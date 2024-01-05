Bybit Web3 Manta Network ile Ortak Oldu ve 100K MANTA Karnavalını Kutluyor

News provided by

Bybit

05 Jan, 2024, 02:15 ET

DUBAİ, BAE, 5 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Hacim olarak dünyanın en büyük üçüncü borsası olan Bybit, sıfır bilgi (ZK) uygulama ekosistemlerinde öncü olan Manta Network ile heyecan verici bir ortaklığı duyurmanın heyecanını yaşıyor. Ayrıca, topluluğa son teknoloji ürünü ZK teknolojisini tanıtmak ve heyecan verici ödülleri dağıtmak için kutlama amaçlı 100K MANTA Karnavalını da birlikte gerçekleştiriyorlar.

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Bybit Web3 Partners with Manta Network, Celebrating with 100K MANTA Carnival!
Bybit Web3 Partners with Manta Network, Celebrating with 100K MANTA Carnival!

Bu iş birliği, Bybit'in Web3 ekosistemi için çok önemli bir an ve Manta Network ile entegrasyon yoluyla açıklığını ve bağlanabilirliğini artırıyor. Bybit Wallet şimdi Manta'yı destekleyerek Bybit Web3 Wallet kullanan 800.000'den fazla kullanıcı için sorunsuz bir deneyim sağlıyor. Bu entegrasyon sadece Bybit Wallet'ın işlevselliğini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda Manta Network'ün ZK teknolojisinin avantajlarını daha geniş bir kullanıcı tabanına taşıyor.

Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirerek şunları söyledi: "Web3 alanında sıfır bilgi teknolojisinin daha çok kabul görmesini sağlamak için Manta Network ile güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği, herkes için daha basit, açık ve eşit olan merkezsizleştirilmiş bir ekosistem yaratmaya yönelik Web3 taahhüdümüze uygundur."

Manta Network'ün temel ürünü Manta Pacific, Web3 geliştiricileri için devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Manta Pacific, Ethereum üzerine inşa edilmiş, gaz ücretlerini önemli ölçüde azaltmak ve Solidity aracılığıyla dağıtımı basitleştirmek için ZK-Rollup'ları kullanan ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir Katman 2 ekosistemidir. Bu da web3 uygulama geliştirmede daha hızlı, daha ucuz ve daha fazla kullanıcı için erişilebilir olan yeni bir çağın önünü açıyor.

100K MANTA Karnavalı: Herkes için Eğlence ve Ödüller:

Bybit Web3, 100.000 MANTA tokeninden pay alma fırsatlarıyla dolu 10 günlük bir karnaval aracılığıyla Manta Network için duyduğu heyecanı toplulukla paylaşmaktan mutluluk duyuyor.

100K Manta Karnavalı 22 Aralık 2023'te sabah 10.00 UTC itibariyle başladı ve 1 Ocak 2024'e kadar sürecek. ZK teknolojisi hakkında bilgi edinmek, değerli tokenler kazanmak ve merkezsizleştirilmiş uygulamaların geleceğini şekillendirmeye katılmak için bu inanılmaz fırsatı kaçırmayın.

Daha fazla bilgi ve katılım için ziyaret edin: https://announcements.bybit.com/en/article/manta-network-x-bybit-web3-carnival-up-to-100-000-manta-up-for-grabs-blt3c730aff1e7ab01f/

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.
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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2308468/Bybit_Web3_Partners_Manta_Network_Celebrating__with_100K_MANTA_Carnival.jpg 
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