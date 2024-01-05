Bybit Web3 вместе с Manta Network проводит карнавал 100K MANTA Carnival English Français

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Bybit

05 Jan, 2024, 02:11 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 5 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья в мире по объему операций криптовалютная биржа с восторгом объявляет о потрясающем партнерстве с Manta Network, пионером в области экосистем приложений с нулевым разглашением (ZK). Вместе они также начнут праздничное мероприятие 100K MANTA Carnival, чтобы представить сообществу современнейшую технологию ZK и объявить впечатляющие премии.

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Bybit Web3 Partners with Manta Network, Celebrating with 100K MANTA Carnival!
Bybit Web3 Partners with Manta Network, Celebrating with 100K MANTA Carnival!

Это сотрудничество является поворотным моментом для экосистемы Web3 компании Bybit, повышая ее открытость и связанность благодаря интеграции с Manta Network. Теперь кошелек Bybit Wallet поддерживает Manta, обеспечивая ощущение единой системы более чем 800 000 пользователей кошелька Bybit Web3 Wallet. Эта интеграция не только расширяет функциональные возможности кошелька Bybit Wallet, но также позволяет использовать преимущества технологии ZK компании Manta Network более широкой пользовательской базе.

Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор Bybit, выразил свой энтузиазм по поводу этого партнерства, заявив: «Мы очень рады объединить наши усилия с Manta Network для ускорения внедрения технологии нулевого разглашения в пространстве Web3. Это сотрудничество согласуется с нашим стремлением в области Web3 создать децентрализованную систему, более простую, открытую и равную для всех».

Главный продукт Manta Network, Manta Pacific, является революционным решением для разработчиков Web3. Это масштабируемая и экономичная экосистема 2-го уровня, построенная на Ethereum с использованием сверток с нулевым разглашением (ZK-сверток) для значительного снижения комиссии за транзакции и упрощения развертывания с помощью Solidity. Она открывает путь в новую эпоху разработки приложений web3, более быструю, дешевую и доступную большему количеству пользователей.

100K MANTA Carnival: веселье и награды для каждого:

Bybit Web3 с восторгом поделится с сообществом своими надеждами на Manta Network в ходе 10-дневного карнавала с множеством возможностей выиграть часть из 100 000 токенов MANTA.

Карнавал 100K MANTA Carnival начнется 22 декабря 2023 года в 10 утра по UTC и продлится до 1 января 2024 года. Не пропустите эту невероятную возможность узнать о технологии ZK, выиграть ценные токены и принять участие в формировании будущего децентрализованных приложений.

Дополнительная информация и инструкции по участию приведены по адресу: https://announcements.bybit.com/en/article/manta-network-x-bybit-web3-carnival-up-to-100-000-manta-up-for-grabs-blt3c730aff1e7ab01f/

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com 
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2308468/Bybit_Web3_Partners_Manta_Network_Celebrating__with_100K_MANTA_Carnival.jpg 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

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