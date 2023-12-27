Bybit'in Morocco X Etkinliği: ODKA Bölgesinde Finans ve İnovasyon Arasında Köprü Oluşturmak

News provided by

Bybit

27 Dec, 2023, 22:06 ET

DUBAİ, BAE, 28 Ara 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası olan Bybit, kısa süre önce Fas'ta çığır açan bir ortaklık etkinliğine ev sahipliği yaparak Bybit ekosistemini zenginleştirme ve özellikle de ODKA bölgesinde gelişmekte olan kripto alım satımcı topluluğunu ve iş dünyasının önde gelenlerini destekleme konusundaki kararlılığını gösterdi.

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Bybit's Morocco X Event: Bridging Finance and Innovation in the MENA Region
Bybit's Morocco X Event: Bridging Finance and Innovation in the MENA Region

Four Seasons'ın gösterişli ortamında hazırlanan Morocco X etkinliği, önemli yatırım fonlarının liderlerinden ve başarılı alım satımcılardan oluşan seçkin bir misafir yelpazesini bir araya getirdi. Etkinlik, finans dünyasının seçkin isimleri arasındaki bağları ve anlamlı tartışmaları destekleyerek güçlü bir kripto topluluğunun büyümesine destek olmak için tasarlandı.

Bybit Küresel İş ve Stratejik Ortaklık Lideri Leila Mcharek, etkinliğin sabah seansına özel bir brunch ile öncülük etti.  Azur Innovation Management Başkanı M. Tarik Haddi gibi saygın kişilerin yanı sıra diğer etkin fon yöneticilerini de ağırladı. Öğleden sonra seansında, etkinliğe önemli dijital etki ve topluluk etkileşimi katan Yassine Meho gibi ünlü yerel influencerlar yer aldı.

Ağ oluşturma fırsatlarının ötesinde, Morocco X etkinliği çeşitli perspektiflerin füzyonunun yanı sıra kripto ve finansın geleceğine yönelik ortak bir vizyonu da temsil etmekteydi. Bybit'in bu girişimi, dinamik bir alım satım ortamını zenginleştirmeye ve coğrafi sınırları aşan bir ağ oluşturmaya yönelik sarsılmaz kararlılığının bir kanıtıdır. Bu, şirketin sektör liderlerini ve influencerlarını kripto para ve finans piyasalarını ileriye götürme ortak hedefi etrafında birleştirme çabasını vurguluyor.

Bu etkinlik, Bybit'in yolculuğunda önemli bir kilometre taşıdır ve kripto para ekonomisindeki öncü konumuna dikkat çekmektedir. Topluluğun, eğitimin ve inovasyonun gücünden yararlanan Bybit, dijital varlık alanında parlak bir geleceğin önünü açmaya devam ediyor.

#Bybit / #KriptonunNuhunGemisi

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.
Medya talepleriniz için lütfen aşağıdakilerle iletişime geçin: [email protected] 
Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://www.bybit.com 
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