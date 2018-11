ByteDance e NBA anunciam a parceria global para o fornecimento de conteúdo personalizado para dispositivos móveis, ativado por inteligência artificial

- Fãs na China podem assistir aos destaques e ao conteúdo dos bastidores da NBA nas plataformas Douyin, Toutiao e Xigua Video da ByteDance

- Conteúdo personalizado da NBA estará disponível globalmente na TikTok com conteúdo localizado e não traduzido em seis países, e também em Douyin na China

LOS ANGELES, 27 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Associação Nacional de Basquetebol (NBA) e a ByteDance, uma importante empresa de tecnologia que opera uma gama de plataformas de conteúdo em todo o mundo, anunciaram hoje uma nova parceria com a duração de vários anos que fornecerá, a partir de hoje, conteúdo personalizado de curta duração para dispositivos móveis para centenas de milhões de usuários globais da ByteDance.

Através da parceria, a ByteDance aproveitará sua tecnologia de inteligência artificial, que possibilita a descoberta inteligente, para fornecer o conteúdo da NBA para fãs na China através de suas plataformas Douyin, Toutiao e Xigua Video. O conteúdo abrangente da NBA disponível na China incluirá destaques diários de jogos da NBA, vídeos de trás dos bastidores, fotos e notícias durante a temporada regular, NBA All-Star, playoffs da NBA e as finais.

O conteúdo da NBA estará disponível globalmente através da TikTok, um dos principais destinos para vídeos de curta duração em dispositivos móveis no mundo. Os usuários da TikTok nos Estados Unidos, assim como no Brasil, Índia, Indonésia, Japão e República da Coreia, terão acesso ao conteúdo selecionado da NBA, inclusive destaques exclusivos que captam o entretenimento e a empolgação do jogo, e também ao conteúdo da NBA localizado e não traduzido relevante localmente.

"A NBA tem o prazer de contar com a ByteDance como parceira, uma das empresas mais inovadoras no mundo e líder da indústria em conteúdo personalizado de curta duração", disse Bill Koenig, presidente da área de distribuição de mídia e conteúdo global da NBA. "Esta nova parceria ajudará a satisfazer a demanda pela NBA demonstrada por centenas de milhões de usuários da ByteDance ao integrar inteligentemente o conteúdo da liga em várias plataformas da ByteDance."

"O conteúdo da NBA é muito popular e altamente procurado por nossos usuários. A ByteDance tem uma forte presença internacional em plataformas globais que empoderam a criação e a interação, permitindo aos usuários apresentar e consumir a criatividade, o conhecimento e os momentos mundiais que são importantes no dia a dia. Isto torna a ByteDance uma grande parceira para a NBA", disse Liu Zhen, vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo da ByteDance. "Movidas pela tecnologia da inteligência artificial que possibilita a descoberta inteligente, nossas plataformas TikTok, Douyin, Toutiao e Xigua Video estão extremamente bem posicionadas para satisfazer as demandas dos usuários em busca do consumo e da interação com o conteúdo de esportes em plataformas móveis de uma maneira inteligente e eficiente."

Na China, o conteúdo da NBA está disponível nas plataformas da ByteDance através de contas oficiais da NBA e de todas as suas 30 equipes, tornando a Douyin, Toutiao e Xigua Video as plataformas oficiais de conteúdo de distribuição inteligente da NBA China. Os fãs podem também usar os filtros temáticos da NBA globalmente para compartilhar sua paixão e sua criatividade através de vídeos na Douyin e TikTok.

Adicionalmente, a NBA colaborará com o AI Lab da ByteDance em "recursos de tecnologia" que incluirão a exploração da última tecnologia e inovação em inteligência artificial aprimorando ainda mais o jogo para os fãs. A NBA trabalhará também com a ByteDance na criação de campanhas temáticas da NBA on-line para incentivar a participação e interação dos fãs, como, por exemplo, através de competições e adesivos personalizados.

Sobre a NBA

A NBA é uma empresa global de esportes e de mídia baseada em quatro ligas de esportes profissionais: a Associação Nacional de Basquetebol, a Associação Nacional de Basquetebol Feminino, a Liga G da NBA e a Liga 2K da NBA. A NBA estabeleceu uma importante presença internacional com jogos e programação em 215 países e territórios e em 50 idiomas, além de mercadorias à venda em mais de 100.000 lojas em 100 países e seis continentes. Os quadros da NBA no início da temporada de 2018-19 contaram com 108 jogadores internacionais originários de 42 países e territórios. Os ativos da NBA Digital incluem a NBA TV, NBA.com, a NBA App e o NBA League Pass. A NBA criou uma das maiores comunidades de mídia social no mundo, com 1,5 bilhão de curtidas e de seguidores globalmente em todas as plataformas de ligas, equipes e jogadores. Através da NBA Cares, a liga aborda tópicos sociais importantes trabalhando em parceria com organizações de assistência a jovens reconhecidas internacionalmente que apoiam a educação, o desenvolvimento de jovens e famílias, e causas relacionadas à saúde.

Sobre a ByteDance

Fundada em 2012, a ByteDance é uma empresa de tecnologia que opera uma gama de plataformas de conteúdo que informam, educam, divertem e inspiram pessoas em diversos idiomas, culturas e geografias.

Dedicada a desenvolver plataformas globais de criação e interação, o portfólio de aplicações da ByteDance está agora disponível em mais de 150 mercados e em 75 idiomas. Inclui Toutiao, TikTok, Douyin, News Republic, Vigo Video, Huoshan, Xigua Video, TopBuzz, BuzzVideo e FaceU.

Em 2016, a ByteDance estabeleceu um AI Lab que se baseia no conjunto de dados vasto e complexo da companhia para o desenvolvimento de inovações de última geração em inteligência artificial.

Para mais informações acesse www.bytedance.com.

Sobre a TikTok

A TikTok é um destino para vídeos de curta duração para dispositivos móveis. Nossa missão é captar e apresentar a criatividade, o conhecimento e os momentos importantes do mundo, diretamente de seu celular. A TikTok possibilita que todos sejam criadores e incentiva os usuários a compartilhar sua paixão e sua criatividade através de seus vídeos. Está sediada em Los Angeles, na Califórnia, com escritórios globais em Londres, Tóquio, Seoul, Xangai, Pequim, Cingapura, Jakarta, Mumbai e Moscou. No começo de 2018, a TikTok foi uma das aplicações mais baixadas no mundo estando disponível globalmente para iOS e Android. tiktok.com

