квесты с вознаграждением для новых проектов, погружая пользователей в мир децентрализации.

Крипто снайпинг — теперь проще простого

Airdrop Arcade удовлетворяет потребность отрасли в привлекательном и упрощенном способе доступа к будущим возможностям Web3 и накоплению токенов. Объединив многочисленные возможности и механизмы участия в одном доступном приложении, Airdrop Arcade избавляет от необходимости тратить силы на поиск лучших раздач, делая процесс накопления крипто-вознаграждений легким и приятным.

Геймификация, которая делает приобретение криптовалют доступным

Решив воспользоваться ажиотажем вокруг мобильных игр, Airdrop Arcade предлагает геймифицированную среду с множеством уровней и квестов, где пользователи могут сосредоточиться на увлекательном прохождении различных этапов и расширении своего портфеля криптоактивов с помощью различных токенов и цепочек. Платформа с высоким потенциалом возможностей в виде управляемых квестов, которые можно выбрать в приложении Arcade, предназначена для новичков и охотников за вознаграждением.

Преодоление барьеров в виде высоких комиссий за транзакции и сложного управление приложениями

Airdrop Arcade упрощает процесс участия, предлагая четкие инструкции, тщательный отбор новых проектов, щедрые бонусы и бесплатные NFT. Вознаграждения за интерактивные квесты, полученные с помощью DApps, такие как токены airdrops и награды в виде NFT, удобно переводятся на кошелек пользователя Bybit.

Airdrop Arcade позволяет пользователям выполнять задания в обмен на эксклюзивные раздачи криптовалюты. Кроме того, пользователи могут участвовать во внутрисетевом взаимодействии, чтобы выигрывать бесплатные вознаграждения от первоначальных запусков токенов цепочки, таких как Dymension, Scroll, LayerZero и другие.

«Наша концепция Airdrop Arcade состоит в демистификации мира Web3 и предоставлении пользователям беспрепятственного доступа к получению вознаграждений при взаимодействии с инновационными блокчейн-сетями, — сказал Ben Zhou, co-founder, and CEO of Bybit. — Мы стремимся предлагать нашим пользователям новые форматы участия в криптовалютном рынке, и Airdrop Arcade — отличный способ получить доступ к возможностям Web3».

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О Bybit Web3

Bybit Web3 меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех. Мы неизменно ждем в блокчейн-пространстве разработчиков, создателей и партнеров, приглашая как криптоэнтузиастов, так и просто интересующихся присоединиться к сообществу, насчитывающему более 800.000 пользователей криптокошельков и более 10 крупных партнеров по экосистеме и постоянно продолжающему свой рост. 

Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, сбора и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы обеспечены безопасностью и опытом, позволившим криптовалютной бирже Bybit войти в тройку мировых лидеров и завоевать доверие 20 млн пользователей во всем мире.

Присоединяйтесь к этому прогрессивному сообществу прямо сейчас, откройте дверь в свое Web3-будущее вместе с Bybit!

За подробной информацией о Bybit обращайтесь на веб-сайт Bybit Web3.

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших по объему сделок криптовалютных бирж с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.bybit.com

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